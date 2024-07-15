Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpreendente

Casal de Domingos Martins colhe abobrinha com quase 3 quilos

O legume tem mais de dois quilos e foi colhido no domingo (14) na horta do quintal de casa; assista
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 jul 2024 às 17:49

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 17:49

Um casal de Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo, foi surpreendido, nesse domingo (14) ao colher uma abobrinha que pesou quase três quilos. A "super colheita" ocorreu na horta da família, no quintal de casa, sendo que o plantio do legume foi feito em março deste ano.
A empresária Amanda Cruz Duarte, de 31 anos, contou que ela e o marido, Getúlio Oliveira, de 24 anos, costumam plantar legumes e verduras e depois dividem os alimentos com familiares.
Abobrinha de mais de 2 quilos surpreende em Domingos Martins
Abobrinha de mais de 2 quilos surpreende em Domingos Martins Crédito: Amanda Cruz Duarte
Como não utilizam agrotóxicos, eles ficaram surpresos ao colherem um exemplar tão grande, muito fora do tamanho e peso habituais para a variedade. O peso total da abobrinha gigante foi de aproximadamente 2,8 quilos na balança.
"Tudo que a gente planta não cresce tanto. É uma hortinha familiar, temos aipim, beterraba, cenoura entre outros. Uma abobrinha desse tamanho, sem agrotóxico, no fundo de uma casa, não é normal"
Amanda Cruz Duarte - Empresária
A empresária costuma publicar nas redes sociais os processos entre a plantação a colheita, com dicas para os seguidores. “As pessoas falam que é riqueza, fartura”, disse.
Abobrinha de mais de 2 quilos surpreende em Domingos Martins
Amanda Cruz Duarte, de 31 anos e  Getúlio Oliveira, de 24 anos, colheram a abobrinha gigante no quintal de casa Crédito: Amanda Cruz Duarte
“A gente foi adubando, começou a dar ramos, entrelaçar em árvores e essa abobrinha foi para baixo e a gente não tinha visto. As pessoas acham que se não colher no tempo certo, vai apodrecer, mas essa foi crescendo”, explicou.
Apesar da fartura, o casal ainda não consumiu o legume e nem sabe o que vai fazer, pois não tem certeza se a abobrinha está própria para consumo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados