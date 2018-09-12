17º ES Restaurant Week revisita pratos de sucesso do festival

Entre os dias 14 de setembro e 7 de outubro, 34 restaurantes do Espírito Santo servirão menu pré-definido por R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar, com entrada, prato principal e sobremesa. A 17ª edição do Restaurant Week vai reunir estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta. Os clientes também terão a opção de, na hora de pagar a conta, contribuir com R$ 1 que será doado à Associação Vitória Down. Com o tema "Menus de Sucesso", os restaurantes revisitarão pratos que conquistaram o público nas últimas edições ou nos cardápios diários dos estabelecimentos participantes.
Nesta segunda edição de 2018, a carne bovina foi escolhida pela maior parte dos chefs que estão elaborando os pratos dos restaurantes participantes. O filé mignon, o bife ancho e o bife de chorizo são os cortes mais presentes no menu. O Dom Alfredo escolheu o ancho uruguaio para servir acompanhado de linguine ao gorgonzola, enquanto o Zattar Culinária Libanesa apresenta seu mignon frito na manteiga com cebola e tomate sobre pão árabe com coalhada, salsa e amêndoas, salada árabe e arroz de tâmara.
Fugindo do lugar comum, a Forneria Preferito criou o filetto Wellington (corte de filé mignon envolto em crocante massa folhada e assado ao forno). No Raiz do Canto Gastropub uma das opções é o escalope de mignon ao molho de jabuticaba com legumes grelhados.
No Aldeia da Ilha Chopperia e Restaurante a barriguinha de porco é servida com cuscuz marroquino e feijão de corda e couve. Já no Argento Parrilla do Shopping Vitória, a opção é o lomo de cerdo a la gremolata (lombo suíno grelhado em fogo baixo por 3h com molho gremolata da casa e purê de batata baroa e beterraba assada). A costelinha suína acompanhada de risoto de canjiquinha e farofinha de couve é a aposta do Daju Bistrô. No Brasa Prime Steakhouse & Buffet, a escolha foi servir a costelinha suína braseada com mostarda e mel e batata panadeira.
SEM CARNE
Para quem não come carne, o Bendito Bistrô oferece uma opção vegana de cogumelos frescos e legumes grelhados com purê de couve flor ao curry. Quem também se preocupou em ter uma opção sem carne no cardápio foi o Salsa da Praia, que entre as opções de prato principal traz o risoto da horta com cogumelos frescos grelhados,e o Aldeia da Ilha Chopperia e Restaurante, com seu risoto de cogumelos.
CONFIRA AS OPÇÕES DO ES RESTAURANTE WEEK 2018/2
ALCIDES CARNES Y TRAGOS VITÓRIA E VILA VELHA
JANTAR
ENTRADA
1. Empanada de pulled pork (costelinha de porco defumada por 10h) (ou)
2. Queijo coalho assado com caramelo salgado e farofa de castanha do Pará
PRATO PRINCIPAL
1. Bife de vazio com 3 purês fritos: de banana da terra, de abóbora e de batata ao molho de pimenta cheese (ou)
2. Bife de chorizo com risoto de queijo gorgonzola e chimichuri da casa
SOBREMESA
1. Cheesecake de goiabada com brigadeiro frito de queijo parmesão (ou)
2. Empanada frita de abacaxi flambado no conhaque, cream cheese e hortelã
Serviço Vila Velha
Endereço: Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Terça, quarta e quinta das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h à 0h. Domingo das 19h às 23h
Telefone: (27) 3062-1696 / 99574-9948
Serviço Vitória
Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Terça, quarta e quinta das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h à 0h. Domingo das 19h às 23h
Telefone: (27) 3026-8003 / 99258-3343
ALDEIA DA ILHA RESTAURANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Ceviche de abacate com batata doce amarela no chips de batata doce (ou)
