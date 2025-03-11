Rede Gazeta lança 1° episódio de especial sobre a Covid nesta terça (11)

Gesto de carinho do profissional de saúde com paciente durante pandemia de Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Rede Gazeta lança, nesta terça-feira (11), o primeiro de uma série de episódios especiais sobre os cinco anos da pandemia de Com uma produção integrada de todos os seus veículos jornalísticos — site, TV e rádio —, alança, nesta terça-feira (11), o primeiro de uma série de episódios especiais sobre os cinco anos da pandemia de Covid-19 , que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020.

Rede Gazeta não foi diferente. A cobertura multimídia na linha de frente trouxe para a população capixaba todos os detalhes sobre meios de transmissão da doença, cuidados com a saúde, ondas de contágio, estudos sobre vacinas e a chegada dos imunizantes ao sistema de saúde, além do auxílio do Naquela data, o então "novo coronavírus" era destaque nos noticiários mundiais. Nos veículos danão foi diferente. A cobertura multimídia na linha de frente trouxe para a população capixaba todos os detalhes sobre meios de transmissão da doença, cuidados com a saúde, ondas de contágio, estudos sobre vacinas e a chegada dos imunizantes ao sistema de saúde, além do auxílio do Espírito Santo a pacientes de outros Estados, como os 36 transferidos de Manaus , e as ferramentas para manter atividades da economia e a educação em funcionamento.

Entre outros detalhes, cinco anos depois, a produção da websérie, dividida em quatro vídeos, resgata a história de pacientes que sobreviveram após períodos críticos de internação, profissionais da saúde que adaptaram toda a sua forma de trabalho, familiares que perderam pessoas queridas e profissionais de imprensa que trabalharam desde os primeiros dias da crise sanitária, seja na porta — e dentro de hospitais — seja se aprofundando nos conhecimentos sobre a enfermidade com os especialistas para melhor informar a população.

Na terça-feira (11), o primeiro episódio traz a lembrança de quem perdeu filhos, pais e amigos durante a pandemia. As sequelas físicas da doença e as dores sentimentais de quem ficou e viu a vida por um fio são contadas por quem não esquece nenhum detalhe desde que o coronavírus passou a circular no Espírito Santo.

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e Rádio CBN Vitória, explica que a produção destaca as transformações no mundo e nas formas de relacionamento entre as pessoas.

“Nesses cinco anos, tudo se modificou. Parece que tem muito mais tempo, mas observamos por quantas transformações passamos em variadas esferas. Resgatar tudo isso, lembrando de ruas vazias, pessoas de máscara, é importante para entendermos como chegamos aqui e agora”, pondera Geraldo.

"O papel do jornalismo é jogar luz naquilo que impacta a sociedade e em tudo o que aprendemos, mesmo que tenha sido um período doloroso para muitas famílias" Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e Rádio CBN Vitória

Resgatando a memória de quem se foi e revelando detalhes sobre o trabalho técnico e cauteloso de profissionais da saúde, o material também conta a visão de jornalistas e fotojornalistas que atuaram na cobertura para deixar a população capixaba bem informada. Entre eles, Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta, do g1 e ge ES, coordenava a produção dos telejornais quando ele próprio foi diagnosticado com a doença.

“A pandemia tem um contexto histórico muito grande para o mundo e o jornalismo tem a função de escrever essa história. Ao recontar o que aconteceu naqueles anos, cumprimos uma missão com as gerações futuras de mostrar o que foi esse tempo vivido pelo mundo inteiro”, destaca Bruno, pontuando ainda a relevância da ciência em conjunto com outros segmentos em busca de entender o melhor para a população mundial.