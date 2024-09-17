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Captação em rio

Avanço da maré afeta abastecimento de água em Itapemirim e Marataízes

Apesar do problema de captação no Rio Itapemirim, SAAE e prefeitura afirmam que repartições públicas funcionam com normalidade com amparo de caminhões-pipa
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

17 set 2024 às 18:23

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 18:23

Trecho do Rio Itapemirim onde é feita a captação de água que abastece Itapemirim e Marataízes
Trecho do Rio Itapemirim onde é feita a captação de água que abastece Itapemirim e Marataízes Crédito: SAAE de Itapemirim
A captação de água foi prejudicada na segunda (16) e nesta terça-feira (17) em Itapemirim e Marataízes, no Sul do Espírito Santo, devido ao avanço da maré no leito do Rio Itapemirim, de onde é captada a água para abastecer as populações dos dois municípios. Em função disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou um cronograma de distribuição de água com limitações durante o dia.
O diretor-geral do SAAE de Itapemirim, Fábio Leal Henrique, responsável também pelo abastecimento em Marataízes, informou que a salinização do leito do Rio Itapemirim ocorre todos os anos. Ele explicou que um sistema improvisado de captação, localizado cerca de três quilômetros acima do ponto atual, começará a operar já na noite desta terça-feira (17), em uma área sem influência da maré.
Avanço da maré no Rio Itapemirim afeta abastecimento de água em Itapemirim e Marataízes
Foto do Rio Itapemirim Crédito: SAAE de Itapemirim
"Além disso, estamos construindo um novo sistema de captação a cerca de seis quilômetros de onde é feita atualmente, em parceria com as prefeituras de Itapemirim e Marataízes. A previsão de inauguração é para o próximo ano (2025)", afirmou Fábio.
Segundo o diretor-geral, o ponto mais crítico da maré avançando sobre o rio ocorreu nesta segunda-feira (16). A previsão é que o fenômeno continue até domingo (22), quando, segundo ele, não deverá ocorrer novamente este ano, garantindo tranquilidade na captação e distribuição de água.
Avanço da maré afeta abastecimento de água em Itapemirim e Marataízes
O secretário de Serviços Urbanos de Marataízes, Ricardo Toledo, afirmou que, apesar da redução na distribuição de água, escolas e repartições públicas estão sendo atendidas por caminhões-pipa quando necessário, desmentindo boatos contrários. "As aulas estão ocorrendo normalmente, pois estamos abastecendo com caminhões-pipa", disse.

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