2. Sopinha de abóbora com gorgonzola e farinha de bacon
PRATO PRINCIPAL
1. Bife de ancho grelhado com batatas rústicas ao alecrim e redução de groselha (ou)
2. Barriguinha de porco em seu molho, cuscuz marroquino com feijão de corda e couve (ou)
3. Risoto de cogumelos Fazenda Urbana
SOBREMESA
1.Tiramisù (ou)
2. Pudim de queijo coalho com calda de melaço
JANTAR
ENTRADA
1. Ceviche de abacate com batata doce amarela no chips de batata doce (ou)
2. Sopinha de abóbora com gorgonzola e farinha de bacon
PRATO PRINCIPAL
1. Ossobuco em molho de tomates com alcaparras, purê de batata doce e crispy de alho poro (ou)
2. Medalhão de meca grelhado com risoto de palmito pupunha, bacon crocante e molho de limão galego (ou)
2. Risoto de cogumelos Fazenda Urbana
SOBREMESA
1. Tiramisù (ou)
2. Pudim de queijo coalho com calda de melaço
Serviço
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 10 a 14, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Domingo e segunda das 11h às 15h30. Terça a sábado das 11h às 23h
Telefone: (27) 3026-2030
ARGENTO PARRILLA SHOPPING VILA VELHA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Calamares salteados (folhas de alface e rúcula sobre lulas salteadas com molho caseiro com ciboulette) (ou)
2. Desconstrucción de empanada de broccolini (desconstrução de empanada de broccolini)
PRATO PRINCIPAL
1. Ojo de bife a la parrilla (miolo de alcatra na brasa sobre graten de batatas e redução de aceto balsâmico) (ou)
2. Pescadito del dia com salsa de alcaparras (acompanha batatinhas assadas e arroz crocante de sementes)
SOBREMESA
1. Pudding de brioche com chantilly (ou)
2. Tarta fondant de chocolate com dulce de leche e praliné
JANTAR
ENTRADA
1. Sopa deliciosa de choclo & parrillera (sopa deliciosa de milho e batata com azeite de páprica picante e salsicha parrillera) (ou)
2. Carpaccio de carne sobre focaccia (com alcaparras, azeite de ervas, rúcula e redução de balsâmico)
PRATO PRINCIPAL
1. Solomillo de cerdo (lombo de porco regado com chutney de tomate verde e cebolas, acompanha legumes ao curry e mousseline de batata) (ou)
2. Bife de chorizo com crispy de ajo (bife de chorizo com crocante de alho e temperos, acompanha batatinhas assadas com bacon e brócolis ao vapor)
SOBREMESA
1. Nuestra tarta de manzanas (torta de maçã com chantilly) (ou)
2. Torta de fondant de chocolate com dulche de leche e praliné
Serviço
Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30
Telefone: (27) 3533-2225
ARGENTO PARRILLA RESTAURANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Empanadita frita de costilla y queso (pastel típicamente argentino frito, recheado de carne de costela desfiada com mix de queijos) (ou)
2. Ratatouille al horno com mantequilla (fileira de legumes cortados em rodelas e assados no forno, cobertos com manteiga de ervas)
PRATO PRINCIPAL
1. Lomo de cerdo a la gremolata (lombo suíno grelhado em fogo baixo por 3 horas com molho gremolata da casa e purê de batata baroa e beterraba assada) (ou)
2. Vacio a la parrilla com champi y arroz (fraldinha feita na parrilla com molho de champignon Paris e arroz de brócolis)
SOBREMESA
1. Mousse de chocolate, creme de maracujá e chantilly (ou)
2. Frutas assadas e coradas com açúcar confeiteiro e raspas de chocolate (ou)
3. Empanada frita de banana e doce de leite
JANTAR
ENTRADA
1. Champignon al horno (champignon Paris ao forno com creme de gorgonzola e bacon) (ou)
2. Pastel de papas a lo Argento (escondidinho de carne de costela desfiada com ovo cozido, creme de parmesão e purê de aipim)
PRATO PRINCIPAL
1. Ñoquis al ragu (nhoques caseiros com ragu de bacon e linguiça mineira) (ou)
