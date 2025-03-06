Acidente em brinquedo de parque de diversões deixa feridos em Vila Velha

A administração do Magic Park esclarece que, no dia 04 de março de 2025, ocorreu um incidente na plataforma de um dos brinquedos durante as operações do parque na cidade de Vila Velha.

Desde o primeiro momento, todas as medidas necessárias foram prontamente adotadas para garantir o atendimento imediato aos envolvidos. O parque segue todos os protocolos de segurança exigidos e mantém uma equipe especializada para lidar com situações emergenciais.

Atualmente, a causa do ocorrido está sendo analisada por engenheiros especializados, que realizam uma avaliação técnica detalhada para identificar os possíveis fatores que levaram ao incidente.

O Magic Park reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus visitantes e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.