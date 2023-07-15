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Coqueiral de Itaparica

Bombeiros resgatam cachorro jogado em valão de Vila Velha

Segundo a corporação, dois animaizinhos estavam no valão. O primeiro foi salvo por moradores, mas o segundo precisou do auxílio dos militares

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 15:04
Após ser jogado dentro de um valão e ficar submerso em Coqueiral de Itaparica,  Vila Velha, um cachorro foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (15). Outro cão também foi arremessado no local, mas moradores da região conseguiram salvá-lo.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado  por volta das 10h30. "A equipe foi ao local e populares informaram que dois cachorros haviam sido jogados dentro de um valão, sendo um deles resgatado por populares".
Ainda segundo a corporação, o animal deixado aos cuidados das pessoas que estavam na região após o resgate. 

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