Brasil fica de fora dos melhores destinos de 2021 do Lonely Planet; veja lista

Rio de Janeiro Crédito: David Mark/Pixabay

Destinos com iniciativas de sustentabilidade, apoio a comunidades locais e promoção da diversidade são destaques na Best in Travel 2021, lista divulgada anualmente pela editora de guia turísticos Lonely Planet. Em tempos de pandemia, a publicação propõe reflexão sobre o que chama de viagens responsáveis e que possam transformar o turista em um "agente de mudanças positivas" na sociedade.



Trinta destinos, experiências ou projetos sobre viagens foram premiados nas categorias sustentabilidade, comunidade e diversidade. A Lonely Planet destaca, por exemplo, o programa de conservação de gorilas em Ruanda, para preservar a espécie que vive nas montanhas e está ameaçada de extinção. Segundo a publicação, parte da receita gerada pelo turismo é revertida para salvar o primata.



Medellín, na Colômbia, é o único destino da América do Sul que aparece na lista. Antes associada à violência dos cartéis, a cidade, uma das vencedoras na categoria comunidade, hoje é reconhecida por sua política bem-sucedida de revitalização e de inclusão das periferias. Espaços públicos foram recuperados e antigos bairros fazem parte de tours de grafite.



Na categoria diversidade, a Costa Rica foi lembrada pela acessibilidade, com trilhas pavimentadas em todo o país.

DESTINOS CITADOS NA BEST IN TRAVEL 2021

CATEGORIA SUSTENTABILIDADE



Caminho de Dante, de Ravenna a Florença (Itália)

Ruanda



Antígua e Barbuda

Jornada de trem da Rocky Mountaineer (Canadá)

Grécia



Vírginia (EUA)

Hotel Grootberg Lodge (Namíbia)

Palau

Gothenburg (Suécia)



CATEGORIA COMUNIDADE

Cazaquistão

Ilhas Faroé

Medellín (Colômbia)



Austrália

