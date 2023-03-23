Em nota, a Secretaria informou que o spray foi lançado dentro da sala por alguns alunos em uma “brincadeira de mau gosto”. O município disse que ainda investiga que substância estava dentro da embalagem que causou irritação nos alunos.

O Samu foi acionado para socorrer os alunos que passaram mal após inalar o spray Crédito: Divulgação/ Sesa

Algumas crianças ficaram sob os cuidados médicos da equipe do Hospital Maternidade São José, em Colatina. A Prefeitura disse que os alunos ficaram em observação por poucas horas e foram liberados sem nenhuma gravidade.

Em atualização da manhã desta sexta-feira, a prefeitura informou que a diretora da escola entrou em contato com todas as famílias que garantiram que os alunos estão bem.

A Prefeitura de Colatina disse ainda que o caso segue sob investigação para identificar o responsável e qual produto foi causador do incidente.

Your browser does not support the audio element. Brincadeira com spray em escola causa mal-estar em alunos, em Colatina

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, no final da manhã desta sexta-feira (24), que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", ressaltou a corporação.