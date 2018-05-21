'Dá para fazer pratos sofisticados com miúdos', diz chef Clovis Lima

Chef Clovis Lima nordestino no ES: "Dá para fazer pratos sofisticados com miúdos" Crédito: Feinbares/Divulgação

Você já pensou que poderia dar certo apostar em um cuscuz marroquino com miúdos? Provavelmente não. Mas não se preocupe: existem itens da gastronomia que realmente fazem mais parte da história de uma determinada região do nosso Brasil brasileiro. De moqueca de arraia até essas receitas mais sofisticadas com esses ingredientes, o chef Clovis Lima, um dos participantes do programa "The Taste Brasil", do canal GNT, participa de evento de gastronomia da Serra em que dará uma aula-show sobre o assunto.

"As pessoas torcem muito o nariz para esse tipo de ingrediente", relata ele, se referindo aos miúdos. Para o chef, é importante desmistificar esse produto, já que ele é barato e tem potencial para estar presente em produções refinadas. "Tudo depende da forma como é preparado e como ele será servido", adianta.

Para Clovis, o cozimento é essencial, mas pode ser um tiro no pé se estivermos falando de outra proteína que, assim como o miúdo, não é tão nobre. "Para a língua é um tipo, para o bucho é outro. Se você padroniza, acaba que a língua pode ficar elástica e o bucho mais duro. A mesma coisa com o coração bovino", exemplifica. Além disso, ele frisa que os miúdos de boi e de frango têm diferença.

De acordo com o chef, ainda mais com as comidas de boteco, existe uma infinidade de pratos que podem ser pensados. "Muita coisa depende da criatividade de quem está cozinhando", brinca. "Mas também dá para fazer um cassoulet", diz, se referindo ao tradicional prato francês. "É como se fosse a nossa feijoada... É mais um dos exemplos. Nesse caso, o melhor seria substituir pelo bucho bovino, que ai vai ficar mais ou menos inspirado na dobradinha", revela.

COZIDO DE PEROÁ

Mais uma vez o choque cultural da gastronomia se faz presente. Aqui, no Espírito Santo, comemos mais peroá frito. Já no Ceará, o peroá é cozido. "Eu brinco que estou levando a gastronomia do Nordeste, principalmente, para cada cantinho do Brasil", conta, às gargalhadas, o chef que também já repaginou a tradicional moqueca capixaba substituindo o ingrediente principal por arraia.

"Depois desse episódio da moqueca, já soube que vários restaurantes de todo o Espírito Santo estão oferecendo esses pratos e até bolinho de arraia já inventaram", comemora. Clovis inventou essa receita em uma visita ao Espírito Santo, no ano passado, durante um festival de culinária que aconteceu na Barra do Jucu, em Vila Velha.

Desta vez, ele participa da Feira de Negócios para Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (Feinbares), que acontece entre os dias terça (22) e quinta-feira (24), em um cerimonial da Serra. A programação do evento ainda vai envolver degustação de alimentos e bebidas de fornecedores capixabas e de outros locais.

SERVIÇO

4ª Feinbares

Quando: de terça-feira (22) a quinta-feira (24), das 15h às 22h

Onde: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra)

Ingresso: entrada e estacionamento gratuitos

PROGRAMAÇÃO

22 de maio (terça-feira)

15h - Abertura da Feinbares

16h às 17h  Aula Inaugural com chef Gilson Surrage e Edivania Galvão sobre Prato Pérola Capixaba (versão contemporânea da torta capixaba)

17h às 18h  ProfClean  Palestra sobre Higienização de cozinhas

18H às 19h  Aula-show com chef Odirley Demate (Prato típico Serrano) e anúncio do evento "Serra em Sabores"

19h às 20h  Solenidade de abertura

20h às 21h  Sorvepan  Palestra sobre sobremesas diet

23 de maio (quarta-feira)

16h às 17h  Aula-show com Cirlei Benincá (Abóbora ao creme com camarão)

17h às 20h  Final do Concurso Enchefs

20h às 21h  Apresentação de esculturas com frutas feitas por Adalberto Silva

24 de maio (quinta-feira)

16h às 17h  Sorvepan  Palestra sobre Confeitarias com mono porções  Base de tortas prontas

17h às 18h  Aula-show com chef cearense Clóvis Lima (Prato: das tripas coração)

19h às 20h  Aula-show com chef Ariela Brasil (Risoto de linguiça de cordeiro com massala e chips de banana)