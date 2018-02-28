Parque Play City volta a Vitória com brinquedos inéditos

Parque Play City: Kamikaze Crédito: Divulgação / Play City

O maior parque de diversão itinerante da América Latina está de volta ao estacionamento alternativo do Shopping Vitória. Com funcionamento de terça a domingo, o Parque Play City conta com entrada gratuita, ficando a cargo da família optar pela compra de ingressos individuais ou passaportes para o acesso a todos dos brinquedos, sem tempo determinado.

Para quem busca novas sensações e experiências, a terceira temporada do parque na capital capixaba contará com novos brinquedos radicais. Entre os itens inéditos estão o Booster, que funciona em altíssima velocidade, girando em seu eixo a 100km/h, como também o Evolution. Além de girar no eixo das cadeiras, a estrutura do brinquedo é impulsionada para o alto até completar uma volta completa.

Já as novidades para os baixinhos são os brinquedos com propostas lúdicas, com giros moderados. Há opções para todas as idades, começando pelos brinquedos sobre trilhos em giro, playground, além do Giostrina, composto por um carrossel com decoração bem lúdica, Dumbo que proporciona giros com elevação e dois tipos de trenzinhos infantis.

O universo dos brinquedos radicais contará com os brinquedos campeões de bilheteria, como o Super Rider, que simula o movimento de um barco em alto mar, levando os tripulantes a experimentar diversas sensações ao ar livre. Destaque, ainda, para os brinquedos Auto Pista Infantil, Crazy Dance, Swing Dance (brinquedo que gira em 360º), montanha Galaxy, o Kamikaze, entre outras atrações.

A estrutura do local inclui barraquinhas com lanches e guloseimas. As famílias encontrarão algodão doce, churros, tapiocas doces e salgadas, cachorro quente, espetinho, batata chips, pipoca, sorvete casquinha, açaí na casquinha e copo, e milk shake, entre outros.

De acordo com a organização, todas as atrações são inspecionadas periodicamente. O Parque Play City tem entrada gratuita, sendo possível adquirir ingressos individuais (acesso a um brinquedo) a R$ 6,00, e ingresso passaporte ao custo de R$ 50,00 (inteira) para acesso a todos os brinquedos. Fique atento às promoções.

Serviço:

Play City

Quando: até 22 de abril

Onde: estacionamento alternativo do Shopping Vitória - Rua Victor Civitá, s/n, Enseada do Suá, Vitória

Funcionamento: de terça a sexta-feira, a partir das 17horas. Sábado, domingos e feriados, a partir 15 horas