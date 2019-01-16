Caribe Capixaba: Urussuquara é hit do verão para esportes aquáticos

A praia de Urussuquara, em São Mateus, ganhou o apelido de Caribe Capixaba há aproximadamente dois anos. Na ocasião, um fenômeno natural fez com que as águas do local ficassem mais claras, em tons de verde e azul quase transparentes. As fotos da região logo circularam e fizeram o maior sucesso nas redes sociais. De lá para cá, os empresários do Norte do Espírito Santo só têm a comemorar as lotações máximas que são batidas em praticamente toda a temporada de verão no Estado.

Internauta se surpreende com a cor do mar em Urussuquara, em São Mateus Crédito: internauta Vanda Lopes

O acesso a Urussuquara é feito por uma estrada de chão de cerca de 15 quilômetros. Essa estrada de chão pode ser acessada via BR 101, na altura do trevo de Pontal do Ipiranga, ainda em Linhares. A praia já é considerada parte de São Mateus, apesar de estar justamente na divisa entre os dois municípios.

O local não possui quiosques e nem uma gama muito grande de restaurantes, o que limita um pouco as atividades dos turistas por lá. O ideal é levar um lanche já do hotel ou de casa ou preparar um delicioso piquenique para ser desfrutado à beira-mar de Urussuquara, o nosso Caribe Capixaba.

O internauta Maicon Souza chegou a enviar algumas imagens aéreas, de janeiro de 2018, mostrando as belezas do local. Morador de Linhares, ele tem costume de ir ao local com a família.

"Fiz essas imagens no dia que estava bem bonito. E o vídeo viralizou. Já tem muitocompartilhamento e milhares de visualizações.Como mexo com filmagens de eventos, levomeu drone para onde vou. E não podia perder aoportunidade de fazer imagens tão bonitasquanto essas", revela Maicon, de 24 anos.

ESPORTE E HOSPEDAGEM

Apesar de toda a beleza tranquila e de ser conhecida justamente, também, por essa tranquilidade, Urussuquara é destino certo dos amantes de esportes aquáticos. É que, em determinado trecho do local, as águas são mais agitadas e os ventos são favoráveis para a prática de wind surf, kite surf, surf e até stand-up, como conta o empresário Fábio Gama, proprietário da primeira pousada da região.

"Todo ano nós temos uma parcela de turistas brasileiros e estrangeiros que chegam a Urussuquara todos equipados, já preparados para a prática desses esportes. Da segunda quinzena de dezembro até meados de fevereiro, esse pessoal se diverte muito no Caribe Capixaba", brinca ele que, com a esposa, Rosângela, administra a Pousada Urussuquara há mais de 20 anos.

Segundo Rosângela, o que os turistas mais buscam por lá é tranquilidade. "Até por isso, nos preocupamos em criar um ambiente sem perturbação para todos. Temos 14 quartos na pousada, todos com varanda privativa, ar-condicionado e também dispomos de área de churrasqueira e piscina", detalha. Por lá, a diária para o casal pode sair a partir de R$ 180 nos fins de semana.

COMO CHEGAR