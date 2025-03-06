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Magic Park

Acidente em brinquedo de parque de diversões deixa feridos em Vila Velha

Pessoas ouvidas pela reportagem reclamaram da estrutura da atração; parque afirma que tomou todas as medidas para o atendimento imediato aos feridos

Publicado em 06 de Março de 2025 às 18:28

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 mar 2025 às 18:28
Um acidente em um parque de diversões localizado na área externa de um shopping em Vila Velha deixou frequentadores feridos na noite de terça-feira (4). O portão de metal de um brinquedo chamado "Taga Disco" se soltou durante o funcionamento e atingiu as pessoas que estavam na atração.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, algumas vítimas, que não quiseram se identificar, contaram que tiveram escoriações, pelo menos uma pessoa teve fraturas e uma outra desmaiou. Essas pessoas reclamaram da estrutura do parque. Um vídeo feito por visitantes (veja acima) mostra o portão se soltando e colidindo contra as grades de segurança, atingindo quem estava próximo.

O que dizem os envolvidos?

O Shopping Boulevard informou que, logo que o acidente aconteceu, as vítimas começaram a ser amparadas por equipes do Magic Park. Depois, conforme foi sendo verificada a gravidade de alguns casos, entre eles, de uma pessoa que havia desmaiado, o parque acionou o Shopping Boulevard que, a partir disso, passou a trabalhar no socorro aos feridos. Veja, abaixo, o posicionamento do Shopping na íntegra:

Posicionamento do Boulevard Shopping Vila Velha

O Boulevard Shopping Vila Velha se solidariza com as vítimas. Embora a responsabilidade do ocorrido no Magic Park seja da própria administração do parque, o Shopping tomou todas as iniciativas necessárias visando garantir a segurança dos clientes, acionando a Brigada e a ambulância que permanece sempre disponível para atendimento ao público. O Shopping informa ainda que está apurando os fatos e tomará as medidas cabíveis. 

 É importante frisar que o Boulevard Shopping Vila Velha conta com uma equipe qualificada para atender incidentes ocorridos em suas dependências, composta por brigadistas e socorristas, além de ambulância e outros equipamentos.

Acidente em brinquedo de parque de diversões deixa feridos em Vila Velha
O Magic Park também foi procurado pela reportagem de A Gazeta e afirmou, em nota, que o parque segue todos os protocolos de segurança exigidos e mantém uma equipe especializada para lidar com situações emergenciais.

Posicionamento do Magic Park

A administração do Magic Park esclarece que, no dia 04 de março de 2025, ocorreu um incidente na plataforma de um dos brinquedos durante as operações do parque na cidade de Vila Velha. 

Desde o primeiro momento, todas as medidas necessárias foram prontamente adotadas para garantir o atendimento imediato aos envolvidos. O parque segue todos os protocolos de segurança exigidos e mantém uma equipe especializada para lidar com situações emergenciais. 

Atualmente, a causa do ocorrido está sendo analisada por engenheiros especializados, que realizam uma avaliação técnica detalhada para identificar os possíveis fatores que levaram ao incidente. 

O Magic Park reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus visitantes e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

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