Caminhão-betoneira cai em cima de casas em Cariacica

TV Gazeta, que alertaram o motorista que a rua não suportaria o peso do veículo. Um caminhão-betoneira caiu sobre duas casas no bairro Jardim de Alah, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (7). Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos. Os moradores do bairro contaram à repórter Tarciane Vasconcelos, da, que alertaram o motorista que a rua não suportaria o peso do veículo.

Ainda assim, ele entrou na rua, que cedeu, e acabou tombando em cima das casas.

Segundo a Defesa Civil do município, as casas foram interditadas e as estruturas das edificações foram afetadas parcialmente. Uma residência possui sete pessoas e a outra, cinco. Os moradores ficarão em residências de parentes.