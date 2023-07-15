Bombeiros resgatam cachorro jogado em valão de Vila Velha

Após ser jogado dentro de um valão e ficar submerso em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, um cachorro foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (15). Outro cão também foi arremessado no local, mas moradores da região conseguiram salvá-lo.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h30. "A equipe foi ao local e populares informaram que dois cachorros haviam sido jogados dentro de um valão, sendo um deles resgatado por populares".
Ainda segundo a corporação, o animal deixado aos cuidados das pessoas que estavam na região após o resgate.