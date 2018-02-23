Sair na Serra: veja guia gastronômico e como a cidade cresceu

Drink Crédito: Pixabay

Quem mora na Serra talvez se sentisse obrigado a sair da cidade para fazer alguma coisa bacana no fim de semana. Afinal, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, não é mesmo? O fato é que hoje existem mais estabelecimentos no município do que há alguns anos e é, justamente, esse movimento que está fazendo com que menos gente circule fora de lá.

A secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Sandra Gomes reforça a afirmativa. De acordo com ela, houve um aumento de cerca de 60% na movimentação de turistas só neste início de ano. Esse dado pode ser aumentado por alguns fatores, dentre os quais está a maior oferta de estabelecimentos.

"Nós reparamos, em Jacaraípe e em Laranjeiras, o aumento no número de bares e restaurantes", diz. Para ela, há ainda um levantamento mais interessante. "Nos estudos, é possível ver que muitos desses novos bares e restaurantes optam por abrirem próximos a locais que já têm fama", destaca.

Para ela, isso pode se dar por duas razões: primeiro porque o estabelecimento que chega pode ser uma alternativa para quando o concorrente, que já existe no local, está lotado ou já não consegue atender à demanda. A segunda é a formação de uma rede de serviços, onde um comércio complementa o outro. "Está sendo comum uma açaiteria abrir próxima a uma lanchonete ou restaurante que não ofereça sobremesa", explica.

Gazeta Online separou alguns estabelecimentos que são uma boa pedida do almoço até o jantar.

O ROTEIRO

BARES

Mercearia Botequim

Abre de terça a sábado a partir das 18h; a partir das 21h tem música ao vivo com couvert de R$ 7

Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Mad Rock's Bar

Abre todos os dias a partir das 17h30; de quinta a domingo o local tem música ao vivo com couvert de R$ 7

Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Chopp Point

Abre de segundas às quintas-feiras das 10h às 22 e sextas e sábados das 10h às 23h

Avenida Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Serra

Século XXI

Abre todos os dias das 17h à 0h (exceto aos domingos, das 10h à 0h)

Avenida Eudes Scherrer, 887, Laranjeiras, Serra

Mestre Álvaro Botequim

Abre todos os dias das 17h30 à 1h30 (exceto aos domingos, das 16h30 às 12h30)

Avenida Segunda Avenida, 234, Serra

DANCETERIA

Saloon

Abre às sextas-feiras a partir das 23h com entrada unissex de R$ 21 até a meia noite; após esse horário a ingresso sai por R$ 40

Avenida Marginal, Jardim Carapina, Serra

RESTAURANTE

Restaurante Pierrot da Praia

Abre todos os dias das 11h às 23h

Avenida Itapoã, 18, Manguinhos, Serra

Cabana do Luiz

Abre de terça a domingo das 11h às 23h30; às sextas e sábados tem música ao vivo com couvert de R$ 7

Avenida Abido Saadi, 2003, Jardim Atlântico, Serra

Restaurante Enseada de Manguinhos

Abre todos os dias das 10h à meia noite

Avenida Itapoã, Manguinhos, Serra

Silva's Restaurante

Abre todos os dias das 9h às 23h45

Avenida Vitória II, 425, Praia de Carapebus, Serra

Restaurante Paladar da Serra

Abre todos os dias das 11h às 15h; às quintas, sextas e sábados abre, também, às 19h

Rua A, Jacaraípe, Serra

Ninho da Roxinha

Abre todos os dias das 11h às 23h

Confraria Bar e Restaurante

Abre todos os dias a partir das 18h; alguns dias da semana tem música ao vivo a partir das 21h

Rua Nossa Senhora da Conceição, São Francisco, Serra

Espaço Maria Mariana

Abre todos os dias das 9h30 às 17h

Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra

Murano Restaurante

Abre todos os dias das 11h às 15h

BR 101, quilômetro 271, Tims, Serra

LANCHONETE

Mania de Lanches

Abre todos os dias das 18h às 23h (exceto às terças, das 9h às 23h)

Avenida Norte Sul, 717, Jardim Limoeiro, Serra

Zuhause Hamburgueria Gourmet

Abre todos os dias às 18h30

Avenida Copacabana, 854, Morada de Laranjeiras, Serra

Trailer do Xuxu

Abre todos os dias às 18h

Avenida Abido Saadi, 1140, Estância Monazítica, Serra

The Tasty Burger

Abre de terça a domingo, das 18h à 0h.

Avenida Braúna, 1000, Patio Laranjeiras, Serra

Hamburgueria do Chef

Abre todos os dias, das 18h às 23h45.