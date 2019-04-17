Festival Gastronômico de Frutos do Mar agita Itapemirim

Itapemirim sediará a 13ª edição do Festival Gastronômico de Frutos do Mar. O evento, que começa nesta quinta-feira (18) e termina no domingo (21), deve receber 50 mil pessoas no pavilhão montado na praia de Itaipava.
Durante o evento, os expositores servirão pratos típicos da região em 20 estandes. Os valores dos pratos (individuais e porções) variam de R$5,00 a R$100. Aulas shows, missa, apresentação cultural e artística, desfile e homenagens também fazem parte da programação.
O evento foi idealizado e é organizado pelo presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, Hamilton Martins. Ele conta que para este ano foram preparadas diversas novidades.
“A novidade este ano são os pratos que serão ensinados nas aulas shows. Tem o Atum do mediterrâneo, Panzanella (salada de pão com peixes e frutos do mar) a aulas kids e outras. Para participar é só chegar, sentar e assistir e ainda vai ter menu degustação para todos”, contou.
Hamilton ainda disse que o evento movimenta a economia de todo município. “O festival vem reunir na semana santa todo seguimento comercial do município. Abrangemos pousadas, hotéis, casas de aluguel, restaurantes, pizzaria, lojas de confecção, salões de beleza. E ainda valorizamos a nossa pesca, a produção local do pescado é toda comprada em Itaipava”, disse.
O secretário municipal de Turismo, Wilson Viana, diz que a expectativa de público é alta, já que o o evento está se tornando uma tradição no litoral sul. “São esperadas cerca de 50 mil pessoas durante os quatro dias do festival, que contará com pratos lindos, exóticos e saborosos, mostrando a qualidade e variedades dos produtos de nossa cidade”, destaca.
Confira alguns pratos:
Programação
18/04/2019 – QUINTA FEIRA
20:00 – Cerimônia de Abertura Oficial
21:00 – Aula Show com Chef Hamilton Martins
22:00 – Atração Musical com Banda Marajá
00:00 – Encerramento das atividades
19/04/2019 – SEXTA FEIRA
11:00 – Abertura do Pavilhão
12:00 – Atração Musical com Wander Leal
14:00 – Aula Show com Camila Misse
17:00 – Aula Show com Chef Claudine Silveira
20:00 – Auto da Paixão de Cristo nas Pedras de Itaoca
22:00 – Atração Musical com Michel Harus
00:00 – Encerramento das atividades
20/04/2019 SABADO
11:00 – Abertura do Pavilhão
12:00 – Atração Musical com Daiane Paixão
14:00 – Aula Show Chef Hamilton Martins
17:00 – Apresentação da Banda Marcial COMUDI
19:00 – Aula Show com Marisqueiras de Itaipava
20:00 – Desfile em Homenagem ao Pescador
21:00 – Atração Musical com a Banda Cuba Libre
00:00 – Encerramentodas atividades
21/04/2019 DOMINGO
05:00 – Missa da Aurora (Gamboa)
11:00 – Abertura do Pavilhão
12:00 – Atração Musical com Nana Nunes
13:00 – Aula Show Kids com Chef Ines
20:00 – Atração Musical com Duda Felipe