Vila Velha: agendamento online para descarte de eletroeletrônicos

Em Vila Velha, os moradores contam com pontos de coleta para lixo eletrônico e podem agendar o descarte. Isso porque a Secretaria de Serviços Urbanos possui, dentro do programa de coleta seletiva de eletroeletrônicos, uma parceria com a rede Circulare e com a "ES Ambiental", que disponibiliza pontos de coleta pela cidade para facilitar a vida do morador. O cidadão pode agendar online o recolhimento do material, que é feito na sua residência pelas empresas.
De acordo com informações da administração municipal, para encontrar o ponto de descarte mais próximo e fazer o agendamento online do recolhimento, é possível acessar o site da prefeitura de Vila Velha (https://www.vilavelha.es.gov.br/), entrar na aba “SECRETARIAS”, clicar em “SERVIÇOS URBANOS” e acessar o banner sobre a coleta de resíduos eletrônicos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, San Clever Coutinho, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - San Clever Coutinho – 12-03-26.mp3