Bares e restaurantes recém-inaugurados no ES para curtir em 2019

Choperia Melotti Crédito: Marcelo Prest

Já estamos num novo ano e muitas novidades devem aparecer, mas será que deu tempo de conferir tudo o que surgiu por aqui em 2018? O ano passado teve muita coisa nova na gastronomia capixaba e por isso listamos alguns que merecem uma visita.

Situado em um dos redutos mais movimentados da Capital, no circuito gastronômico entre a Mata da Praia e o Bairro República, a Choperia Melotti acaba de completar seis meses de funcionamento. Com uma pegada descontraída e atendimento cordial, é comandado pela família que lhe dá nome: Cleuber reforça o atendimento à clientela no salão enquanto a esposa Kátia comanda o caixa.

A sobrinha Larissa é quem prepara com esmero os quitutes que saem da cozinha, como a saborosa coxinha de rabada, receita da avó, Alice Melotti. A porção com dez unidades chega à mesa com molho picante (R$ 17,90). Vale provar também a barriguinha com torresmo, bem crocante (R$ 13,90), e a fraldinha com chimichurri (R$ 24,90).

Para beber, há sempre dez opções de chope nas torneiras que saem direto da câmara fria, com destaque para os locais, como Barba Ruiva, Kingbier e Hood, em diversos estilos. Prove também o pilsen da casa, produzido por Cleuber. Os chopes custam a partir de R$ 8,50.

A casa abre de terça a sexta, das 17h30 à 0h, e no sábado, das 15h30 a 1h. Às sextas, há música ao vivo, sem cobrança de couvert. Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Bairro República, Vitória. (27) 99977-2642.

Hop Haus Crédito: Fernando Madeira

Com pegada parecida, o Hop Haus, em Jardim da Penha, é ainda tem cheiro de novo. A casa oferece cerca de 100 rótulos de cervejas, entre nacionais e estrangeiras. As carnes ficam disponíveis no refrigerador em cortes embalados à vácuo, caso o cliente queira levar para preparar em casa. Caso o cliente prefira comer na bela varanda curtindo uma música ao vivo (às sextas), um churrasqueiro está pronto para levar a carne e outros petiscos à brasa. O local funciona de quarta a sábado, a partir das 17h, e aos domingos, das 11h às 16h. A loja fica na Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, loja 1, Jardim da Penha. (27) 2142-6387.

Os amantes das carnes também têm outra opção: o El Libertador. Localizado no Bairro República, o restaurante traz as gastronomias argentina, peruana e chilena, mas tem como carro-chefe a lista de cortes nobres de carnes feitos na parrilla acompanhados por pratos com tempero e inspiração andinos, como o chorizo acompanhado de pão (de produção própria), legumes também na parrilla, batatas com chimichurri e cebolas ao molho escabeche (com especiarias peruanas). Há opções como bife ancho, fraldinha e filé mignon em porções individuais com um acompanhamento a partir de R$ 46,50, ou em pratos para compartilhar (a partir de R$ 128). Aberta há cinco meses, a casa acomoda aproximadamente 80 pessoas.

Mais opções ainda com cheirinho de novo

Autêntico Botequim

Inaugurado há menos de um mês, o Autêntico Botequim tornou-se destino certo para os bons de copo em Bento Ferreira, Vitória. A proposta da casa é valorizar a comida de boteco com receitas bem executadas pela cozinha.

O pastel de angu, por exemplo, ganhou versões com recheio de queijo meia cura e carne de panela. A coxinha é outro belisquete repaginado, e chega à mesa com recheio de siri desfiado. Bolovo, bolinho de feijoada, baião de dois e torresmo são outras boas pedidas do menu da casa.

Para quem não abre mão de adoçar o paladar depois de comer um petisco, o brigadeiro de colher e o pudim na lata são as opções. Às quartas e quintas há happy hour com música ao vivo a partir das 17h.

O bar abre de quarta a sábado, das 17h à 0h. Aos domingos, das 11h às 19h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória.

Casa Roti:

Casa Roti Crédito: Fernando Madeira

Aberta no início do segundo semestre em Jardim Camburi, a Casa Roti, de Felipe Ferragut, une diversas especialidades em um espaço só. Com uma pegada de rotisseria, há uma lista extensa de pratos e quitutes preparados pelo chef Felipe Ferragut, ideais para serem levados para casa, mas que também podem ir à mesa compartilhada no local.

