Caminhão-betoneira cai em cima de casas em Cariacica

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira e as causas são desconhecidas; não há registro de vítimas

Um caminhão-betoneira caiu sobre duas casas no bairro Jardim de Alah, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (7). Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos. Os moradores do bairro contaram à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que alertaram o motorista que a rua não suportaria o peso do veículo.