2. Bife ancho com salsa de mostaza y batata (bife ancho feito na parrilla com creme de mostarda e batata doce rústica)
SOBREMESA
1. Mousse de chocolate, creme de maracujá e chantilly (ou)
2. Frutas assadas e coradas com açúcar confeiteiro e raspas de chocolate (ou)
3. Empanada frita de banana e doce de leite
Serviço
Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30
Telefone: (27) 3324-6033
BANZAI LOUNGE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Tuna salad (mix de folhas e brotos com cubos de atum semi grelhados com molho de iogurte e hortelã salpicados com gergelim) (ou)
2.Tartar de salmão com quinoa e guacamole
PRATO PRINCIPAL
1. Atum Lounge (atum semi grelhado com crosta de gergelim e risoto japonês de cogumelos) (ou)
2. Combinado Week (12 peças especiais criadas pelo nosso sushiman)
SOBREMESA
1.Torta de palha italiana (ou)
2. Sorvete de queijo, calda de goiabada quente e biscoito sembei
JANTAR
ENTRADA
1. Atum e burrata (cubos de atum com burrata e molho pesto) (ou)
2. Trio crocante (sushi com arroz crocante e topping de tartar de atum, tartar de salmão e shimeji)
PRATO PRINCIPAL
1. Karee Rice (prato popular no Japão preparado com carne e legumes cozidos em caldo a base de curry e especiarias, acompanhado de Gohan) (ou)
2. Combinado Week (12 peças especiais criadas pelo nosso sushiman)
SOBREMESA
1. Trindade (combinação perfeita de Nutella, leite ninho e brigadeiro ao leite em um copinho intercalados com biscoito maisena) (ou)
2. The cake (bolo quente de chocolate com brigadeiro servido com calda de baunilha)
Serviço
Endereço: Rua Joaquim Lirio, 551, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Domingo, terça a quarta das 11h30 às 15h30 e das 18h à 0h. Sexta e sábado das 11h30 às 15h30 e das 18h às 1h
Telefone: (27) 3024-2222
BENDITO BISTRÔ
ALMOÇO
ENTRADA
1. Mix orgânico de folhas verdes, tomates cereja, crocantes de sementes de girassol ao vinagrete de balsâmico (vegano) (ou)
2. Crostini ao azeite de ervas e parmesão com purê de grão de bico
PRATO PRINCIPAL
1. Isca de filé ao molho de Cabernet Sauvignon com fusili aos 4 queijos (ou)
2. Tilápia e legumes grelhados com purê de couve flor ao curry
SOBREMESA
1. Quindim da Tia Nonô (maravilhoso e tradicional quindim de Vitória) (ou)
2. Brigadeiro de colher com farofa doce de amendoim (ou)
3. Abacaxi caramelizado com sorbet de gengibre (vegano)
JANTAR
ENTRADA
1. Mix orgânico de folhas verdes, tomates cereja, crocantes de sementes de girassol ao vinagrete de balsâmico. (vegano) (ou)
2. Creme de couve flor com crocante de bacon e torrada gratinada (ou)
3. Crostini ao azeite de ervas e parmesão com purê de grão de bico
PRATO PRINCIPAL
1. Isca de filé ao molho de Cabernet Sauvignon com fusili aos 4 queijos com crocante de bacon (ou)
2. Bife ancho ao molho poivre, batatas rústicas, cebolinhas baby confitadas, mix de verdes orgânicos e parmesão (ou)
3. Bacalhau com natas e arroz de açafrão com brócolis (ou)
4. Cogumelos frescos e legumes grelhados com purê de couve flor ao curry (vegano) (ou)
5. Salmão e legumes grelhados com purê de couve-flor ao curry
SOBREMESA
1. Quindim da Tia Nonô (maravilhoso e tradicional quindim de Vitória) (ou)
2. Brigadeiro de colher com farofa doce de amendoim (ou)
3. Abacaxi caramelizado com sorbet de gengibre (vegano)
Serviço
Endereço: Rua Joaquim Lirio, 08, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Terça a quinta das 18h30 às 0h; Sexta das 18h30 à 01h; Sábado das 12h às 16h e das 19h às 0h; Domingo 12h às 16h30
Telefone: (27) 3024-0022
BRASA PRIME STEAKHOUSE & BUFFET
JANTAR
ENTRADA
1. Terço de Lua (Provoleta assada na brasa acompanhada de geleia picante de pimentões) (ou)
