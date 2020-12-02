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Turismo

Brasil fica de fora dos melhores destinos de 2021 do Lonely Planet; veja lista

Medellín, na Colômbia, é a única cidade da América do Sul mencionada na publicação

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:55
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Crédito: David Mark/Pixabay
Destinos com iniciativas de sustentabilidade, apoio a comunidades locais e promoção da diversidade são destaques na Best in Travel 2021, lista divulgada anualmente pela editora de guia turísticos Lonely Planet. Em tempos de pandemia, a publicação propõe reflexão sobre o que chama de viagens responsáveis e que possam transformar o turista em um "agente de mudanças positivas" na sociedade.
Trinta destinos, experiências ou projetos sobre viagens foram premiados nas categorias sustentabilidade, comunidade e diversidade. A Lonely Planet destaca, por exemplo, o programa de conservação de gorilas em Ruanda, para preservar a espécie que vive nas montanhas e está ameaçada de extinção. Segundo a publicação, parte da receita gerada pelo turismo é revertida para salvar o primata.
Medellín, na Colômbia, é o único destino da América do Sul que aparece na lista. Antes associada à violência dos cartéis, a cidade, uma das vencedoras na categoria comunidade, hoje é reconhecida por sua política bem-sucedida de revitalização e de inclusão das periferias. Espaços públicos foram recuperados e antigos bairros fazem parte de tours de grafite.

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Na categoria diversidade, a Costa Rica foi lembrada pela acessibilidade, com trilhas pavimentadas em todo o país.
No ano passado, a Amazônia brasileira foi eleita pela Lonely Planet um dos 30 melhores destinos para 2020. Argentina, Bolívia e Uruguai foram outros países sul-americanos que apareceram na publicação. Veja a lista completa com destinos para o ano que vem em lonelyplanet.com.

DESTINOS CITADOS NA BEST IN TRAVEL 2021

  • CATEGORIA SUSTENTABILIDADE
  • Caminho de Dante, de Ravenna a Florença (Itália)
  • Ruanda
  • Antígua e Barbuda
  • Jornada de trem da Rocky Mountaineer (Canadá)
  • Grécia
  • Vírginia (EUA)
  • Hotel Grootberg Lodge (Namíbia)
  • Palau
  • Gothenburg (Suécia)
  • CATEGORIA COMUNIDADE
  • Cazaquistão 
  • Ilhas Faroé
  • Medellín (Colômbia)
  • Austrália
  • CATEGORIA DIVERSIDADE
  • Costa Rica
  • El Hierro (Espanha)
  • Gullah Island (EUA)
  • San Diego (EUA)
  • Amman (Jordânia)

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