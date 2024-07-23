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Casa pega fogo e morador perde tudo em Vila Velha: 'Não sobrou nada'

David Godinho Capelaro, dono do imóvel, disse que, conforme os Bombeiros, chamas começaram com um curto-circuito em um ventilador no quarto da casa, no bairro Ataíde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2024 às 08:03

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 08:03

Um morador do bairro Ataíde, em Vila Velha, estava no trabalho quando recebeu a informação de que sua casa estava pegando fogo na noite de segunda-feira (22). O incêndio atingiu o segundo andar da residência e David Godinho Capelaro acabou perdendo tudo. 
David contou à reportagem que, durante o atendimento, militares do Corpo de Bombeiros disseram que as chamas começaram no quarto dele, possivelmente causadas pelo curto-circuito de um ventilador que estava ligado. Foram os vizinhos do morador que inicialmente tentaram apagar o fogo, mas como não conseguiram, a corporação foi acionada.
"Fui ver uma mensagem, e mandaram: ‘David, sua casa está pegando fogo’. Pensei que era uma brincadeira. Mandaram um vídeo do meu quarto pegando fogo. Fizeram (os vizinhos) o que puderam para apagar o fogo, derrubaram o portão, a porta, para tentar salvar alguma coisa, mas não restou nada. Não tenho cama, guarda-roupa, roupa... Não tenho nada"
David Godinho Capelaro - Morador que teve casa incendiada

Morador perde tudo após casa pegar fogo em Vila Velha

No quarto de Davi não sobrou nem mesmo o teto, que era de PVC e Eternit. Agora, ele disse que vai morar com uma irmã enquanto tenta se restabelecer. Ainda muito abalado, o morador disse que não sabe por onde começar. “Eu perdi tudo, eu não tenho nada. Só a roupa do meu corpo”, disse.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que a equipe chegou ao local e constatou que o fogo atingia o segundo andar de uma casa. "O trabalho de combate e extinção das chamas foi realizado, sem feridos. O proprietário preferiu não realizar perícia", destacou a corporação.
Casa pega fogo e morador perde tudo em Vila Velha: 'Não sobrou nada'

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