Brasil fica de fora dos melhores destinos de 2021 do Lonely Planet; veja lista

Destinos com iniciativas de sustentabilidade, apoio a comunidades locais e promoção da diversidade são destaques na Best in Travel 2021, lista divulgada anualmente pela editora de guia turísticos Lonely Planet. Em tempos de pandemia, a publicação propõe reflexão sobre o que chama de viagens responsáveis e que possam transformar o turista em um "agente de mudanças positivas" na sociedade.
Trinta destinos, experiências ou projetos sobre viagens foram premiados nas categorias sustentabilidade, comunidade e diversidade. A Lonely Planet destaca, por exemplo, o programa de conservação de gorilas em Ruanda, para preservar a espécie que vive nas montanhas e está ameaçada de extinção. Segundo a publicação, parte da receita gerada pelo turismo é revertida para salvar o primata.
Medellín, na Colômbia, é o único destino da América do Sul que aparece na lista. Antes associada à violência dos cartéis, a cidade, uma das vencedoras na categoria comunidade, hoje é reconhecida por sua política bem-sucedida de revitalização e de inclusão das periferias. Espaços públicos foram recuperados e antigos bairros fazem parte de tours de grafite.
Na categoria diversidade, a Costa Rica foi lembrada pela acessibilidade, com trilhas pavimentadas em todo o país.
No ano passado, a Amazônia brasileira foi eleita pela Lonely Planet um dos 30 melhores destinos para 2020. Argentina, Bolívia e Uruguai foram outros países sul-americanos que apareceram na publicação. Veja a lista completa com destinos para o ano que vem em lonelyplanet.com.
DESTINOS CITADOS NA BEST IN TRAVEL 2021
- CATEGORIA SUSTENTABILIDADE
- Caminho de Dante, de Ravenna a Florença (Itália)
- Ruanda
- Antígua e Barbuda
- Jornada de trem da Rocky Mountaineer (Canadá)
- Grécia
- Vírginia (EUA)
- Hotel Grootberg Lodge (Namíbia)
- Palau
- Gothenburg (Suécia)
- CATEGORIA COMUNIDADE
- Cazaquistão
- Ilhas Faroé
- Medellín (Colômbia)
- Austrália
- CATEGORIA DIVERSIDADE
- Costa Rica
- El Hierro (Espanha)
- Gullah Island (EUA)
- San Diego (EUA)
- Amman (Jordânia)