Amigos falam do legado de Maria Alice Lindenberg para o ES

Incentivadora da cultura e compromissada com as questões sociais. Essas foram algumas das características destacadas por amigos de Maria Alice Paoliello Lindenberg ao lamentar a morte da jornalista, aos 87 anos, na madrugada desta quinta-feira (15). Ela esteve à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos. O maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Helder Trefzger, destacou que a dona Maria Alice, como era conhecida, sempre foi uma grande apoiadora da música e, muito especificamente, da Orquestra Sinfônica. O regente lembrou que ela costumava acompanhar as atividades dos músicos. "Foram mais de 20 anos de convivência, e só me lembro da generosidade, gentileza e atenção que nos dava. Uma tristeza grande nos acomete com a perda de uma pessoa grande para a cultura e as artes”, disse o maestro.