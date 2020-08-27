Aglomeração e confusão na retirada de cestas básicas em Vitória

Dezenas de pessoas se aglomeraram para retirar cestas básicas na Casa do Cidadão, no bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (27). A reportagem de A Gazeta recebeu reclamações sobre demora e, no local, constatou muitas pessoas em frente a um portão, ignorando as filas e formando uma grande confusão durante a entrega das cestas.
O fotógrafo Vitor Jubini fez registros da aglomeração. São dezenas de pessoas muito próximas umas das outras, desrespeitando as determinações de distanciamento social. Apesar da grande maioria utilizar máscaras, todas estavam amontoadas e se empurrando em frente ao portão para fazer a retirada das cestas, que eram entregues uma a uma. Confira as fotos:
Distribuição de cestas básicas causa aglomeração na Casa do Cidadão
O OUTRO LADO
No início da tarde desta quinta, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), "que houve um número de pessoas no local muito acima do agendado esperado. Rapidamente todos foram acomodados dentro da Casa do Cidadão, com máscaras, álcool gel, afastamento e total segurança", completou.