2. Portilio (trio de cogumelos, recheados com caponata, raguche de linguiças e bacon) (ou)
3. Empanadas (duas empanadas de cordeiro ou carne)
PRATO PRINCIPAL
1. O caballero (picanha de cordeiro confit, com crosta crocante de chimichurri sob purê de baroa e legumes na brasa) (ou)
2. Costelinha suína braseada com mostarda e mel e batata panadeira (ou)
3. Torneados filetes mignon ao molho de hierbas com risoto de legumes
SOBREMESA
1. Panqueque de dulce de leche (ou)
2. Abacaxi ao Cointreau (abacaxi flambado ao Cointreau, acompanhando de calda crocante e sorvete de creme)
Serviço
Endereço: Rua Madeira de Freitas, 88, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Terça a sábado das 19h às 23h
Telefone: (27) 99783-6184
CANTINA D ITÁLIA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Carpaccio bovino (ou)
2. Polenta recheada à putanesca com molho ao sugo
PRATO PRINCIPAL
1. Escalope de filé mignon ao molho madeira com farfalle, parmesão e limão siciliano (ou)
2. Iscas de filé mignon com gnocchi ao pomodoro
SOBREMESA
1. Pavê Prestígio (ou)
2. Creme de baunilha com doce de banana
JANTAR
ENTRADA
1. Carpaccio bovino (ou)
2. Polenta recheada à putanesca com molho ao sugo
PRATO PRINCIPAL
1. Filé mignon ao molho gorgonzola com risoto de alho poro (ou)
2. Filé mignon parmegiana com spaghetti ao sugo
SOBREMESA
1. Pavê prestígio (ou)
2. Creme de baunilha com doce de banana
Serviço
Endereço: Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 15h30 e das 18h às 0h. Sábado das 11h à 0h e domingo das 11h às 17h
Telefone: (27) 3324-6350
CAPONATA GASTROBAR
JANTAR
ENTRADA
1. Mini polenta assada (recheada com linguiça caseira e queijo Minas padrão) (ou)
2. Mignon com resteia (cubos de filé mignon com molho de queijo resteia)
PRATO PRINCIPAL
1. Cupim Caponata (cozido lentamente no mirepoix do Chef e grelhado a 300ºC. Servido com nhoque de polenta ao pomodoro) (ou)
2. Lombo de tilápia (ao molho mediterrâneo servido com purê de banana da terra e cogumelos Paris salteados)
SOBREMESAS
1. Parfait de avelã (ou)
2. Torta trufada com calda de frutas vermelhas
Serviço
Endereço: Av. Henrique Moscoso, 607, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h30
Telefone: (27) 3020-8448
DAJU BISTRÔ
ALMOÇO
ENTRADA
1. Coxinha de frango caipira e requeijão (acompanha molho artesanal) (ou)
2. Gratinado de camarãozinho (moquequinha espessa de camarão com creme de cabacinha gratinado ao forno)
PRATO PRINCIPAL
1. Macarrão de comitiva (uma homenagem ao Chef Paulo Machado, nosso macarrão de comitiva é feito com massa quebrada, carne de sol, bacon, linguiça das montanhas e ervas) (ou)
2. Costelinha suína da lata acompanhada de risoto de canjiquinha e farofinha de couve
SOBREMESA
1. Manjar de coco com calda de rapadura e ameixa (ou)
2. Brigadeiro cremoso com farofa de pé de moleque
Serviço
Endereço: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 14h30
Telefone: (27) 3324-0565
DELLA BISTRÔ
JANTAR
ENTRADA
1. Consomê de bacalhau (ou)
2. Salada vegana de grão de bico, pepino japonês, damasco e tomate temperado com azeite de limão siciliano e flor de sal
PRATO PRINCIPAL
1. Risoto de linguiça toscana com frango e banana milanesa (ou)
2. Tilápia crocante com purê cítrico de batata e tomate confit
SOBREMESA
1. Panna cotta de leite queimado com coco (ou)
2. Terrina de chocolate com morango e chia
Serviço
Endereço: Rua Castelo Branco, 279, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 12h às 15h. Quarta a sábado das 19h às 23h
Telefone: (27) 3201-9951
DOM ALFREDO
JANTAR
ENTRADA
1. Salada de folhas verdes, tomates cereja, presunto parma em lascas, grana padano, azeite de manjericão e molho de mostarda e mel (ou)
