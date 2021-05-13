Descubra a origem e o significado de "capixaba"

Quem pesquisar no Google o "sinônimo de capixaba" podia ser surpreendido com termo designado: "bandido" ao invés de "espírito-santense". Tudo não passa de um resultado impreciso da plataforma de pesquisa, mas a dúvida que permanece é: o que, de fato, significa o termo "capixaba"?
Entrevista - Fabio Botacin - Cilmar Francischetto - 13-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Francischetto, nos ajuda a solucionar a questão e a aponta também as origens de "capixaba", que remontam aos indígenas tupis. Ouça.