Confira dicas de bons menus executivos em Vitória e Vila Velha

Boas massas, carnes, saladas, acompanhamentos fartos e, em alguns endereços, acompanhados por uma entrada e uma sobremesa. O menu executivo, PF que ganhou requinte, é uma saída mais econômica para quem come fora diariamente e pode oferecer uma boa oportunidade de conhecer endereços concorridos.

Às vésperas do Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, reunimos algumas sugestões de pratos executivos, que eventualmente trazem versões simplificadas de receitas já oferecidas pelos restaurantes.

Em alguns endereços, as alquimias são exclusivas para a refeição do meio-dia, como é o caso do King Kone, em Jardim da Penha, conhecido por servir pizzas em cone durante a noite.

No almoço, a casa aposta em massas muito bem executadas, como raviólis, espaguetes e fettuccines com molhos variados e com a opção de um grelhado à escolha do cliente. Muito elogiada, a polenta ao ragu de linguiça artesanal atende aos paladares mais exigentes (R$ 20,90). Nhoque de inhame à bolonhesa (R$ 24,90) é outra boa sugestão por lá.

Já no Daju Bistrô, os pratos priorizam o gostinho de comida caseira, com tempero bem à moda brasileira. Tutu mineiro, porco na lata, carne de panela e feijoada são algumas das opções que figuram pelo salão do restaurante, na Mata da Praia, que inclui uma entrada e uma sobremesa, geralmente um doce caseiro, no preço do prato.

ONDE ALMOÇAR

BOTEQUIM SÃO PAULO

Menu: Por R$ 17, é possível saborear um prato farto no botequim, conhecido reduto do almoço na região de Santa Lúcia. Entre as alternativas, há o filé à parmegiana (com salada, arroz branco, fritas e farofinha), filé de sobrecoxa ao creme de milho e kieber recheado com muçarela (com arroz, feijão, salada e batatas fritas). Opções de saladas grandes e outras carnes completam o menu.

Serviço: De segunda a quinta, das 11h às 14h30. Sexta, das 11h à 0h. Sábado, das 11h às 16h. Rua Constante Sodré, 587, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3315-7664.

CHEF DINHO RESTAURANTE

Menu: De terça a sexta-feira, o mestre-cuca que dá nome à casa serve três opções de prato principal no almoço, que sai a R$ 39,90, com direito a entrada e sobremesa. As criações do chef prezam por sua influência ítalo-mediterrânea. Há opções como o isolato de pasta à primavera e o filé de lombo suíno com batatas fritas.

Serviço: Funciona de terça a sábado, das 12h à 0h. No domingo, das 12h às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-3764.

DELLA BISTRÔ

Menu: O almoço no charmoso bistrô vale a pena pelo ambiente aconchegante, que nos desliga do mundo lá fora pelo menos por alguns instantes. O menu elaborado pela chef Cleuza Costa varia a cada semana, sempre com três opções diferentes. Geralmente, entra em cena uma alternativa de peixe, uma carne e uma massa. Por R$ 34,90, chegam à mesa uma salada bem-servida, o prato principal, e uma sobremesa. Filé de tilápia com legumes ou com purê, tagliatelle ao creme de parmesão com tiras de filé e risotos são alguns dos exemplos.

Serviço: De segunda a sábado, das 12h às 15h. De quarta a sábado, das 19h às 23h. Avenida Hugo Musso, 279, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9951.

DAJU BISTRÔ

Menu: Expert em cozinha brasileira, a chef Júlia Faria é quem comanda a casa. Por lá, o cardápio muda de 15 em 15 dias, mas há os preferidos da clientela. Estes, são fixos no menu. Um dos exemplos é o Brasileiro, que leva à mesa filé de boi ou frango grelhado, arroz branco, feijão, farofa, batata chips caseira e salada. A versão light do prato tem arroz integral, feijão e legumes do dia (também acompanha salada). Outro pedido muito atendido pelos garçons da casa é o Mineirinho. O prato reúne lombo suíno conservado na lata (como manda a tradição), tutu mineiro, couve refogada, farofa e arroz branco. Risotos, feijoada, carne de panela e peixe do dia também completam a lista. Salada e sobremesa (geralmente doce caseiro) estão incluídos nos valores dos pratos, que variam entre R$ 29 e R$ 42, dependendo das opções da semana.

