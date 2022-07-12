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No 'Domingão com Huck'

Conheça o estudante capixaba com altas habilidades que participa do 'Pequenos Gênios'

Aluno do 7° ano, Igor Pinheiro dos Santos Miranda tem 12 anos e o é o único capixaba selecionado pra participar do quadro

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:02

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

12 jul 2022 às 18:02
Igor Pinheiro dos Santos Miranda vai participar do Domingão com Huck
Igor Pinheiro dos Santos Miranda vai participar do Domingão com Huck Crédito: Divulgação
Aluno do 7º ano, Igor Pinheiro dos Santos Miranda, 12 anos, é o único capixaba selecionado pra participar de mais uma edição do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão com Huck" (TV Globo). A competição começou no domingo (10), e Igor estará no programa do dia 17. Ele é um dos integrantes de um trio com outros brasileirinhos geniais, batizado de “Quânticos”.
Igor lia cerca de 200 palavras quando tinha apenas 1,8 meses e já dominava a leitura aos três anos, quando também conseguia reconhecer as bandeiras de todos os países do mundo. Sua área principal de habilidades é Geografia mas, a partir dela, vai fazendo correlações com outras áreas do conhecimento. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Igor Pinheiro dos Santos Miranda - 12-07-22

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