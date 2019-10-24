ES vai inaugurar a primeira cafeteria de café conilon do mundo

Será inaugurada na sede da Cooabriel, em São Gabriel da Palha, no início de 2020, a primeira cafeteria de café conilon do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente da cooperativa, Luiz Carlos Bastianello.
O objetivo é tornar a cafeteria um espaço para experiência de bebidas e receitas à base de café conilon, além de proporcionar um ambiente de convivência de produtores, visitantes, baristas e outros profissionais do setor.
O mais comum são cafeterias de café arábica ou que sirvam café com o blend (mistura) das variedades arábica e conilon.
O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café conilon, que é típico de clima quente. Aliás, sozinho, o Estado é o segundo maior produtor mundial da variedade – só perde para o Vietnã. O conilon também é muito usado para fazer o café solúvel. A última safra nacional está estimada em 13,9 milhões de sacas.