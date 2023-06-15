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Condenado pela Justiça

Banco tem que pagar R$ 200 mil a família de gerente sequestrada em Vila Velha

Esposa e os três filhos da vítima vão receber, cada um, R$ 50 mil por danos morais; juíza pontuou que a relação de trabalho do banco era apenas com o gerente, não com a família dele, também vítima do sequestro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 jun 2023 às 09:21

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 09:21

Justiça
A decisão é da 3ª Vara Cível de Vila Velha Crédito: Divulgação
Um banco foi condenado a indenizar a família de um gerente da agência bancária que foi vítima de sequestro em Vila Velha. A esposa e os três filhos do funcionário da instituição vão receber R$ 50 mil de reparação por danos morais, cada um – totalizando R$ 200 mil. A decisão é da juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Marília Pereira de Abreu Bastos, e foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na quarta-feira (14).
O caso aconteceu em 2008 e o nome do banco não foi informado. Na ocasião, tanto o homem quanto a esposa e filhos foram vítimas do sequestro, sendo abordados dentro da própria casa. Os criminosos sabiam a profissão dele.
A instituição financeira afirmou que não era competência da justiça comum e sim da justiça do trabalho julgar o caso, contudo, a magistrada enfatizou que a relação de trabalho do banco era apenas com o gerente, não com o restante da família, cuja relação é de natureza cível.
Na sentença, a juíza ressaltou que o sequestro ocorreu em razão da qualificação profissional da vítima e pontuou ainda que os gerentes bancários estão expostos a maior risco, pois possuem acesso aos cofres, o que demonstra a responsabilidade civil do banco em indenizar os autores do processo.
Ao considerar o grau de risco da atividade exercida pelo banco, a gravidade do dano causado à família, além da agonia e pavor vivenciados pelos autores em razão das ameaças sofridas, a juíza entendeu como devido, o valor de R$ 50 mil para cada autor.

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