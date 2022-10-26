Baiana que saiu do sertão e foi doméstica no ES realiza sonho de ser juíza

A emocionante história da empregada doméstica que passou em primeiro lugar para juíza. Ela chegou a pedir restos de ossos em açougue para se alimentar, dividia o mesmo tênis com a irmã para ir à escola, dormia na cozinha de uma casa onde trabalhava como doméstica...mas nunca desistiu de estudar. Ela superou todas as dificuldades e vai ser juíza. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Rosilene de Santana Souza, contou sua história. Ouça a conversa completa.
Entrevista Mário Bonella - Rosilene de Santana Souza - 26-10-22