2. Carpaccio clássico com mostarda dijon, alcaparras e parmesão ralado
PRATO PRINCIPAL
1. Ancho uruguaio na brasa com linguine ao gorgonzola (ou)
2. Entrecôte no Sous Vide com manteiga de ervas, farofinha de cebola queimada e batatas rústicas
SOBREMESA
1. Tortinha de limão (ou)
2. Tortinha Oreo
Serviço
Endereço: Rua Inácio Higino, 347, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Terça a sexta das 18h30 à 0h. Sábado das 12h às 15h e das 19h à 0h. Domingo das 12h às 16h
Telefone: (27) 3063-2222
DOMUS ITÁLICA RISTORANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Gourjons de frango ao gergelim e molho de mostarda (ou)
2. Carpaccio de pupunha
PRATO PRINCIPAL
1. Escalope de filé ao voronoff, fettucine ao alho e óleo ou legumes ao vapor (ou)
2. Estrogonofe de filé de peito de frango, arroz de alho poro e batata portuguesa (ou)
3. Filé de peixe ao molho de limão siciliano e arroz de pomodoro ou legumes ao vapor
SOBREMESA
1. Abacaxi caramelado com sorvete de creme (ou)
2. Banana à moda do Chef
JANTAR
ENTRADA
1. Carpaccio clássico (ou)
2. Concha de haddock gratinada
PRATO PRINCIPAL
1. Filé mignon ao poivre, arroz piemontaise e batata palha (ou)
2. Filé grelhado ao sal grosso acompanhado de espaguete ao alho e óleo (ou)
3. Bacalhau com penne gratinado
SOBREMESA
1. Brownie com sorvete de creme e calda de chocolate (ou)
2. Banana à moda do Chef
Serviço
Endereço: Rua Dr. Olívio Lira, 353, anexo ao Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 à 0h; Domingo das 11h Às 17h
Telefone: (27) 3329-3676
EL LIBERTADOR
JANTAR
ENTRADA
1. Lunita Tucumana (empanada frita típicamente argentina de carne desfiada e seu molho de tomate nortenho) (ou)
2. Brusquetinha do Frechi (brusqueta de pão de campo, legumes assados escabechados, ovo mexido, iscas de gorgonzola e mix de sementes torradas e folhas)
PRATO PRINCIPAL
1. Lomo saltado ao estilo peruano (iscas de filé mignon saltado com cebola roxa, tomate e pimenta rocoto acompanhadas de batata frita e arroz branco) (ou)
2. Bananinha de novilha chimichurreada a la parrilla com batatas a la Huancaína do jeitinho peruano
SOBREMESA
1. Cremoso de chocolate meio amargo com creme inglês, biscoito crocante e morangos frescos (ou)
2. Chessecake de Oreo de amarena doces, ganache de chocolate e sorvete de creme
Serviço
Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 18h à 0h
Telefone: (27) 3025-1516
EMPORIO AUGURI
JANTAR
ENTRADA
1. Mini salada de folhas verdes, erva doce e salmão curado (ou)
2. Creme de inhame com azeite trufado
PRATO PRINCIPAL
1. Risoto de limão siciliano com polvo (ou)
2. Nhoque de aipim com ragu de costela
SOBREMESA
1. Torta de limão (ou)
2. Cheesecake de damasco
Serviço
Endereço: Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 18h às 23h. Sábado das 10h às 23h. Domingo das 10h às 16h
Telefone: (27) 2142-0300
ENSEADA MEDITERRÂNEO
ALMOÇO
ENTRADA
1. Mix de carpaccio (palmito pupunha, roast beef e beterraba) (ou)
2. Salada caesar com filezinhos de frango
PRATO PRINCIPAL
1. Ragu de rabada com gnocchi de batata baroa (ou)
2. Risoto de queijo brie com farofa e socol
SOBREMESA
1. Cake de cenoura com brigadeiro belga (ou)
2. Crumble de banana, abacaxi e doce de leite
Serviço
Endereço: Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180, Enseada do Suá, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 15h
Telefone: (27) 3324-0184
FIGATA PIZZA & BIRRA
JANTAR
ENTRADA
1. Carpaccio de abobrinha (capaccio de abobrinha acompanhado de salada de alface e molho pesto) (ou)
2. Pizza fritta (massa de pizza frita recheada com calabresa cremosa)
PRATO PRINCIPAL
