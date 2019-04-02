É PRA "BEBEMORAR"

Pub realiza dia especial para a cerveja IPA em Vitória

Evento que celebra o estilo mais adorado pelos amantes das cervejas artesanais terá, ainda, shows de duas bandas

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:20

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:20
02/04/2019 - Cerveja IPA ganha um dia especial em cervejaria de Vitória (Motorockers) Crédito: Fábio Martins/DigiLab
O Motor Rockers Pub realiza neste sábado, dia 6 de abril, mais uma edição de seu IPA Day. O evento celebra aquele que é considerado o estilo preferido dos amantes das cervejas artesanais no Brasil, a India Pale Ale – IPA.
"A IPA caiu no gosto do brasileiro por ser forte e, ao mesmo tempo, refrescante, combinando muito bem com o calor que faz na maior parte do ano - mais ainda aqui no ES", destaca Gustavo Buteri, beer sommeliere um dos sócios do Motor Rockers.
Serão seis cervejarias genuinamente capixabas participando com 10 torneiras de chopp IPA a partir das 11h da manhã, com o evento se estendendo até de noite, quando as bandas High Illusion (cover Iron Maiden) e The Wizzard (cover Black Sabbath) sobem ao palco para tocar muito rock and roll pra galera.
Motor Rockers Crédito: Reprodução Facebook Motor Rockers
"Nessa nova edição de nosso IPA Day, contaremos exclusivamente com cervejarias capixabas, cada uma apresentando suas interpretações da IPA, o que mostra o grau de evolução da cena cervejeira local", conta Buteri.
Os chopes serão comercializados em copos descartáveis de 300ml, com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 16,00. De 11h às 19h, o pub tem entrada gratuita, sendo cobrado couvert de R$ 17,00 a partir das 19h, quando começam os shows.
O QUE É A CERVEJA IPA
As IPA, também conhecidas como India Pale Ale, são cervejas de alto amargor e geralmente de alto teor alcoólico. Os ingleses, em busca de um meio para aumentar a conservação das cervejas do estilo aledurantes as viagens de navio para a Índia, acabaram criando as cervejas IPA, utilizando de maciça carga de lúpulo para tal objetivo.
Confira quais são as cervejarias e seus respectivos chopes que participarão do evento:
AZZURRA - com American IPA e Session India Pale Lager
BARBA RUIVA - com Session IPA e a sua tradicional IPA Barba Ruiva
CASA 107 - com American IPA
CERVEJARIA ES - com American IPA
HOOD - com Mordida do Tyson e American IPA
TRINDADE - com IPA Praia Grande e IPA Da Hora
Serviço:
IPA Day Motor Rockers
Quando: sábado (6), das 11h às 22h45
Onde: Motor Rockers Pub – Rua Joaquim Lyrio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória
Entrada: gratuita, das 11h às 19h. Após este horário, couvert artístico por R$ 17
Valores das cervejas: de R$ 10,00 a R$ 16,00 o copo descartável de 300ml
Shows: High Illusion (cover Iron Maiden) e The Wizzard (cover Black Sabbath)
Informações: (27) 3029-1233

