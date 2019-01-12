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ENTREVISTA

Ar-condicionado limpo evita doenças respiratórias

Fique atento a limpeza do aparelho; sujo, ele leva a graves doenças respiratórias

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 09:58

Publicado em 

12 jan 2019 às 09:58
No verão, o friozinho de um ar-condicionado cai bem. Mas atenção à limpeza do aparelho. A falta de manutenção e a sujeira acumulada pode provocar infecções e alergias respiratórias graves. Na estação mais quente do ano, as doenças aumentam porque o uso do equipamento tanto no carro quanto em ambientes fechados é mais frequente. O médico microbiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital das Clínicas de São Paulo, André Mario Doi, explica que uma das principais causas de doenças respiratórias é o acúmulo de poeira, ácaros, fungos e bactérias que podem se acumular nos filtros. Ficou com medo? Calma! Ouça a entrevista.
Entrevista - Patricia Vallim - Andre Mario Doi - 12 -01-19

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