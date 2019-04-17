Festival Gastronômico de Frutos do Mar agita Itapemirim

Itapemirim sediará a 13ª edição do Festival Gastronômico de Frutos do Mar. O evento, que começa nesta quinta-feira (18) e termina no domingo (21), deve receber 50 mil pessoas no pavilhão montado na praia de Itaipava.

Durante o evento, os expositores servirão pratos típicos da região em 20 estandes. Os valores dos pratos (individuais e porções) variam de R$5,00 a R$100. Aulas shows, missa, apresentação cultural e artística, desfile e homenagens também fazem parte da programação.

O evento foi idealizado e é organizado pelo presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, Hamilton Martins. Ele conta que para este ano foram preparadas diversas novidades.

“A novidade este ano são os pratos que serão ensinados nas aulas shows. Tem o Atum do mediterrâneo, Panzanella (salada de pão com peixes e frutos do mar) a aulas kids e outras. Para participar é só chegar, sentar e assistir e ainda vai ter menu degustação para todos”, contou.

Hamilton ainda disse que o evento movimenta a economia de todo município. “O festival vem reunir na semana santa todo seguimento comercial do município. Abrangemos pousadas, hotéis, casas de aluguel, restaurantes, pizzaria, lojas de confecção, salões de beleza. E ainda valorizamos a nossa pesca, a produção local do pescado é toda comprada em Itaipava”, disse.

O secretário municipal de Turismo, Wilson Viana, diz que a expectativa de público é alta, já que o o evento está se tornando uma tradição no litoral sul. “São esperadas cerca de 50 mil pessoas durante os quatro dias do festival, que contará com pratos lindos, exóticos e saborosos, mostrando a qualidade e variedades dos produtos de nossa cidade”, destaca.

Confira alguns pratos:

Programação

18/04/2019 – QUINTA FEIRA

20:00 – Cerimônia de Abertura Oficial

21:00 – Aula Show com Chef Hamilton Martins

22:00 – Atração Musical com Banda Marajá

00:00 – Encerramento das atividades

19/04/2019 – SEXTA FEIRA

11:00 – Abertura do Pavilhão

12:00 – Atração Musical com Wander Leal

14:00 – Aula Show com Camila Misse

17:00 – Aula Show com Chef Claudine Silveira

20:00 – Auto da Paixão de Cristo nas Pedras de Itaoca

22:00 – Atração Musical com Michel Harus

00:00 – Encerramento das atividades

20/04/2019 SABADO

11:00 – Abertura do Pavilhão

12:00 – Atração Musical com Daiane Paixão

14:00 – Aula Show Chef Hamilton Martins

17:00 – Apresentação da Banda Marcial COMUDI

19:00 – Aula Show com Marisqueiras de Itaipava

20:00 – Desfile em Homenagem ao Pescador

21:00 – Atração Musical com a Banda Cuba Libre

00:00 – Encerramentodas atividades

21/04/2019 DOMINGO

05:00 – Missa da Aurora (Gamboa)

11:00 – Abertura do Pavilhão

12:00 – Atração Musical com Nana Nunes

13:00 – Aula Show Kids com Chef Ines