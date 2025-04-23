Adolescente fica tetraplégico após ser atingido por onda na Praia da Costa

Um acidente durante um momento de lazer mudou completamente a vida do estudante Paulo Victor Ferreira, de 16 anos, morador do bairro Porto de Santana, em Cariacica. No dia 19 de janeiro deste ano, o adolescente foi atingido por uma onda enquanto estava na parte rasa do mar da Praia da Costa, em Vila Velha, e acabou caindo de frente sobre um banco de areia. O impacto causou uma lesão grave na coluna cervical, deixando ele tetraplégico.

“Ele foi surpreendido por uma onda nas costas, se desequilibrou e caiu de frente num banco de areia. No momento que ele caiu, já não levantou mais. Ele começou a ser puxado para o fundo. Foi aí que os amigos estavam com ele perceberam que ele não levantava e foram ajudá-lo”, contou a irmã de Paulo Victor, a pedagoga Angélica Ferreira, de 36 anos.

Paulo Victor estava na praia com alguns amigos e a mãe de um deles. Ele não estava na parte funda do mar quando foi atingido. Desde o acidente, o adolescente enfrenta uma rotina de cuidados intensivos e limitações severas de mobilidade. A lesão foi causada pelo impacto da queda, que fraturou uma vértebra e comprometeu a medula espinhal, conforme contou a irmã.

“A medula foi machucada, parcialmente interrompida. Ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo”, relatou Angélica. Ela explicou que a lesão foi na altura da vértebra C5. Segundo a família, desde então Paulo não sustenta o pescoço, não tem controle de tronco e só conseguiu, até agora, um pequeno movimento no bíceps.

Por 31 dias, Paulo Victor ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Durante esse período, ele sofreu complicações como infecção pulmonar, problemas na bexiga e quedas de pressão, chegando a correr risco de parada cardíaca. Após receber alta, o jovem foi levado para casa sem os movimentos.

Paulo Victor Ferreira jogava futsal no clube Saldanha da Gama antes do acidente Crédito: Acervo pessoal

Jovem ativo e carinhoso

Com sonho de ser atleta, Paulo Victor tinha uma rotina ativa, jogava futsal pelo clube Saldanha da Gama. O jovem sempre gostou de ir à praia e de estar com os amigos. A irmã contou que, em casa, ele é carinhoso com a família e estudioso. "Desde o acidente, a maior preocupação do Paulo é se ele vai conseguir terminar os estudos", disso Angélica.

O retorno para casa e os desafios

A pedagoga Angélica Ferreira contou que, desde que Paulo Victor retornou para casa, a família enfrenta dificuldades para garantir o tratamento adequado para ele. Ela disse que a mãe, Simone Ferreira, precisou deixar o trabalho para se dedicar integralmente aos cuidados do filho.

Segundo a irmã de Paulo Victor, o adolescente precisa de acompanhamento com urologista, cardiologista, nutricionista, fisioterapeuta e equipe de enfermagem, além de materiais como fraldas, pomadas e medicamentos. Angélica disse que, no momento, ele conta apenas com fisioterapia domiciliar particular, serviço contratado pela família.

Os médicos acreditam que ele não deve andar novamente. Mas, na verdade, os médicos nem acreditavam que ele sobreviveria Angélica Ferreira - Pedagoga, irmã de Paulo Victor

Angélica diz que a família buscou uma vaga no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) para que Paulo Victor fosse acompanhado no local, mas teria sido informada que não seria possível. “No dia 8 deste mês, ele foi avaliado, mas não foi aceito por ser menor de idade e por estar com uma pequena ferida, que já está quase cicatrizada”, explicou a irmã do jovem. Ela afirma que, de lá, o rapaz foi encaminhado para atendimento na rede municipal de saúde de Cariacica.

A pedagoga afirma que um clínico da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porto de Santana chegou a ir à casa da família, mas, segundo ela, foi feita apenas uma avaliação, sem indicação de tratamento para o irmão. Angélica disse que informaram ainda que não havia previsão de uma data para que uma consulta fosse agendada para Paulo Victor.

Esperança de tratamento em Brasília

A irmã do jovem contou ainda que ela e demais familiares souberam que o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, tem serviço especializado em reabilitação de pessoas com lesões medulares e diz ter entrado em contato com a unidade – que encaminhou um formulário, já preenchido com os dados e informações sobre a situação de Paulo Victor. Angélica disse que a previsão é que o atendimento seja possível apenas em agosto. Enquanto isso, uma vaquinha virtual foi criada para ajudar nos custos com o tratamento e com a futura viagem para o Distrito Federal. A família mantém a esperança de avanços no quadro clínico.

Sabemos que o corpo precisa de tempo para responder. A situação dele está muito recente ainda. Não sabemos até onde ele vai conseguir recuperar os movimentos Angélica Ferreira - Pedagoga, irmã de Paulo Victor

A campanha solidária busca reunir apoio financeiro e visibilidade para o caso de Paulo Victor, um adolescente que viu seus planos de estudar e iniciar um estágio serem interrompidos por uma tragédia. O link da vaquinha está no perfil de Paulo Victor em uma rede social . Até o momento da publicação, já haviam conseguido arrecadar R$ 25 mil. A meta é conseguir chegar a R$ 85 mil.

O que dizem as secretarias de Saúde

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o paciente Paulo Victor Ferreira da Silva está em tratamento no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha. Segundo a pasta, no último dia 17, ele passou pela primeira consulta de avaliação do seu quadro clínico e encaminhado para consulta com urologista, no dia 15 de maio; ortopedista no dia 22 de maio e neurologista no dia 16 de julho.

"Todos os atendimentos serão no Crefes. Somente a partir da indicação e avaliação médica que o paciente será encaminhado à fisioterapia. A Sesa orienta que a família busque previamente as guias na unidade básica de saúde, em que é atendido, para apresentação no Crefes nos dias agendados das consultas", disse a secretaria do governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica, também por nota, respondeu que "desde a alta médica, o paciente está sob acompanhamento e vem contando com a assistência necessária por parte do município. Ele é acompanhado pela equipe da Estratégia Saúde da Família da Unidade de Porto de Santana. No mês de abril, recebeu três visitas domiciliares da equipe e, no dia 14 de abril deste ano, realizou consulta médica".

Ainda de acordo com a secretaria, durante esse período foram emitidos os encaminhamentos para consultas com urologista, fonoaudiólogo e neurologista, estando no momento em fase de aguardando agendamento. "O paciente também foi atendido pelo serviço de transporte sanitário da Secretaria de Saúde no dia 11 de abril. Também foi emitido o laudo para fornecimento de fraldas e repassadas as orientações nutricionais adequadas ao tratamento", disse a pasta.