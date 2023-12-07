Caminhão-betoneira cai em cima de casas em Cariacica

Um caminhão-betoneira caiu sobre duas casas no bairro Jardim de Alah, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (7). Apesar da gravidade do acidente, não houve feridos. Os moradores do bairro contaram à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que alertaram o motorista que a rua não suportaria o peso do veículo.
Ainda assim, ele entrou na rua, que cedeu, e acabou tombando em cima das casas.
Segundo a Defesa Civil do município, as casas foram interditadas e as estruturas das edificações foram afetadas parcialmente. Uma residência possui sete pessoas e a outra, cinco. Os moradores ficarão em residências de parentes.
O veículo será retirado pela empresa responsável na sexta-feira (8) e o órgão fará uma análise mais detalhada dos imóveis atingidos.