1. Filé con risotti parmigiano e pepe (filé mignon grelhado ao vinho tintoacompanhado de risoto de parmesão e pimenta rosa) (ou)
2. Agnello com risotti di banana frita (carré de cordeiro grelhado ao molho de ervas acompanhado de risoto de banana da terra frita)
SOBREMESA
1. Crepe de chocolate com sorvete e calda de limão (ou)
2. Panna cotta com calda de Nutella
Serviço
Endereço: Rua João da Cruz, 290 - Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Terça e quarta das 18h à 0h; Quinta a domingo das 18h à 0h30
Telefone: (27) 2142-4400
FORNERIA PREFERITO
JANTAR
ENTRADA
1. Parmiggianina (fatias de berinjelasalteadas no azeite e montadas em camadas com molho de tomate pelatti e mozzarella) (ou)
2. Schiacciatina (crocantes tirinhas de pizza cobertas com molho especial de tomatee salpicadas com parmesão)
PRATO PRINCIPAL
1. Spaghetti ai gamberi (delicioso espaguete ao molho de tomate cereja emanjericão, finalizado com espetinho de camarão gratinado ao forno com molica crocante) (ou)
2. Filetto Wellington (suculento corte de filé mignon envolto em crocante massa folhada e assado ao forno. Servido com cremede batatas)
SOBREMESA
1. Panna cotta de banana caramelizada (clássica sobremesa gelada italiana a base de leite e coberta com banana caramelizada)
2. Mousse de chocolate do Chef
Serviço
Endereço: Rua XV de Novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda, terça, quinta e domingo das 18h às 23h; Sexta e sábado das 23h à 0h
Telefone: (27) 3535-1005
KATAKAS
ALMOÇO
ENTRADA
1. Feijão amigo (caldinho de feijão com toque de pimenta dedo de moça e cheiro verde e crocante de bacon) (ou)
2. Crostini Fruto Proibido (pão italiano com salmão desfiado e toque de geleia de maçã)
PRATO PRINCIPAL
1. Galinhada com gema curada (coxa e sobrecoxa de frango, com especiarias e arroz e gema curada de ovo caipira) (ou)
2. Talharim da Chef (massa fresca feita na casa com uma delicada mistura agridoce de curry, gorgonzola e damasco)
SOBREMESA
1. Trio de brigadeiros (brigadeiro tradicional, de limão e de amendoim) (ou)
2. Trio de doces (doce de mamão, doce de goiaba e figo)
JANTAR
ENTRADA
1. Bruschetta (pão italiano/francês, molho de tomate com toque de especiarias, tomate confit finalizado com parmesão maçaricado)
2. Fattoush à moda da casa (alface, pepino, tomate cereja, parmesão ralado servido em uma deliciosa cestinha de pão pita)
PRATO PRINCIPAL
1. Risoto dourado (risoto de açafrão, servido com um filé ao molho de um mix de pimentas incluindo a Aroeira, árvore típica da nossa região, também conhecida como pimenta rosa) (ou)
2. Bacalhau dos Deuses! (lombo de morhua, acompanhado de batata bolinha e chalotas confitadas, coberto por um delicioso crocante de panko com castanha do Pará)
SOBREMESA
1. Pudim com chantilly de café (pudim tradicional com chantilly de café) (ou)
2. Delícia de banana (cuca de banana, servida com sorvete de creme)
Serviço
Endereço: Rua Vereador Ozeias Santana, 69, Centro, Guarapari
Horário de funcionamento: Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado das 19h à 0h. Domingo das 12h30 às 17h
Telefone: (27) 3030-2914
MANIA JAPONESA
JANTAR
ENTRADA
1. Tartar de salmão com torradas trufadas (ou)
2. Sunomono de rabanete com lascas de salmão
PRATO PRINCIPAL
1. Combinado especial do Chef (as 20 melhores peças de sucesso do Mania Japonesa: 2 sushis salmão flambado, 2 sushis skin especial, 4 sashimi salmão, 4 hot skin variado, 4 hot Mania Japonesa, 4 uramaki com salmão flambado) (ou)
2. Talharim ao molho de camarão
SOBREMESA
1. Sorvete de creme com calda de hibisco (ou)
2. Brigadeiro de wasabi
Serviço
Endereço: Rua Belmiro Alberto Alpoim, s/n, Chacará do Nestor, Iriri, Anchieta
