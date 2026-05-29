O que acontece se você não declarar o Imposto de Renda? Entenda!

Chegou o prazo final! O prazo de entrega ds declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026, ano-base 2025, termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio. O prazo de entrega começou em 23 de março e se estende até a data de hoje. De acordo com informações da Receita Federal, a entrega da declaração depois do prazo legal terá uma multa mínima de atraso de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. Caso seja identificado algum erro após a transmissão, o contribuinte poderá fazer a correção por meio da declaração retificadora, reduzindo o risco de cair na malha fina. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, traz as últimas orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!