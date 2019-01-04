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Bares e restaurantes recém-inaugurados no ES para curtir em 2019

2019 já chegou, mas ainda dá tempo de conferir as novidades gastronômicas que passaram despercebidas no ano passado

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 21:23

Publicado em 

03 jan 2019 às 21:23
Choperia Melotti Crédito: Marcelo Prest
Já estamos num novo ano e muitas novidades devem aparecer, mas será que deu tempo de conferir tudo o que surgiu por aqui em 2018? O ano passado teve muita coisa nova na gastronomia capixaba e por isso listamos alguns que merecem uma visita.
Situado em um dos redutos mais movimentados da Capital, no circuito gastronômico entre a Mata da Praia e o Bairro República, a Choperia Melotti acaba de completar seis meses de funcionamento. Com uma pegada descontraída e atendimento cordial, é comandado pela família que lhe dá nome: Cleuber reforça o atendimento à clientela no salão enquanto a esposa Kátia comanda o caixa.
A sobrinha Larissa é quem prepara com esmero os quitutes que saem da cozinha, como a saborosa coxinha de rabada, receita da avó, Alice Melotti. A porção com dez unidades chega à mesa com molho picante (R$ 17,90). Vale provar também a barriguinha com torresmo, bem crocante (R$ 13,90), e a fraldinha com chimichurri (R$ 24,90).
Para beber, há sempre dez opções de chope nas torneiras que saem direto da câmara fria, com destaque para os locais, como Barba Ruiva, Kingbier e Hood, em diversos estilos. Prove também o pilsen da casa, produzido por Cleuber. Os chopes custam a partir de R$ 8,50.
A casa abre de terça a sexta, das 17h30 à 0h, e no sábado, das 15h30 a 1h. Às sextas, há música ao vivo, sem cobrança de couvert. Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Bairro República, Vitória. (27) 99977-2642.
Hop Haus Crédito: Fernando Madeira
Com pegada parecida, o Hop Haus, em Jardim da Penha, é ainda tem cheiro de novo. A casa oferece cerca de 100 rótulos de cervejas, entre nacionais e estrangeiras. As carnes ficam disponíveis no refrigerador em cortes embalados à vácuo, caso o cliente queira levar para preparar em casa. Caso o cliente prefira comer na bela varanda curtindo uma música ao vivo (às sextas), um churrasqueiro está pronto para levar a carne e outros petiscos à brasa. O local funciona de quarta a sábado, a partir das 17h, e aos domingos, das 11h às 16h. A loja fica na Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, loja 1, Jardim da Penha. (27) 2142-6387.
Os amantes das carnes também têm outra opção: o El Libertador. Localizado no Bairro República, o restaurante traz as gastronomias argentina, peruana e chilena, mas tem como carro-chefe a lista de cortes nobres de carnes feitos na parrilla acompanhados por pratos com tempero e inspiração andinos, como o chorizo acompanhado de pão (de produção própria), legumes também na parrilla, batatas com chimichurri e cebolas ao molho escabeche (com especiarias peruanas). Há opções como bife ancho, fraldinha e filé mignon em porções individuais com um acompanhamento a partir de R$ 46,50, ou em pratos para compartilhar (a partir de R$ 128). Aberta há cinco meses, a casa acomoda aproximadamente 80 pessoas. 
Mais opções ainda com cheirinho de novo
Autêntico Botequim
Inaugurado há menos de um mês, o Autêntico Botequim tornou-se destino certo para os bons de copo em Bento Ferreira, Vitória. A proposta da casa é valorizar a comida de boteco com receitas bem executadas pela cozinha.
O pastel de angu, por exemplo, ganhou versões com recheio de queijo meia cura e carne de panela. A coxinha é outro belisquete repaginado, e chega à mesa com recheio de siri desfiado. Bolovo, bolinho de feijoada, baião de dois e torresmo são outras boas pedidas do menu da casa.
Para quem não abre mão de adoçar o paladar depois de comer um petisco, o brigadeiro de colher e o pudim na lata são as opções. Às quartas e quintas há happy hour com música ao vivo a partir das 17h.
O bar abre de quarta a sábado, das 17h à 0h. Aos domingos, das 11h às 19h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória.
Casa Roti:
Casa Roti Crédito: Fernando Madeira
Aberta no início do segundo semestre em Jardim Camburi, a Casa Roti, de Felipe Ferragut, une diversas especialidades em um espaço só. Com uma pegada de rotisseria, há uma lista extensa de pratos e quitutes preparados pelo chef Felipe Ferragut, ideais para serem levados para casa, mas que também podem ir à mesa compartilhada no local.
