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Jardim de Alah

Caminhão-betoneira cai em cima de casas em Cariacica

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira e as causas são desconhecidas; não há registro de vítimas

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:37

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 dez 2023 às 18:37
Um caminhão-betoneira caiu sobre duas casas no bairro Jardim de Alah, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (7). Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos. Os moradores do bairro contaram à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que alertaram o motorista que a rua não suportaria o peso do veículo.
Ainda assim, ele entrou na rua, que cedeu, e acabou tombando em cima das casas. 
Segundo a Defesa Civil do município, as casas foram interditadas e as estruturas das edificações foram afetadas parcialmente. Uma residência possui sete pessoas e a outra, cinco. Os moradores ficarão em residências de parentes.
O veículo será retirado pela empresa responsável na sexta-feira (8) e o órgão fará uma análise mais detalhada dos imóveis atingidos.

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