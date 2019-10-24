  • ES vai inaugurar a primeira cafeteria de café conilon do mundo
Leonel

ES vai inaugurar a primeira cafeteria de café conilon do mundo

Unidade vai ser instalada no começo de 2020 na Cooabriel, cooperativa de São Gabriel da Palha

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 05:30

Leonel Ximenes

O conilon agora terá uma cafeteria exclusiva Crédito: Arquivo/AG
Será inaugurada na sede da Cooabriel, em São Gabriel da Palha, no início de 2020, a primeira cafeteria de café conilon do mundo.  O anúncio foi feito pelo presidente da cooperativa, Luiz Carlos Bastianello.
O objetivo é tornar a cafeteria um espaço para experiência de bebidas e receitas à base de café conilon, além de proporcionar um ambiente de convivência de produtores, visitantes, baristas e outros profissionais do setor.
O mais comum são cafeterias de café arábica ou que sirvam café com o blend (mistura) das variedades arábica e conilon.

TERRA DO CONILON

O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café conilon, que é típico de clima quente. Aliás, sozinho, o Estado é o segundo maior produtor mundial da variedade – só perde para o Vietnã. O conilon também é muito usado para fazer o café solúvel. A última safra nacional está estimada em 13,9 milhões de sacas.

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

