Sobremesas geladas e drinques refrescantes são queridinhos no verão

Nada melhor do que algo refrescante para se deliciar em tempos de verão acima dos 40ºC. De drinques a sobremesas saborosas, restaurantes, bares e cafeterias da Grande Vitória apostam em bebidas e pratos gelados nesta temporada e até projetam um aumento na procura desse tipo de culinária.

É o caso do Autêntico Botequim, novo bar que abriu em dezembro em Bento Ferreira, na Capital, e que já chegou à cidade com diferentes delícias no cardápio e também carta de drinques, cervejas, chope e caipirinha. Mas um dos destaques é o drinque "Gin Tônica de tangerina com anis estrelado”. Drinque refrescante e ideal para a temporada de verão. A Bebida custa partir de R$ 23,00 de acordo com o tipo de gim.





Gim-tônica com tangerina e anis estrelado, servido no Autêntico Botequim Crédito: Autêntico Botequim/Divulgação

E falando em gim, ele promete continuar sendo o queridinho dos capixabas nesta temporada. Considerada uma das bebidas alcoólicas menos calóricas, contabilizando cerca de 60 calorias por dose, o destilado é também uma aposta do Wanted Pub, na Praia do Canto, também em Vitória. Lá, o gim é usado para compor o drinque "Procurado", que combina manga, kiwi e a bebida. No entanto, o cliente também pode solicitar o drinque com cachaça ou vodca. Segundo Pedro Paulo Moyses, diretor comercial do pub sertanejo, o resultado é surpreendente e refrescante, pedida certa para as altas temperaturas da capital.

Drinque "Procurado" é servido no Wanted Pub, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Wanted Pub/Divulgação

Já no Café Teugrano, na Praia do Canto, em Vitória, e no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, o cardápio do café tem doces e bebidas que são a cara da estação e se transformam em boas pedidas nos dias mais quentes. Gelado, o "Brasileirinho" combina café expresso, cachaça, leite condensado e canela e sai por R$ 15,00.

Já o "Gelato Verona" é uma versão sofisticada do tradicional Romeu e Julieta. Feito artesanalmente, o doce mistura creme de queijo gelado com pedaços de parmesão e calda caseira de goiabada quente e custa R$ 15,00. Há ainda os frappuccinos, disponíveis em três sabores e que saem por R$ 18,00. O de chocolate leva cappuccino, leite, sorvete de creme, gelo, chocolate e chantili. O de caramelo é preparado com cappuccino, leite, sorvete de creme, gelo, caramelo e chantili, e o Negresco combina leite, sorvete de creme, biscoito Negresco, expresso e chantili.

Delícia gelada: "Gelato Verona", do Café Teugrano, em Vitória Crédito: Ari Oliveira

MILK SHAKE PRA QUE TE QUERO

E sem dúvidas outra bebida queridinha de adultos e crianças no verão é o milk shake. Na hamburgueria The Black Beef, na Praia do Canto, em Vitória, são cinco sabores de milk shake: Nutella, Ovomaltine, Oreo, Paçoca e Ninho, no valor de R$ 15,00, 400 ml, cada um. Mas o grande diferencial das opções é que o cliente também pode personalizar seu shake e, pagando um adicional, ele pode fazer novas combinações como ninho com nutella, Ovomaltine com nutella, entre outras. Vale lembrar que os shakes da casa são batidos manualmente e por isso são mais suculentos e crocantes com pedacinhos de paçoca, oreo e ovomaltine.

Delícia gelada: milk shake de oreo do The Black Beef, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Rui Nagae Fotografia

CAFÉ NO CONE