No menu estão lasanhas, com destaque para a de rabada, além de nhoques, massas secas e frescas, molhos congelados (como ragus, creme de parmesão e putanesca) e massas recheadas. As massas custam em torno de R$ 45 (porção de um quilo).

Já na lista de bebidas, figuram cervejas capixabas (com preços entre R$ 15 e R$ 25), e vinhos que custam entre R$ 40 e R$ 100. É possível escolher a bebida e um embutido para consumir no local, com uma tábua de frios preparada na hora, por exemplo.

Abre de terça a sexta, das 11 às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h. Avenida Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.

Black Beef

Black Beef Crédito: Rui Nagae

Em funcionamento na Capital desde novembro, a The Black Beef chegou para reforçar o time das hamburguerias. Com conceito fast casual, a casa recebe o pedido dos glutões no caixa e entrega a guloseima no balcão. São oito opções de sandubas fixos, com preços que partem de R$ 20. Vale a pena pedir o Black Rib (pão artesanal, burger artesanal de costela bovina, maionese especial da casa, muçarela, molho barbecue e bacon) e o Jam Burger, com creme de parmesão, queijo brie, bacon e geleia de pimenta. O Super Brie é a alternativa vegetariana: pão artesanal, queijo brie extra crocante, geleia de pimenta e creme de parmesão. Nos dias mais quentes, a dica é o milk-shake, preparado em cinco sabores diferentes: nutella, ovomaltine, oreo, paçoca e ninho. O copo de 400ml sai a R$ 15.

De domingo a quinta, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 2h. Rua Eugênio Netto, 106, Praia do Canto, Vitória.

Wine Garden e Bistrô

No coração da Praia do Canto está o novo wine bar da cidade, aberto há apenas um mês. O ambiente externo é aconchegante, cercado por plantas e possui sete mesas que acomodam 30 pessoas. Na área interna uma sala vip climatizada com 12 lugares. O carro chefe da casa é a carta de vinhos com mais de 150 rótulos nacionais e internacionais que vão de R$ 69 a R$ 480 . O destaque da gastronomia é o polvo grelhado com batatas. A tábua de queijos e embutidos também faz sucesso. A proposta do Wine Garden é que o cliente entre, escolha o vinho no bar e se sente para degustá-lo à mesa harmonizado com os pratos da casa que custam a partir de R$ 48. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. De terça a sábado, das 18h à 0h.

Bacutia Summer Beer

Há cerca de um ano, Peter Gabriel se juntou a três sócios e decidiu montar o que é hoje a Bacutia Summer Beer, inaugurada no último dia 20 de dezembro: cerveja artesanal na beira de um dos points mais badalados do verão capixaba, a praia de Bacutia, em Guarapari.

“A que o pessoal mais gosta é a IPA”, conta Peter. Copo de 300ml é vendido a R$ 15 e o de 500ml, a R$ 18. O estabelecimento também oferece outros estilos de cervejas, todas de produção capixaba. Praia de Bacutia, Enseada Azul, Guarapari.

Cosmô Restaurante

Restaurante Cosmô Crédito: COSMÔ/DIVULGAÇÃO

Recém-inaugurado, o Cosmô convida o cliente a uma experiência diferenciada, com um ar “cosmopolita”. A casa possui diversas opções de entradas, pratos e sobremesas, além de carta de drinques e bebidas farta. Os pratos mais pedidos passeiam entre tacos de camarão com carne seca, steak tartare com trufa, filé mignon com pupunha ao creme de trufa e doce de mamão com espuma de coco e pipoca caramelizada. Os preços vão de R$ 38 a R$ 79. As entradas servem até três pessoas e os pratos principais são individuais. Via Cruzeiro Mall. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Aberto diariamente das 12h às 15h, e das 19h à 0h. Domingo, de 12 às 17h.

Avelã Gelateria

Há três anos a Avelã está em Jardim Camburi, Vitória, mas há apenas 15 dias começou a funcionar também na Mata da Praia. A proprietária, Kátia Teodoro, revela que a iguaria mais vendida é o brownie recheado, que sai a R$ 24, e a Taça Avelã, que vem com um litro de gelato, açaí ou os dois itens misturados. Vendida por valores que variam entre R$ 32 a R$ 45, a taça serve até quatro pessoas.