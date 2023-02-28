Momento em que o pai chegou ao prédio e encontrou a filha já nos braços da mãe Crédito: Acervo familiar

A pequena Maitê Meirelles Silva vai ter uma história bem diferente dos coleguinhas da escola, no futuro, para contar sobre o dia de seu nascimento. É que a mãe dela, Ana Paula Meirelles, deu à luz na portaria do prédio onde mora, em Vila Bethania, Viana , na manhã desta terça-feira (28).

Quem ajudou foi a porteira Simone Furlani dos Santos. O caso ter acontecido no turno dela tornou tudo ainda mais especial: isso porque a moça faz curso técnico em Enfermagem.

"Quando ela teve aquela contração mais forte nos pediu ajuda, aí foi onde eu larguei a portaria e falei para um colega segurar as pontas. É uma coisa que não tem explicação, aquele choro, aquela coisa muito calma. Foi maravilhoso", disse Simone, em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Bebê não espera e nasce em portaria de prédio com ajuda especial em Viana

O pai da Maitê, Elvis Souza Silva, recebeu a notícia de que a primeira filha tinha nascido na portaria do prédio assim que chegou ao trabalho.

"Fui para o meu trabalho, quando eu estava pegando meus equipamentos o rapaz que trabalha comigo chegou e falou: corre para casa que sua bebê está nascendo, mas eu não esperava que seria na portaria. Só tive a reação de chegar, deitar no chão onde minha mulher estava, chorar e ver aquela princesa", lembrou.

Depois de receber o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) já com a Maitê nos braços, mãe e filha foram para a Maternidade Municipal de Cariacica. Elas ainda estão em observação, mas saudáveis.