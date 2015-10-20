Projeto de enfrentamento ao bullying nas escolas terá dificuldade de operacionalização

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quinta-feira (15), um projeto de lei que determina que escolas e clubes adotem medidas de prevenção e combate ao bullying. O projeto segue agora para sanção presidencial.
De acordo com o especialista em bullying, o professor da Universidade Estadual Paulista, Nelson Pedro Silva, a implementação da lei será um desafio. "Contamos com poucos recursos e investimentos no processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas. Operacionalizar as ações previstas demandará ainda mais recursos", disse.
Entrevista - Patrícia Vallim - Nelson Pedro Silva - 20-10-15
O projeto determina capacitação de professores e equipes pedagógicas para implementar ações de prevenção e solução do problema, assim como a orientação de pais e familiares, para identificar vítimas e agressores. Ainda estão previstas campanhas educativas e assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores.