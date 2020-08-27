Aglomeração e confusão na retirada de cestas básicas em Vitória

O fotógrafo Vitor Jubini fez registros da aglomeração. São dezenas de pessoas muito próximas umas das outras, desrespeitando as determinações de distanciamento social. Apesar da grande maioria utilizar máscaras, todas estavam amontoadas e se empurrando em frente ao portão para fazer a retirada das cestas, que eram entregues uma a uma. Confira as fotos: