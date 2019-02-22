Bares na Grande Vitória para curtir sem perder o 'olho no lance' em jogos

O Gustus Sport Bar, no Centro de Vila Velha Crédito: Bruno Leão

É uma delícia passar um tempo nos bares com os amigos curtindo um bom happy hour, seja na quarta, quinta ou fim de semana. Mas, como diz o ditado, por que não unir o útil ao agradável? Tem gente que não abre mão de acompanhar o futebol nacional e acaba largando de mão a programação entre os colegas porque não quer perder nenhuma partida da temporada.

Mas vários bares já estão apostando até em ambientes e decoração temáticos para criar uma atmosfera toda baseada no esporte. A tendência, que já ferve fora do País, é chamada de "esporte bar" e consiste em um local com estrutura específica para assistir à transmissão dos jogos. O mesmo aconteceu com espaços dedicados à praia com os beach clubs, por exemplo.

O empresário Gustavo Rosindo há pouco mais de um mês inaugurou um local assim em Vila Velha. Lá, um telão de três metros e oito TVs completam o tema da decoração: esporte. O Gustus Sport Bar foi todo decorado e arquitetado para ser sede de encontro de amigos que querem assistir às transmissões com conforto, exclusividade e comidinhas deliciosas - e em conta! - às ordens.

Por lá, ele destaca que só são servidas porções, que vão de R$ 22 a R$ 47. "É o que faz mais sucesso. Porque o pessoal tem buscado mais esse tipo de comida para essas ocasiões. Tanto que é só o que servimos", detalha, indicando ainda que os dias de mais movimento são, por motivos óbvios, os dias de jogos.

Sempre deixamos o jogo principal passando no telão. Nas TVs colocamos, em cada uma, um esporte diferente Gustavo Rosindo, sócio do Gustus Sport Bar

De acordo com o empresário, geralmente se reúnem grupos de amigos que são do trabalho e tudo o que eles buscam é um serviço bacana para algumas horas de happy hour, seja no meio ou fins de semana.

Ainda em Vila Velha, podemos citar o De Lira, que tem ambientes diferenciados com ar condicionado, varanda e American Bar. Com um leve requinte, diferente dos encontrados nos bares, o restaurante, pizzaria e choperia é um local que reúne torcidas específicas como a do São Paulo.

Região que costuma reunir uma boa gama de bares com transmissões, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória, conta como nomes como o Di Domdom Botequim e o Bilac, que dividem a esquina das ruas Joaquim Lírio e João da Cruz.

Não é novidade que, até em tempos de Copa do Mundo, o local se torna o fervo para o encontro dos torcedores. No melhor estilo boteco, o Bilac sempre conta com aquela cerveja 'trincando' de gelada e petiscos já famosos, entre os destaques as fritas.

O Di Domdom, com seu cardápio diverso de espetos e porções, chama atenção por sua imponência e decoração cercada de telões para exibições de jogos. O local descontraído sempre está cheio, então também vale para aqueles que também gostam de desviar os olhares das jogadas e gols.

22/03/2019 - O bar Di Domdom, que fica no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória Crédito: Facebook/@didomdom

Saindo da Praia do Canto, chegamos a Jardim da Penha, onde dois bares são tradição quando o assunto é reunir torcedores: Abertura e Pezão. O primeiro é tradicional na Rua da Lama e é bem servido de mesas. A cerveja sempre é bem acompanhada do famoso Kiéber. Já o segundo, no coração do bairro, conta com o tradicional joelho de porco, cerveja gelada e muitos torcedores.

O Gazeta Online fez seleção de bares e restaurantes que transmitem jogos, em programação pré-definida, na Grande Vitória. Confira:

O Gustus Sport Bar, no Centro de Vila Velha Crédito: Bruno Leão

OS BARES QUE TRANSMITEM JOGOS NA GRANDE VITÓRIA

Di DomDom Botequim

Endereço: Rua João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória

Funcionamento: das 16h à 1h das segundas às quintas; das 15h às 2h30 às sextas-feiras; das 11h às 2h30 aos sábados; e das 11h à 2h aos domingos

Telefone: (27) 3227-0700

Bilac Bar

Endereço: R. João da Cruz, 90, Praia do Canto, Vitória

Funcionamento: segunda a quarta, das 16h à 1h; sextas-feiras e sábados, das 11h à 2h; domingos, das 11h à 1h.

Telefone: (27) 3225-0498

Overtime

Endereço: Rua Comissário Octávio de Queiroz, Jardim da Penha, Vitória

Funcionamento: das 18h à 1h das quartas aos sábados; das 16h às 22h aos domngos

Telefone: (27) 3376-1026

Outback Vitória

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Funcionamento: das 12h às 15h e das 18h às 23h de segunda a quinta; e das 12h à 00h às sextas e sábados

Telefone: (27) 3235-7253

Gustus Sport Bar

Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha

Funcionamento: das 18h à 0h de terças a quintas; das 18h à 1h às sextas; de 13h à 1h aos sábados; e das 13h às 23h aos domingos

Telefone: (27) 3208-9864

Restaurante De Lira

Endereço: Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa, Vila Velha

Funcionamento: das 11h às 23h45, de terças a quintas; das 11h à 1h, nas sextas e sábados; das 11h às 23h45 aos domingos

Telefone: (27) 3200-4480

Bar do Pezão

Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1061, Jardim da Penha, Vitória

Funcionamento: das 15h à 00h de segundas a sextas; das 12h às 18h nos sábados; e das 12h às 17h aos domingos

Telefone: (27) 98122-8386

Abertura

Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória

Funcionamento: das 17h às 2h de domingo a quinta; e de 17h às 4h às sextas e sábados