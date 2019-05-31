Conheça capixabas que são as "Donas do Pedaço" da vida real

Enquanto conversou com a reportagem, Daiany Carneiro de Assis, de 36 anos, fechou uma conta, falou com a equipe de sua empresa, e de quebra, deu uma ajeitada em alguns bolos que ficam expostos em sua boleria, em Itaparica, bairro de Vila Velha.

"A Dona do Pedaço" da vida real, e de quatro anos para cá vem colecionando cursos e aprendizados que a fazem crescer no profissional, assim como mostra a trama de Walcyr Carrasco na Globo, que trata da história de Maria da Paz, a capixaba interpretada por Juliana Paes que empreendeu e prosperou apostando em bolos Espírito Santo afora. Assim como outras capixabas empreendedoras, ela é o próprio retrato deda vida real, e de quatro anos para cá vem colecionando cursos e aprendizados que a fazem crescer no profissional, assim como mostra a trama dena, que trata da história de, a capixaba interpretada por Juliana Paes que empreendeu e prosperou apostando em bolos Espírito Santo afora.

Daiany Assis abriu a própria boleria há cerca de quatro anos e hoje conta com a ajuda até de uma das três filhas para ajudá-la no negócio da família Crédito: Vitor Jubini

"Comecei fazendo para a família. Depois, fiquei desempregada e, ajudando uma amiga no aniversário dela com as comidas, percebi que poderia ganhar dinheiro com aquilo", conta. Daiany sempre gostou de cozinhar e acha que deu certo na confeitaria justamente pelo amor que nutre pela culinária. "É uma área de me identifico. Crio receitas, penso no estoque, em novidades... É bem legal", diz, entusiasmada.

Para ela, o segredo é, inclusive, esse: colocar amor nas receitas. Mas nem sempre foi assim. Hoje ela conta com uma equipe de cinco pessoas que a ajudam, mas no início ela enfrentou algumas dificuldades. "Eu trabalhava muito. Meu marido achava que era demais para pouco retorno. Mas comércio é assim, o retorno nunca é imediato", fala, garantindo que a todos que buscam conselhos para abrir o próprio negócio encontram nela uma grande incentivadora: "Tem espaço para todo mundo. Sempre digo isso".

LARGOU A SALA DE AULA PARA IR PARA A COZINHA

Danielli Calixto, de 50 anos, sempre trabalhou como professora de Inglês em escolas particulares de Vitória. Em 2012, recebeu a pior notícia que poderia ter e viu no próprio dom uma oportunidade de negócio: "Fiquei desempregada, então comecei a fazer porque precisava trabalhar. Sempre ajudei em casa e não poderia ser diferente", conta ela, que tem memórias vivas da infância com a avó preparando bolos.

"Sempre ficamos em volta dela na cozinha e ela tinha todo um ritual para bolos. Vovó brincava que a gente não podia nem conversar enquanto batia a massa de bolo (risos). E acho que, das netas, fui a única que seguiu esse caminho", conta. Ela, atualmente, divide a profissão de boleira com a de mãe e também cuida das coisas da casa.

Tudo dos bolos, segundo Danielli, é separado metodicamente pelas gavetas e armários. O que ela usa em casa, para o dia a dia, não faz parte do arsenal à la Maria da Paz que ela possui. "Acho que fica mais organizado, mais higiênico e é melhor que não misture mesmo", diz, alegando que as finanças também são totalmente independentes.

Danielli Calixto empreendeu e hoje é uma verdadeira dona do pedaço, como Maria da Paz, em "A Dona do Pedaço", novela da Globo Crédito: Fernando Madeira

Hoje em dia, depois de alguns cursos, ela faz versões de bolos que servem até 120 pessoas. "Tenho algumas tábuas especiais que permitem uma montagem mais ousada. Os bolos são todos confeitados e tudo é 100% artesanal. Os clientes acabam se apaixonando e indicam. A maior parte da clientela é assim", diz. De acordo com Danielli, o que a ajudou muito foram os cursos profissionalizantes. "No início meus bolos não eram bonitos, eram só gostosos", afirma.

A empreendedora explica que passou a apostar mais na confeitaria e hoje diz de boca cheia que aprendeu a deixar suas criações bonitas também: "O cliente escolhe tudo. O bolo é totalmente personalizado. Quantidade e sabor de recheio, acabamento, tudo".

APOSENTOU E EMPREENDEU

Desirée Seide, de 56 anos, empreendeu depois que se viu em casa, sem nada para fazer, após se aposentar. Ela sempre gostou de cozinhar e teve experiências boas ajudando colegas e amigos a realizarem as próprias festas. "Até que um dia falaram: 'Porque você não faz um bolo, um bolo de pote, uma torta?'. E aí acho que me deu um estalo", brinca.