No menu estão lasanhas, com destaque para a de rabada, além de nhoques, massas secas e frescas, molhos congelados (como ragus, creme de parmesão e putanesca) e massas recheadas. As massas custam em torno de R$ 45 (porção de um quilo).
Já na lista de bebidas, figuram cervejas capixabas (com preços entre R$ 15 e R$ 25), e vinhos que custam entre R$ 40 e R$ 100. É possível escolher a bebida e um embutido para consumir no local, com uma tábua de frios preparada na hora, por exemplo.
Abre de terça a sexta, das 11 às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
Black Beef
Black Beef Crédito: Rui Nagae
Em funcionamento na Capital desde novembro, a The Black Beef chegou para reforçar o time das hamburguerias. Com conceito fast casual, a casa recebe o pedido dos glutões no caixa e entrega a guloseima no balcão. São oito opções de sandubas fixos, com preços que partem de R$ 20. Vale a pena pedir o Black Rib (pão artesanal, burger artesanal de costela bovina, maionese especial da casa, muçarela, molho barbecue e bacon) e o Jam Burger, com creme de parmesão, queijo brie, bacon e geleia de pimenta. O Super Brie é a alternativa vegetariana: pão artesanal, queijo brie extra crocante, geleia de pimenta e creme de parmesão. Nos dias mais quentes, a dica é o milk-shake, preparado em cinco sabores diferentes: nutella, ovomaltine, oreo, paçoca e ninho. O copo de 400ml sai a R$ 15.
De domingo a quinta, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 2h. Rua Eugênio Netto, 106, Praia do Canto, Vitória.
Wine Garden e Bistrô
No coração da Praia do Canto está o novo wine bar da cidade, aberto há apenas um mês. O ambiente externo é aconchegante, cercado por plantas e possui sete mesas que acomodam 30 pessoas. Na área interna uma sala vip climatizada com 12 lugares. O carro chefe da casa é a carta de vinhos com mais de 150 rótulos nacionais e internacionais que vão de R$ 69 a R$ 480 . O destaque da gastronomia é o polvo grelhado com batatas. A tábua de queijos e embutidos também faz sucesso. A proposta do Wine Garden é que o cliente entre, escolha o vinho no bar e se sente para degustá-lo à mesa harmonizado com os pratos da casa que custam a partir de R$ 48. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. De terça a sábado, das 18h à 0h.
Bacutia Summer Beer
Há cerca de um ano, Peter Gabriel se juntou a três sócios e decidiu montar o que é hoje a Bacutia Summer Beer, inaugurada no último dia 20 de dezembro: cerveja artesanal na beira de um dos points mais badalados do verão capixaba, a praia de Bacutia, em Guarapari.
“A que o pessoal mais gosta é a IPA”, conta Peter. Copo de 300ml é vendido a R$ 15 e o de 500ml, a R$ 18. O estabelecimento também oferece outros estilos de cervejas, todas de produção capixaba. Praia de Bacutia, Enseada Azul, Guarapari.
Cosmô Restaurante
Restaurante Cosmô Crédito: COSMÔ/DIVULGAÇÃO
Recém-inaugurado, o Cosmô convida o cliente a uma experiência diferenciada, com um ar “cosmopolita”. A casa possui diversas opções de entradas, pratos e sobremesas, além de carta de drinques e bebidas farta. Os pratos mais pedidos passeiam entre tacos de camarão com carne seca, steak tartare com trufa, filé mignon com pupunha ao creme de trufa e doce de mamão com espuma de coco e pipoca caramelizada. Os preços vão de R$ 38 a R$ 79. As entradas servem até três pessoas e os pratos principais são individuais. Via Cruzeiro Mall. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Aberto diariamente das 12h às 15h, e das 19h à 0h. Domingo, de 12 às 17h.
Avelã Gelateria
Há três anos a Avelã está em Jardim Camburi, Vitória, mas há apenas 15 dias começou a funcionar também na Mata da Praia. A proprietária, Kátia Teodoro, revela que a iguaria mais vendida é o brownie recheado, que sai a R$ 24, e a Taça Avelã, que vem com um litro de gelato, açaí ou os dois itens misturados. Vendida por valores que variam entre R$ 32 a R$ 45, a taça serve até quatro pessoas.
Já o brownie recheado é de chocolate e vem com recheio e farofa de leite em pó. “Também acompanha um ganache de creme de avelã para ser despejado à medida que a pessoa for comendo. Vem também um gelato à escolha do cliente”, conclui. Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, Edifício Center Point, Mata da Praia, Vitória. De terça-feira a domingo, das 14h às 22h.

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