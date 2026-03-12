Vila Velha: agendamento online para descarte de eletroeletrônicos

Em Vila Velha, os moradores contam com pontos de coleta para lixo eletrônico e podem agendar o descarte. Isso porque a Secretaria de Serviços Urbanos possui, dentro do programa de coleta seletiva de eletroeletrônicos, uma parceria com a rede Circulare e com a "ES Ambiental", que disponibiliza pontos de coleta pela cidade para facilitar a vida do morador. O cidadão pode agendar online o recolhimento do material, que é feito na sua residência pelas empresas.