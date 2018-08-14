Colatina ganha primeira fábrica de cerveja na próxima semana

. Crédito: Manoella Mariano

Colatina vai ganhar a sua primeira fábrica de cervejas da cidade. Trata-se da Cervejaria Liverpub, que será anexa ao pub de mesmo nome localizado na cidade do Noroeste capixaba. Desta vez, a inauguração está garantida. Anunciado para abril, o local ainda passou por adaptações e regularização e terá sua abertura na próxima terça-feira (21), um dia antes da festa de aniversário da cidade.

Logo na inauguração, o local terá à disposição dos clientes cinco sabores de cervejas diferentes. A ideia é incrementar o negócio e fazer crescer o turismo na região, já que, atualmente, existe um público que é bastante interessado neste segmento.

De acordo com o gerente do Grupo Liverpub, Renato Costa Neto, o objetivo de abrir a cervejaria já existe desde a inauguração do Liverpub Colatina, em 2008. Para isso, a estrutura do lugar já foi reforçada desde sua própria construção e, durante um ano, foram feitas vistorias e emissão de documentação que permite que o local fabrique a bebida. "Queríamos abrir lá desde o ínicio. E acho que estamos inaugurando no momento ideal. Existe uma demanda dos clientes pelo produto e será uma forma de atrair mais cervejeiros à cidade", completa.

A cervejaria também oferecerá porções, sanduíches, hambúrgueres, carnes e opções de harmonizações com cervejas - é claro - com cardápio feito pela sócia do grupo Bia Brunow. "Haverá um espaço dedicado aos clientes na cervejaria. Então, no mesmo lugar, está a nossa sede administrativa, a cervejaria e o Liverpub Colatina", esclarece, completando: "A nossa tendência sempre foi seguir os pubs ingleses. Para isso, visitamos locais e nos inspiramos para trazer o modelo para o Estado".

TIPOS DE CERVEJAS

A princípio, serão oferecidos cinco estilos de chopes artesanais, sendo: IPA (India Pale Ale, cervejas de maior amargor e alto teor alcoolico); Pilsen (de cor dourada, translúcida, leve, com espuma cremosa, muito apreciada em locais de clima tropical); Dry Stout, (estilo de cerveja bem escura e de sabor torrado), Chope de Trigo; e a IPA com lactose e morango, uma nova tendência dos pubs dos Estados Unidos e Europa.

. Crédito: Manoella Mariano

FIDELIDADE DE CERVEJEIRO

Renato avalia que o público cervejeiro capixaba e que passa pelo Espírito Santo é fiel. E, mais que isso, há um movimento dessa área que só aumenta. "Com certeza tem muito público para isso aqui. Pedra Azul, Vitória, Vila Velha... Todos esses lugares têm fábricas de cervejas próprias e vemos que o negócio dá certo. Tem muita gente boa apostando nessa área", relata.

SERVIÇO

Inauguração da Cervejaria Liverpub

Onde: Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro de Colatina

Quando: 21 de agosto (terça-feira), a partir das 19h