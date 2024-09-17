Trecho do Rio Itapemirim onde é feita a captação de água que abastece Itapemirim e Marataízes Crédito: SAAE de Itapemirim

A captação de água foi prejudicada na segunda (16) e nesta terça-feira (17) em Itapemirim Marataízes , no Sul do Espírito Santo , devido ao avanço da maré no leito do Rio Itapemirim, de onde é captada a água para abastecer as populações dos dois municípios. Em função disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou um cronograma de distribuição de água com limitações durante o dia.

O diretor-geral do SAAE de Itapemirim, Fábio Leal Henrique, responsável também pelo abastecimento em Marataízes, informou que a salinização do leito do Rio Itapemirim ocorre todos os anos. Ele explicou que um sistema improvisado de captação, localizado cerca de três quilômetros acima do ponto atual, começará a operar já na noite desta terça-feira (17), em uma área sem influência da maré.

Foto do Rio Itapemirim Crédito: SAAE de Itapemirim

"Além disso, estamos construindo um novo sistema de captação a cerca de seis quilômetros de onde é feita atualmente, em parceria com as prefeituras de Itapemirim e Marataízes. A previsão de inauguração é para o próximo ano (2025)", afirmou Fábio.

Segundo o diretor-geral, o ponto mais crítico da maré avançando sobre o rio ocorreu nesta segunda-feira (16). A previsão é que o fenômeno continue até domingo (22), quando, segundo ele, não deverá ocorrer novamente este ano, garantindo tranquilidade na captação e distribuição de água.

Your browser does not support the audio element. Avanço da maré afeta abastecimento de água em Itapemirim e Marataízes