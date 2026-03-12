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Lixo eletrônico

Vila Velha: agendamento online para descarte de eletroeletrônicos

O secretário municipal de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, explica como funciona

Publicado em 12 de Março de 2026 às 11:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 mar 2026 às 11:45
Vitória vai dar destinação correta a 100% do lixo eletrônico
Lixo eletroeletrônico Crédito: Pixabay
Em Vila Velha, os moradores contam com pontos de coleta para lixo eletrônico e podem agendar o descarte. Isso porque a Secretaria de Serviços Urbanos possui, dentro do programa de coleta seletiva de eletroeletrônicos, uma parceria com a rede Circulare e com a "ES Ambiental", que disponibiliza pontos de coleta pela cidade para facilitar a vida do morador. O cidadão pode agendar online o recolhimento do material, que é feito na sua residência pelas empresas.
De acordo com informações da administração municipal, para encontrar o ponto de descarte mais próximo e fazer o agendamento online do recolhimento, é possível acessar o site da prefeitura de Vila Velha (https://www.vilavelha.es.gov.br/), entrar na aba “SECRETARIAS”, clicar em “SERVIÇOS URBANOS” e acessar o banner sobre a coleta de resíduos eletrônicos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, San Clever Coutinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - San Clever Coutinho – 12-03-26.mp3

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