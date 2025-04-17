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Dia Mundial do Ciclista

Bike Vitória: frota de bicicletas infantis é totalmente renovada na capital

A ação faz parte de uma série de iniciativas que valorizam a bicicleta como meio de transporte sustentável, saudável e acessível

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 15:07

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

17 abr 2025 às 15:07
Em comemoração ao Dia Mundial do Ciclista, celebrado nesta terça-feira (15), o sistema de bicicletas compartilhadas Bike Vitória anunciou a renovação completa das bicicletas infantis do projeto. Ao todo, são 40 bikes kids totalmente novas, voltadas para crianças de até 1,50m de altura, as bicicletas já estão disponíveis em três estações da cidade. Veja a seguir as estações:
  • 101 - Jardim Camburi;
  • 102 - Sicoob, Praia de Camburi;
  • 103 - Praça dos Namorados.
As bicicletas infantis representam uma alternativa segura, divertida e acessível para os pequenos, especialmente em passeios em família. De janeiro a março, foram realizadas mais de 27 mil viagens com as bicicletas kids. Sábados e domingos são os dias com maior frequência de uso, nos horários das 16h às 22h.
O Bike Vitória é um projeto da Prefeitura de Vitória, gerenciado pela Serttel e desenvolvido em parceria com o Sicoob e a Unimed Vitória. “Acreditamos que o hábito de pedalar começa na infância, e garantir bicicletas seguras e acessíveis para as crianças é parte desse processo. Essa renovação vem para fortalecer ainda mais essa proposta”, destacou o gerente de operações da Serttel, Renan Borsatto.
Bike Vitória: frota de bicicletas infantis é totalmente renovada na capital

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