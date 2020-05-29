Anchieta registra 28 novos casos de coronavírus em servidores

Anchieta Crédito: Reprodução Prefeitura de Anchieta

A prefeitura de Anchieta , no Litoral Sul do Estado, registrou nesta esta quinta-feira (28), 28 novos casos de coronavírus em servidores municipais. A secretaria de saúde do balneário adquiriu testes rápidos e vem testando, principalmente, servidores que estão na linha de frente no combate da doença, como servidores da saúde e da segurança.

Em entrevista à TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (29), o prefeito Fabrício Petri, explicou que os servidores testados estavam assintomáticos. Eles estão em isolamento domiciliar e os familiares desses profissionais também serão assistidos e monitorados pela prefeitura. Os locais onde eles atuam já foram higienizados e passarão pelo mesmo processo amanhã (30) e nos demais dias.

Desde o início da pandemia adquirimos testes rápidos. Na primeira leva 1,5 mil servidores foram testados e 27 positivados. Nesse, testamos 350 e 28 casos deram positivo. Sabemos dessa importância de fazer esses testes rápidos, sobretudo dos que estão na linha de frente, até para resguardar a saúde de outros servidores e evitar contagiar outras pessoas, explicou.

Ainda segundo o prefeito, com a ausência desses servidores, a administração está remanejando outros profissionais para não prejudicar os trabalhos.