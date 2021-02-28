Casa de dois andares desmorona em Ibatiba e deixa moradora ferida

Duplex desmorona em Ibatiba com moradora dentro Crédito: Foto/Leitor

Uma casa duplex desmoronou na madrugada deste domingo (28), no Centro de Ibatiba , no Sul do Espírito Santo . Uma professora aposentada, moradora da residência, estava no local quando o imóvel veio ao chão. Ela teve um corte na cabeça, mas passa bem.

A filha da professora preferiu não divulgar o nome da mãe, mas contou que ela mora há um tempo no imóvel e dormia no segundo andar no momento do desabamento. Quando o imóvel ruiu, ela despencou junto com a estrutura. Ela foi atendida no pronto-socorro de Ibatiba e precisou de 11 pontos na cabeça. Na tarde deste domingo (28), ela se recupera na casa de uma filha.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a casa fica às margens do Rio Pardo, que corta a cidade, e era uma construção antiga, porém, sem risco aparente. “Casas à beira de rio sempre podem ter risco, mas ela não demonstrava perigo. Estava na área de risco, mas não chegou a ser interditada nas enchentes anteriores. A água não atingia o imóvel”, explicou o coordenador da Defesa Civil municipal, Elizeu Campos.

VIZINHA OUVIU ESTRONDO

Segundo Lorena Bastos, que é uma das vizinhas que ouviu o barulho, tudo aconteceu por volta das 5h50. “Acordamos com o estrondo e começamos a procurar onde tinha acontecido. Uma pessoa falou que tinha sido na rua de baixo e, quando chegamos lá, os vizinhos que chegaram primeiro tinham socorrido ela.”

Destroços da casa caíram dentro do rio, e a Defesa Civil precisou de apoio de maquinário para desobstruir o leito. Elizeu disse que a equipe isolou um imóvel, e o morador foi direcionado ao aluguel social. “Isolamos por precaução, para observar por uns dias, mas o imóvel não apresenta risco aparente, não tem trincado.”

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, eles estão aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, para saber o motivo da queda do imóvel. Após a visita dos Bombeiros, os familiares foram autorizados a retirar alguns objetos em meio aos destroços.