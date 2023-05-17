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40 kg de queijos irregulares são apreendidos em supermercados de Linhares

Alimentos foram apreendidos nesta terça-feira (16) de em dois supermercados de Linhares. Produtores não eram registrados no município e utilizavam o carimbo de inspeção indevidamente
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mai 2023 às 18:39

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 18:39

Cerca de 40 quilos de derivados do leite foram apreendidos nesta terça-feira (16) em dois supermercados de Linhares
Cerca de 40 quilos de derivados do leite foram apreendidos nesta terça-feira (16) em dois supermercados de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação
Cerca de 40 quilos de derivados do leite, entre eles queijos do tipo minas, minas frescal, requeijão, queijo cozido, provolone e muçarela de búfala, foram apreendidos nesta terça-feira (16) em dois supermercados de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Vigilância Sanitária municipal, os alimentos eram oriundos de estabelecimentos irregulares.
A ação contou com a parceria do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da Secretaria Municipal de Agricultura. Alguns dos estabelecimentos que produziam laticínios também não eram registrados no município e utilizavam o carimbo do SIM indevidamente.
Os comércios receberam auto de apreensão da mercadoria e os produtos foram recolhidos e encaminhados para descarte. Os proprietários dos supermercados foram orientados quanto à procedência dos produtos que adquirem para os seus consumidores.
Cerca de 40 quilos de derivados do leite foram apreendidos nesta terça-feira (16) em dois supermercados de Linhares
Os produtos foram recolhidos e encaminhados para descarte. Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação
A Vigilância informou ainda que é possível conferir as agroindústrias registradas no município, produtores de derivados do queijo, produtos cárneos, mel e pescados. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura, na aba Secretaria de Agricultura – Serviço de Inspeção Municipal.
Em caso se suspeita de casos semelhantes, a população pode denunciar pelo telefone (27) 3372 4098.

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