Serviço: Segunda a sábado, das 11h às 14h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

ENSEADA MEDITERRÂNEO

Menu: Seguindo a linha de boa parte dos restaurantes, a chef Luiza Sampaio muda as opções de pratos executivos de 15 em 15 dias, até para garantir o frescor dos ingredientes usados nas alquimias preparadas. O almoço sai a R$ 43, já com entrada e sobremesa incluídas. Massas, risotos e carnes sempre compõem o menu executivo da casa. Um dos preferidos é o risoto de queijo brie com farofa de socol, mas a carne de panela com purê de mandioca e jus de caldo de carne também faz sucesso entre os glutões. Eventualmente, Luiza lista uma alternativa low carb para atender aos clientes que fazem questão de manter a dieta.

Serviço: A casa abre para almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-0184.

ALEIXO RESTAURANTE

Menu: O chef Jonathan Nery recria seu menu de almoço semanalmente. São sempre duas opções de entrada (que podem ser caldinhos ou saladas), três ou quatro principais e duas sobremesas para os convivas escolherem. É comum encontrar na lista pratos sofisticados, como arroz de pato, risoto de cordeiro, raviólis, moquecas e mariscos. A refeição sai a R$ 63,90.

Serviço: O menu executivo entra em cena às 11h30. A casa funciona de segunda a sábado, das 11h à 0h. No domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

KING KONE

Menu: Pioneiro no conceito de pizza em cone em Vitória, o local faz bonito quando o assunto é almoço executivo na Rua da Lama. Há sempre uma opção de prato do dia, mas as massas à bolonhesa e alfredo são fixas no cardápio, assim como os grelhados. Nhoque de banana da terra com fonduta de gorgonzola, ravióli de carne na manteiga de tomilho e polenta ao ragu de linguiça artesanal são algumas das alternativas no restaurante. Os pratos custam a partir de R$ 15,90. Por um valor adicional, é possível escolher o grelhado para acompanhar a massa. Entre as opções, estão filé de peito de frango, bife ancho, filé de salmão com molho de alcaparras, parmegiana de frango ou de boi. As carnes custam a partir de R$ 6,90 (porção individual bem-servida).

Serviço: Funciona de segunda a quinta-feira, das 11h às 14h, e das 17h às 23h30. Na sexta-feira, das 11h às 14h, e das 17h às 2h. Sábado, das 11h às 14h, e das 18h à 1h. Domingo, das 18h à 1h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Espetinho de filé com arroz integral orgânico, purê de abóbora, folhas refogadas e molho, do restaurante D'bem Crédito: Pedro Melo/Divulgação

D'BEM

Menu: Na varanda aconchegante, sempre com música ambiente de qualidade, é possível personalizar o pedido do almoço. Recentemente, Suely e Gaby Faiçal mudaram o esquema e permitiram que o cliente monte o próprio prato de acordo com seus gostos. Primeiro, escolhe-se a proteína (seis à disposição do glutão). Em seguida, três acompanhamentos e um molho. Entre as alternativas, quinoa marroquina, jambalaya cremoso, legumes e feijão orgânicos, farofa low carb e mais. Os pratos variam de R$ 36 a R$ 52. A fritada dBem (bem farta, com ovos, abobrinha, queijo minas padrão sem lactose, tomate confit e manjericão) e a salada dBem são as opções fixas e custam R$ 30 e R$ 28, respectivamente.

Serviço: O restaurante abre de terça a domingo para o almoço, sempre das 11h às 15h. Fica na Rua Joaquim Lírio, 595, loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

SPAGHETTI & CIA

Menu: O almoço executivo no tradicional endereço italiano sai a R$ 48, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Na lista das entradas, figuram a salada verde ao molho de mostarda; a polentinha ao ragu de linguiça; e o carpaccio de carne. Na lista dos principais, escolha entre estrogonofe de filé mignon; filé de tilápia ao molho de alcaparras com arroz de tomate e purê de batata; polpeta com talharim ao molho alfredo; ravióli da casa; e cotoletta de porco à milanesa com risoto de açafrão. Gelatos compõem o menu de sobremesas da casa, que ainda oferece estacionamento gratuito.