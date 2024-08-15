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Amigos falam do legado de Maria Alice Lindenberg para o ES

O maestro Helder Trefzger lembrou da dedicação dela à Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 11:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 ago 2024 às 11:32
Maria Alice Lindenberg
Maria Alice Lindenberg Crédito: Otácvio Bastos
Incentivadora da cultura e compromissada com as questões sociais. Essas foram algumas das características destacadas por amigos de Maria Alice Paoliello Lindenberg ao lamentar a morte da jornalista, aos 87 anos, na madrugada desta quinta-feira (15). Ela esteve à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta por 30 anos. O maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Helder Trefzger, destacou que a dona Maria Alice, como era conhecida, sempre foi uma grande apoiadora da música e, muito especificamente, da Orquestra Sinfônica. O regente lembrou que ela costumava acompanhar as atividades dos músicos.  "Foram mais de 20 anos de convivência, e só me lembro da generosidade, gentileza e atenção que nos dava. Uma tristeza grande nos acomete com a perda de uma pessoa grande para a cultura e as artes”, disse o maestro. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Maestro Helder - 15-08-24.mp3

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