Ela dedica parte do dia, em casa, para fazer as delícias caseiras e consegue lucrar até R$ 2 mil por mês com a produção própria. Como possui produtos de mais fácil venda direta, como os bolos de pote, sempre está em produção e a todo momento tem estoque em casa. "Vendo no prédio, nos hospitais que trabalhei como enfermeira e, não tem jeito, todos gostam. A comida reúne, né?", conta, às gargalhadas.

Para Desirée, 2019 será de investimentos até pela fama que ela está tomando pela Grande Vitória. Depois de dois anos trabalhando com os doces, ela não dá mais conta da demanda e pensa em aumentar. Por enquanto, não quer gastar com um ponto físico mas comprará equipamentos para conseguir fazer mais coisas.

Desirée Seide se aposentou e decidiu empreender na confeitaria; hoje, pensa em ampliação Crédito: Vitor Jubini

"Dentro de dois meses, devo comprar mais uma geladeira e um outro freezer. Tudo depende de ficar guardado refrigerado, assim como alguns recheios", esclarece. Nesse período, ela também deve procurar novos cursos para fazer e se especializar. Até agora, ela buscou muitas formas de melhorar na confeitaria e também quer buscar melhorar na administração. "A gente aprende muita coisa, até de preço nos cursos gerais, mas quero fazer um curso para microempreendedor, por exemplo", conclui.

SEBRAE: PLANEJAMENTO FAZ NEGÓCIO DAR CERTO

Para a analista de atendimento do Sebrae, Renata Braga, o grande segredo para qualquer negócio dar certo é o planejamento. Ela destaca que, muitas vezes, é comum que o empresário só busque ajuda no início e, depois, não se importe tanto assim com esse controle. Mas é esse, inclusive, um erro comum.

A analista de atendimento do Sebrae, Renata Braga Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

"Tem que planejar sempre e qualquer operação da empresa precisa ser prevista. O que estiver fora disso não pode ser a regra", garante. Ela conta que também é importante, mesmo que a produção seja caseira, que todas as contas sejam separadas e que o empreendedor busque agradar ao máximo o cliente.

De acordo com Renata, o momento é de destaque e, hoje em dia, qualquer deslize do empresário pode ser causa de tragédia nos negócios. "Em 'A Dona do Pedaço' a Maria da Paz se destacou pela qualidade, pelo bolo bom, pela apresentação que ela fez... Ela consegue vender o produto dela pela experiência que ela proporciona ao cliente e pela estética", avalia.

A analista conclui que o maior desafio, até no caso de Juliana Paes na novela da Globo, é vencer as próprias barreiras. "Não pode ter medo. Tem que confiar no potencial. É o grande segredo", finaliza.

OS CURSOS

IEL

Oferece opções para planejamento financeiro, vendas, estratégia, impostos, gestão de compras e mídias sociais. Partem de R$ 450 e divide no cartão. Mais Informações: (27) 3334-5756.

Senai

www.senai-es.org.br. Tem curso de qualificação profissional para confeiteiro. Mais informações:

Sesi

Tem cursos de culinária vegetariana, brigadeiro, alfajor, bolos, salgados, docinhos e cheesecake. Mais informações: (27) 3334-5929.

Fonte: Sistema Findes

AS DICAS PARA EMPREENDER

Confiança

Faça seu melhor

O primeiro passo é confiar no próprio produto e, em seguida, apostar as fichas em produtos que sejam vendáveis. Isso significa dar uma pesquisada para entender melhor as necessidades dos consumidores.

Qualidade

Produtos bons

É importante investir nos melhores ingredientes para fazer os produtos. O cliente sabe quando esses itens são selecionados e faz toda a diferença na hora de se destacar no mercado de trabalho e oferecer o que há de melhor.

Finanças

Separe as contas

As contas pessoais devem ser separadas das finanças da empresa. Tudo o que vier do novo negócio deve ser investido de forma inteligente.

Planejamento

Estabeleça metas

Toda operação que for feita dentro da empresa precisa ser pensada antes. Isto é, qualquer mudança ou compra tem que estar em uma planilha. Nesse documento, estabeleça metas e prazos para que o negócio seja lucrativo e funcione com as menores perdas possíveis.

Estratégias

Torne o produto atrativo

O produto tem que chamar a atenção. Pense em embalagens criativas e negocie com fornecedores os melhores preços. Isso fará o preço do seu produto ser competitivo e atrairá clientes.