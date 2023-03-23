Uma brincadeira envolvendo um spray em aerossol lançado dentro de sala de aula da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Ortiz no distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou mal-estar entre os alunos nesta quinta-feira (23). Segundo a Secretaria de Educação do município, 26 estudantes precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso é investigado pela Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria informou que o spray foi lançado dentro da sala por alguns alunos em uma “brincadeira de mau gosto”. O município disse que ainda investiga que substância estava dentro da embalagem que causou irritação nos alunos.
Algumas crianças ficaram sob os cuidados médicos da equipe do Hospital Maternidade São José, em Colatina. A Prefeitura disse que os alunos ficaram em observação por poucas horas e foram liberados sem nenhuma gravidade.
Em atualização da manhã desta sexta-feira, a prefeitura informou que a diretora da escola entrou em contato com todas as famílias que garantiram que os alunos estão bem.
A Prefeitura de Colatina disse ainda que o caso segue sob investigação para identificar o responsável e qual produto foi causador do incidente.
Brincadeira com spray em escola causa mal-estar em alunos, em Colatina
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, no final da manhã desta sexta-feira (24), que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", ressaltou a corporação.
Atualização
24/03/2023 - 12:29
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Colatina e a Polícia Civil se manifestaram sobre o caso. O texto foi atualizado.