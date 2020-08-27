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Na Casa do Cidadão

Aglomeração e confusão na retirada de cestas básicas em Vitória

A reportagem de A Gazeta recebeu reclamações sobre a retirada na Casa do Cidadão e, no local, constatou muitas pessoas em frente a um portão, ignorando as filas e formando uma grande confusão durante a entrega das cestas

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 11:38
Distribuição de cestas básicas causa aglomeração na Casa do Cidadão, em Vitória
Distribuição de cestas básicas causa aglomeração na Casa do Cidadão, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Dezenas de pessoas se aglomeraram para retirar cestas básicas na Casa do Cidadão, no bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (27). A reportagem de A Gazeta recebeu reclamações sobre demora e, no local, constatou muitas pessoas em frente a um portão, ignorando as filas e formando uma grande confusão durante a entrega das cestas. 
O fotógrafo Vitor Jubini fez registros da aglomeração. São dezenas de pessoas muito próximas umas das outras, desrespeitando as determinações de distanciamento social. Apesar da grande maioria utilizar máscaras, todas estavam amontoadas e se empurrando em frente ao portão para fazer a retirada das cestas, que eram entregues uma a uma. Confira as fotos:

Distribuição de cestas básicas causa aglomeração na Casa do Cidadão

O OUTRO LADO

No início da tarde desta quinta, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da  Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), "que houve um número de pessoas no local muito acima do agendado esperado. Rapidamente todos foram acomodados dentro da Casa do Cidadão, com máscaras, álcool gel, afastamento e total segurança", completou.
Entrada da Casa do Cidadão após a aglomeração registrada na manhã desta quinta
Entrada da Casa do Cidadão após a aglomeração registrada na manhã desta quinta em foto divulgada pela prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação/PMV

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