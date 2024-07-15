Casal de Domingos Martins colhe abobrinha com quase 3 quilos

Um casal de Domingos Martins , região Serrana do Espírito Santo, foi surpreendido, nesse domingo (14) ao colher uma abobrinha que pesou quase três quilos. A "super colheita" ocorreu na horta da família, no quintal de casa, sendo que o plantio do legume foi feito em março deste ano.

A empresária Amanda Cruz Duarte, de 31 anos, contou que ela e o marido, Getúlio Oliveira, de 24 anos, costumam plantar legumes e verduras e depois dividem os alimentos com familiares.

Abobrinha de mais de 2 quilos surpreende em Domingos Martins Crédito: Amanda Cruz Duarte

Como não utilizam agrotóxicos, eles ficaram surpresos ao colherem um exemplar tão grande, muito fora do tamanho e peso habituais para a variedade. O peso total da abobrinha gigante foi de aproximadamente 2,8 quilos na balança.

"Tudo que a gente planta não cresce tanto. É uma hortinha familiar, temos aipim, beterraba, cenoura entre outros. Uma abobrinha desse tamanho, sem agrotóxico, no fundo de uma casa, não é normal" Amanda Cruz Duarte - Empresária

A empresária costuma publicar nas redes sociais os processos entre a plantação a colheita, com dicas para os seguidores. “As pessoas falam que é riqueza, fartura”, disse.

Amanda Cruz Duarte, de 31 anos e Getúlio Oliveira, de 24 anos, colheram a abobrinha gigante no quintal de casa Crédito: Amanda Cruz Duarte

“A gente foi adubando, começou a dar ramos, entrelaçar em árvores e essa abobrinha foi para baixo e a gente não tinha visto. As pessoas acham que se não colher no tempo certo, vai apodrecer, mas essa foi crescendo”, explicou.