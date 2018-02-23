Sair na Serra: veja guia gastronômico e como a cidade cresceu

Quem mora na Serra talvez se sentisse obrigado a sair da cidade para fazer alguma coisa bacana no fim de semana. Afinal, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, não é mesmo? O fato é que hoje existem mais estabelecimentos no município do que há alguns anos e é, justamente, esse movimento que está fazendo com que menos gente circule fora de lá.
A secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Sandra Gomes reforça a afirmativa. De acordo com ela, houve um aumento de cerca de 60% na movimentação de turistas só neste início de ano. Esse dado pode ser aumentado por alguns fatores, dentre os quais está a maior oferta de estabelecimentos.
"Nós reparamos, em Jacaraípe e em Laranjeiras, o aumento no número de bares e restaurantes", diz. Para ela, há ainda um levantamento mais interessante. "Nos estudos, é possível ver que muitos desses novos bares e restaurantes optam por abrirem próximos a locais que já têm fama", destaca.
Para ela, isso pode se dar por duas razões: primeiro porque o estabelecimento que chega pode ser uma alternativa para quando o concorrente, que já existe no local, está lotado ou já não consegue atender à demanda. A segunda é a formação de uma rede de serviços, onde um comércio complementa o outro. "Está sendo comum uma açaiteria abrir próxima a uma lanchonete ou restaurante que não ofereça sobremesa", explica.
O Gazeta Online separou alguns estabelecimentos que são uma boa pedida do almoço até o jantar.
O ROTEIRO
BARES
Mercearia Botequim
Abre de terça a sábado a partir das 18h; a partir das 21h tem música ao vivo com couvert de R$ 7
Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Mad Rock's Bar
Abre todos os dias a partir das 17h30; de quinta a domingo o local tem música ao vivo com couvert de R$ 7
Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Chopp Point
Abre de segundas às quintas-feiras das 10h às 22 e sextas e sábados das 10h às 23h
Avenida Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
Século XXI
Abre todos os dias das 17h à 0h (exceto aos domingos, das 10h à 0h)
Avenida Eudes Scherrer, 887, Laranjeiras, Serra
Mestre Álvaro Botequim
Abre todos os dias das 17h30 à 1h30 (exceto aos domingos, das 16h30 às 12h30)
Avenida Segunda Avenida, 234, Serra
DANCETERIA
Saloon
Abre às sextas-feiras a partir das 23h com entrada unissex de R$ 21 até a meia noite; após esse horário a ingresso sai por R$ 40
Avenida Marginal, Jardim Carapina, Serra
RESTAURANTE
Restaurante Pierrot da Praia
Abre todos os dias das 11h às 23h
Avenida Itapoã, 18, Manguinhos, Serra
Cabana do Luiz
Abre de terça a domingo das 11h às 23h30; às sextas e sábados tem música ao vivo com couvert de R$ 7
Avenida Abido Saadi, 2003, Jardim Atlântico, Serra
Restaurante Enseada de Manguinhos
Abre todos os dias das 10h à meia noite
Avenida Itapoã, Manguinhos, Serra
Silva's Restaurante
Abre todos os dias das 9h às 23h45
Avenida Vitória II, 425, Praia de Carapebus, Serra
Restaurante Paladar da Serra
Abre todos os dias das 11h às 15h; às quintas, sextas e sábados abre, também, às 19h
Rua A, Jacaraípe, Serra
Ninho da Roxinha
Abre todos os dias das 11h às 23h
Confraria Bar e Restaurante
Abre todos os dias a partir das 18h; alguns dias da semana tem música ao vivo a partir das 21h
Rua Nossa Senhora da Conceição, São Francisco, Serra
Espaço Maria Mariana
Abre todos os dias das 9h30 às 17h
Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra
Murano Restaurante
Abre todos os dias das 11h às 15h
BR 101, quilômetro 271, Tims, Serra
LANCHONETE
Mania de Lanches
Abre todos os dias das 18h às 23h (exceto às terças, das 9h às 23h)
Avenida Norte Sul, 717, Jardim Limoeiro, Serra
Zuhause Hamburgueria Gourmet
Abre todos os dias às 18h30
Avenida Copacabana, 854, Morada de Laranjeiras, Serra
Trailer do Xuxu
Abre todos os dias às 18h
Avenida Abido Saadi, 1140, Estância Monazítica, Serra
The Tasty Burger
Abre de terça a domingo, das 18h à 0h.
Avenida Braúna, 1000, Patio Laranjeiras, Serra
Hamburgueria do Chef
Abre todos os dias, das 18h às 23h45.
Rua Marataízes, 250, Valparaíso (Condomínio Villaggio Laranjeiras - Loja 10), Serra