Vila Velha recebe festival de churros com versões gourmet da iguaria

Crédito: Lucas Mendes/Divulgação

É Vila Velha ou é Espanha? Entre os dias 17 e 21 de abril vai ficar difícil responder. É que o estacionamento do Boulevard Shopping vai ser palco de Festival de Churros, que acontece das 14h às 22h, com música ao vivo na maior parte da programação simultânea.

O evento vai apresentar cerca de 30 versões da iguaria originalmente espanhola em pratos que vão desde o churros simples até mais elaborados, com chocolates especiais e outros ingredientes que incrementam o sabor da massa.

O festival ainda terá food trucks com hambúrgueres artesanais e massas, além de espaços de cerveja com blends artesanais e área kids.

SERVIÇO

Festival de Churros em Vila Velha

Local: Estacionamento Entrada A do Boulevard Shopping (Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha)

Data: dias 17, 18, 19, 20 e 21 de abril de 2019, das 14h às 22h

Ingressos: entrada franca