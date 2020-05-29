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Pandemia

Anchieta registra 28 novos casos de coronavírus em servidores

Servidores que atuam na linha de frente realizaram testes rápidos adquiridos pelo município. Eles estavam assintomáticos e estão em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:32

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:32

Anchieta
Anchieta Crédito: Reprodução Prefeitura de Anchieta
A prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, registrou nesta esta quinta-feira (28), 28 novos casos de coronavírus em servidores municipais. A secretaria de saúde do balneário adquiriu testes rápidos e vem testando, principalmente, servidores que estão na linha de frente no combate da doença, como servidores da saúde e da segurança.
Em entrevista à TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (29), o prefeito Fabrício Petri, explicou que os servidores testados estavam assintomáticos. Eles estão em isolamento domiciliar e os familiares desses profissionais também serão assistidos e monitorados pela prefeitura. Os locais onde eles atuam já foram higienizados e passarão pelo mesmo processo amanhã (30) e nos demais dias.
Desde o início da pandemia adquirimos testes rápidos. Na primeira leva 1,5 mil servidores foram testados e 27 positivados. Nesse, testamos 350 e 28 casos deram positivo. Sabemos dessa importância de fazer esses testes rápidos, sobretudo dos que estão na linha de frente, até para resguardar a saúde de outros servidores e evitar contagiar outras pessoas, explicou.

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Ainda segundo o prefeito, com a ausência desses servidores, a administração está remanejando outros profissionais para não prejudicar os trabalhos. 
Anchieta, que tem aproximadamente 27 mil habitantes, possui até a tarde desta sexta-feira (29), 88 casos da doença. Desdes 44 estão curados e uma pessoa morreu.

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