Horário de funcionamento: Quinta a domingo das 19h à 0h
Telefone: (28) 99908-1098
NA CHAPA RESTAURANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Salada Guaragourmet (alface, tomatinhos, grão de bico, champignon fatiado, coberto por molho caesar, parmesão e croûtons) (ou)
2. Quenelles de salmão (trio de quenelles de salmão realçadas por temperos finos, pimenta dedo de moça e molho especial de maracujá)
PRATO PRINCIPAL
1. Risoto capixaba (risoto de moqueca capixaba com pesto de coentro e queijo grana padano) (ou)
2. Rolê urbano (rolê de bife bovino com lâminas de bacon e tiras de cenoura ao molho jus lié e champignons, musseline de batata, pancake de taioba, arroz branco e feijão)
SOBREMESA
1. Crème brûllée (crème brûllée tradicional francês com açúcar caramelizado ao maçarico) (ou)
2. Torta de limão (tortinha de limão com leite condensado e chantilly)
JANTAR
ENTRADA
1. Crocante de picanha com queijo (picanha desfiada e recheada com queijo muçarela e empanada com Panko, acompanhada de molho secreto) (ou)
2. Brusqueta pomodoro (a autêntica brusqueta italiana com nosso pão quentinho e tomates suavemente temperados com ervas realçado pelo manjericão e finalizado com o parmesão)
PRATO PRINCIPAL
1. Ravióli de pato (massa artesanal recheada de pato confitado com iguarias e molho jus lié com toque de creme de leite finalizado com redução de laranja) (ou)
2. Risoto de camarão (saboroso risoto de camarão elaborado com ervas frescas, alho poro e shitake)
SOBREMESA
1. Torta de limão (tortinha de limão com leite condensado e chantilly) (ou)
2. Crème brûllée (crème brûllée tradicional francês com açúcar caramelizado ao maçarico)
Serviço
Endereço: Rua Joaquim Pereira de Almeida Rodrigues, 40, Centro, Guarapari
Horário de funcionamento: Terça a sexta das 11h às 23h. Sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h às 22h
Telefone: (27) 3361-1508
PIU ESPECIARIAS RESTAURANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Quibe cru (ou)
2. Polenta gratinada com ragu de costela bovina (ou)
3. Salada Ceasar
PRATO PRINCIPAL
1. Escalope de filé mignon ao molho madeira com risoto de alho poro (ou)
2. Escalope de filé mignon com salada mista (folhas e legumes) (ou)
3. Bife ancho ao molho chimichurri com arroz de alho (ou)
4. Paleta de cordeiro assada com tagliatelle ao alho (ou)
5. Filé mignon suíno com risoto de abacaxi (ou)
6. Filé de peixe com arroz de moqueca e farofa de camarão (ou)
7. Risoto desalmão com aromas delimão siciliano (ou)
8. Filé ao poivre com arroz branco (ou)
9. Sorrentino de linguiça suína picante com abacaxi
SOBREMESA
1. Panna cotta com calda de morango (ou)
2. Pudim de leite tradicional (ou)
3. Torta de limão (ou)
4. Torta de amendoim
JANTAR
ENTRADA
1. Bruschetta de burrata ao molho pesto (ou)
2. Quibe frito (ou)
3. Salada verde com laminas de cogumelo Paris
PRATO PRINCIPAL
1. Escalope defilé mignon com risoto de queijo (ou)
2. Escalope de filé mignon com risoto de cogumelo Paris (ou)
3. Bife ancho com tagliatelle ao alho (ou)
4. Paleta de cordeiro assada com purê de batata doce (ou)
5. Filé mignon suíno com risoto de pimenta biquinho (ou)
6. Filé de peixe com purê de banana da terra (ou)
7. Sorrentino de damasco com brie (ou)
8. Arroz à piamontese com filetos de mignon (ou)
9. Risoto de camarão
SOBREMESA
1. Panna cotta com calda de morango (ou)
2. Pudim de leite tradicional (ou)
3. Torta de limão (ou)
4. Torta de amendoim
Serviço
Endereço: Rua Elesbão Linhares,15, lojas 4 e 5, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda das 17h às 23h. Terça a quinta das 11h às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado das 11h à 0h; Domingo das 11h às 16h
Telefone: (27) 3314-3863
