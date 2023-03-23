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Virou caso de polícia

Brincadeira com spray em escola causa mal-estar em alunos, em Colatina

O spray teria sido lançado dentro da sala de aula por alguns estudantes. Alguns precisaram ser socorridos pelo Samu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2023 às 19:30

Publicado em 23 de Março de 2023 às 19:30

Uma brincadeira envolvendo um spray em aerossol lançado dentro de sala de aula da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Ortiz no distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou mal-estar entre os alunos nesta quinta-feira (23). Segundo a Secretaria de Educação do município, 26 estudantes precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso é investigado pela Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria informou que o spray foi lançado dentro da sala por alguns alunos em uma “brincadeira de mau gosto”. O município disse que ainda investiga que substância estava dentro da embalagem que causou irritação nos alunos.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
O Samu foi acionado para socorrer os alunos que passaram mal após inalar o spray Crédito: Divulgação/ Sesa
Algumas crianças ficaram sob os cuidados médicos da equipe do Hospital Maternidade São José, em Colatina. A Prefeitura disse que os alunos ficaram em observação por poucas horas e foram liberados sem nenhuma gravidade.
Em atualização da manhã desta sexta-feira, a prefeitura informou que a diretora da escola entrou em contato com todas as famílias que garantiram que os alunos estão bem. 
A Prefeitura de Colatina disse ainda que o caso segue sob investigação para identificar o responsável e qual produto foi causador do incidente.
Brincadeira com spray em escola causa mal-estar em alunos, em Colatina
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, no final da manhã desta sexta-feira (24), que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", ressaltou a corporação.

Atualização

24/03/2023 - 12:29
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Colatina e a Polícia Civil se manifestaram sobre o caso. O texto foi atualizado.

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