ES tem redução do número de assassinatos por oito meses seguidos

Pelo oitavo mês seguido o Espírito Santo tem registrado redução no número de assassinatos comparado ao mesmo período do ano passado. A informação é do Governo do Estado e foi apresentada durante uma reunião na manhã desta segunda-feira (16), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.

Em maio foram registrados 78 homicídios, representando o menor resultado para um mês de maio da série histórica. Crédito: Divulgação

Os dados foram apresentados na reunião de Coordenação Estratégica e Avaliação de Indicadores do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e referentes até o mês de agosto, mês que foi considerado o melhor dos últimos 23 anos. O registro foi de 71 mortes em 2019 contra 85 em 2018. Este número é o equivalente a 14 crimes a menos.

Em todo o estado, de janeiro a agosto, a marca é de 657 crimes letais como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínios. Já no mesmo período do ano passado o registro foi de 791 casos. De acordo com o governo do Estado, a redução é de 17%, melhor marca desde 1996.

“Ao retomar o programa Estado Presente neste mandato, pedi que nos especializássemos em combater a violência contra as mulheres, contra jovens, contra os negros, combatendo a violência diretamente nos grupos de maior vulnerabilidade. E para que o trabalho seja adequado, temos que conhecer os números. A coleta de dados pela Secretaria de Segurança é fundamental para abastecermos o Observatório. Conhecer a violência onde ela acontece, porque acontece e como acontece é fundamental para que nossa política tenha resultado. Temos um caminhar grande pela frente, mas o Estado Presente, da forma que estabelecemos com o pilar da segurança, social e com a integração, vai alcançar cada vez mais resultados”, afirmou o governador Renato Casagrande durante a reunião.

Já o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto de Sá, falou sobre a importância de acompanhar frequentemente os dados de criminalidade feitos pela Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp) de todo o Espírito Santo, com parceria com os outros poderes.

“Cariacica e Aracruz são um exemplo de como esse monitoramento, seguido da tomada de decisão e metodologia, funciona muito bem. No início do ano, esses dois municípios apresentaram dados negativos fora da curva e, com as forças-tarefas locais, integração entre forças policiais, hoje apresentam redução de homicídios e foram estabilizados. Esperamos melhorar essa atuação dia a dia, sob a coordenação do nosso governador”, destacou Sá.

OS NÚMEROS

redução dos últimos 23 anos, quando os dados começaram a ser contabilizados. A Grande Vitória marca uma redução que chega a 19% nos números de assassinatos de janeiro a agosto. O resultado é de 81 mortes a menos que o mesmo período de 2018. Isso faz com que 2019 marque o melhor número de, quando os dados começaram a ser contabilizados.