A pequena Maitê Meirelles Silva vai ter uma história bem diferente dos coleguinhas da escola, no futuro, para contar sobre o dia de seu nascimento. É que a mãe dela, Ana Paula Meirelles, deu à luz na portaria do prédio onde mora, em Vila Bethania, Viana, na manhã desta terça-feira (28).
Quem ajudou foi a porteira Simone Furlani dos Santos. O caso ter acontecido no turno dela tornou tudo ainda mais especial: isso porque a moça faz curso técnico em Enfermagem.
"Quando ela teve aquela contração mais forte nos pediu ajuda, aí foi onde eu larguei a portaria e falei para um colega segurar as pontas. É uma coisa que não tem explicação, aquele choro, aquela coisa muito calma. Foi maravilhoso", disse Simone, em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta.
Bebê não espera e nasce em portaria de prédio com ajuda especial em Viana
O pai da Maitê, Elvis Souza Silva, recebeu a notícia de que a primeira filha tinha nascido na portaria do prédio assim que chegou ao trabalho.
"Fui para o meu trabalho, quando eu estava pegando meus equipamentos o rapaz que trabalha comigo chegou e falou: corre para casa que sua bebê está nascendo, mas eu não esperava que seria na portaria. Só tive a reação de chegar, deitar no chão onde minha mulher estava, chorar e ver aquela princesa", lembrou.
Depois de receber o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já com a Maitê nos braços, mãe e filha foram para a Maternidade Municipal de Cariacica. Elas ainda estão em observação, mas saudáveis.
Para Simone, uma certeza: agora ela vai seguir na área. "Quero seguir esse caminho e ir para a maternidade para fazer outros partos", garantiu.