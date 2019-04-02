Pub realiza dia especial para a cerveja IPA em Vitória

O Motor Rockers Pub realiza neste sábado, dia 6 de abril, mais uma edição de seu IPA Day. O evento celebra aquele que é considerado o estilo preferido dos amantes das cervejas artesanais no Brasil, a India Pale Ale – IPA.
"A IPA caiu no gosto do brasileiro por ser forte e, ao mesmo tempo, refrescante, combinando muito bem com o calor que faz na maior parte do ano - mais ainda aqui no ES", destaca Gustavo Buteri, beer sommeliere um dos sócios do Motor Rockers.
Serão seis cervejarias genuinamente capixabas participando com 10 torneiras de chopp IPA a partir das 11h da manhã, com o evento se estendendo até de noite, quando as bandas High Illusion (cover Iron Maiden) e The Wizzard (cover Black Sabbath) sobem ao palco para tocar muito rock and roll pra galera.
"Nessa nova edição de nosso IPA Day, contaremos exclusivamente com cervejarias capixabas, cada uma apresentando suas interpretações da IPA, o que mostra o grau de evolução da cena cervejeira local", conta Buteri.
Os chopes serão comercializados em copos descartáveis de 300ml, com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 16,00. De 11h às 19h, o pub tem entrada gratuita, sendo cobrado couvert de R$ 17,00 a partir das 19h, quando começam os shows.
O QUE É A CERVEJA IPA
As IPA, também conhecidas como India Pale Ale, são cervejas de alto amargor e geralmente de alto teor alcoólico. Os ingleses, em busca de um meio para aumentar a conservação das cervejas do estilo aledurantes as viagens de navio para a Índia, acabaram criando as cervejas IPA, utilizando de maciça carga de lúpulo para tal objetivo.
Confira quais são as cervejarias e seus respectivos chopes que participarão do evento:
AZZURRA - com American IPA e Session India Pale Lager
BARBA RUIVA - com Session IPA e a sua tradicional IPA Barba Ruiva
CASA 107 - com American IPA
CERVEJARIA ES - com American IPA
HOOD - com Mordida do Tyson e American IPA
TRINDADE - com IPA Praia Grande e IPA Da Hora
Serviço:
IPA Day Motor Rockers
Quando: sábado (6), das 11h às 22h45
Onde: Motor Rockers Pub – Rua Joaquim Lyrio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória
Entrada: gratuita, das 11h às 19h. Após este horário, couvert artístico por R$ 17
Valores das cervejas: de R$ 10,00 a R$ 16,00 o copo descartável de 300ml
Shows: High Illusion (cover Iron Maiden) e The Wizzard (cover Black Sabbath)
Informações: (27) 3029-1233