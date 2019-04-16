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Show de churros

Vila Velha recebe festival de churros com versões gourmet da iguaria

Festival acontece de 17 a 21 de abril das 14h às 22h

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 14:23

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 abr 2019 às 14:23
Crédito: Lucas Mendes/Divulgação
É Vila Velha ou é Espanha? Entre os dias 17 e 21 de abril vai ficar difícil responder. É que o estacionamento do Boulevard Shopping vai ser palco de Festival de Churros, que acontece das 14h às 22h, com música ao vivo na maior parte da programação simultânea.
O evento vai apresentar cerca de 30 versões da iguaria originalmente espanhola em pratos que vão desde o churros simples até mais elaborados, com chocolates especiais e outros ingredientes que incrementam o sabor da massa. 
O festival ainda terá food trucks com hambúrgueres artesanais e massas, além de espaços de cerveja com blends artesanais e área kids.
SERVIÇO
Festival de Churros em Vila Velha
Local: Estacionamento Entrada A do Boulevard Shopping (Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Data: dias 17, 18, 19, 20 e 21 de abril de 2019, das 14h às 22h
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 2233-5000

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