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O que acontece se você não declarar o Imposto de Renda? Entenda!

Quem explica é o auditor da Receita Federal, Juliano Rezende Gama

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2026 às 10:24
Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
[Edicase]Atenção prévia com o imposto de renda evita multas e retenção na malha fina (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock) Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock
Chegou o prazo final! O prazo de entrega ds declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026, ano-base 2025, termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio. O prazo de entrega começou em 23 de março e se estende até a data de hoje. De acordo com informações da Receita Federal, a entrega da declaração depois do prazo legal terá uma multa mínima de atraso de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. Caso seja identificado algum erro após a transmissão, o contribuinte poderá fazer a correção por meio da declaração retificadora, reduzindo o risco de cair na malha fina. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, traz as últimas orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Imposto de Renda 2026 - Juliano Rezende Gama - 29-05-26.mp3

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