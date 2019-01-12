Ar-condicionado limpo evita doenças respiratórias

No verão, o friozinho de um ar-condicionado cai bem. Mas atenção à limpeza do aparelho. A falta de manutenção e a sujeira acumulada pode provocar infecções e alergias respiratórias graves. Na estação mais quente do ano, as doenças aumentam porque o uso do equipamento tanto no carro quanto em ambientes fechados é mais frequente. O médico microbiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital das Clínicas de São Paulo, André Mario Doi, explica que uma das principais causas de doenças respiratórias é o acúmulo de poeira, ácaros, fungos e bactérias que podem se acumular nos filtros. Ficou com medo? Calma! Ouça a entrevista.