RAIZ DO CANTO GASTROPUB
ALMOÇO
ENTRADA
1. Berinjela caprese (ou)
2. Saladinha Raiz
PRATO PRINCIPAL
1. Peixe em crosta de tapioca ao molho de camarão com purê de banana da terra (ou)
2. Escalope de mignon ao molho de jabuticaba com legumes grelhados
SOBREMESA
1. Suflê de chocolate e coulis de frutas vermelhas (ou)
2. Mousse de chocolate branco e farofa de laranja e castanhas
Serviço
Endereço: Rua Jayme Martins, 25, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 23h
Telefone: (27) 3215-5329
RESTAURANTE RECANTO DA PEDRA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Tradicional bolinho de peixe (47 anos o mais pedido na casa) (ou)
2. Torradas com tartar de siri
PRATO PRINCIPAL
1. Moquequinha de dourado (ou)
2. Filé de peixe à moda da casa (fresquíssimo filé de peixe ao molho de camarão e arroz banco)
SOBREMESA
1. Bananinha Recanto (banana especialmente empanada e creme de leite Argentino) (ou)
2. Sorvete de creme com geleia de morango orgânico
JANTAR
ENTRADA
1. Fondue de mignon (lascas de mignon ao gorgonzola) (ou)
2. Camarão ao gengibre (camarão grande flambado com gengibre)
PRATO PRINCIPAL
1. Talharim ao pollo (talharim com pesto de manjericão e lascas de frango e ervas finas) (ou)
2. Bobozinho de camarão
SOBREMESA
1. Bananinha Recanto (banana especialmente empanada e creme de leite Argentino) (ou)
2. Sorvete de creme com geleia de morango orgânico
Serviço
Endereço: Av. Beira Mar, 16, Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 23h. Domingo das 11h às 16h
Telefone: (28) 99955-1599
RESTAURANTE PORTO VITÓRIA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Salada tropical com frutas e molho de iogurte (ou)
2. Ceviche de manga com camarão
PRATO PRINCIPAL
1. Costela bovina prensada ao molho roti com mini legumes sauté (ou)
2. Gnocchi de banana da terra com ragu de carne seca
SOBREMESA
1. Romeu e Julieta (ou)
2. Especial Brasil
JANTAR
ENTRADA
1. Empanada argentina de carne com mix de folhas e sour cream (ou)
2. Ceviche de salmão com chips de batata doce
PRATO PRINCIPAL
1. Bife de chorizo ao molho chimichurri com papas assada e páprica defumada (ou)
2. Badejo com risoto de açafrão e camarão cajun
SOBREMESA
1. Salame de chocolate com suspiro (ou)
2. Alfajor com sorvete de vanilla
Serviço
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Hotel Golden Tulip Porto Vitória, Enseada do Suá, Vitória
Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h às 15h e das 19h às 23h
Telefone: (27) 3533-1300
RESTAURANTE TERRA À VISTA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Escondidinho de carne seca (ou)
2. Brusqueta de camarão com tomate fresco e manjericão
PRATO PRINCIPAL
1. Salmão grelhado ao molho de alcaparras com legumes na manteiga e musseline de baroa (ou)
2. Arroz cremoso de carne seca e crispy de couve
SOBREMESA
1. Cheesecake de maracujá (ou)
2 Cocada mole com sorvete de creme
JANTAR
ENTRADA
1. Lula mediterrânea (ou)
2. Polenta frita com ragu de mignon
PRATO PRINCIPAL
1. Arroz cremoso de banana da terra e camarões grelhados (ou)
2. Chorizo com fettuccine ao pesto
SOBREMESA
1. Verrine de leite condensado(ou)
2. Torta de limão com ganache de chocolate amargo
Serviço
Endereço: Rua João Palácio, 300, L3, Shopping Mestre Álvaro, Eurico Sales, Serra
Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 11h30 às 15h e das 18h às 23h30. Sexta das 11h30 à 00h30
Telefone: (27) 3010-3290
SALSA DA PRAIA RESTAURANTE E PETISQUERIA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Salada niçoise (mix de folhas crocantes, atum, ovo de codorna, azeitona preta e vinagrete clássico)
2. Mini carpaccio de pupunha grelhado ao molho cítrico e mel, pimenta rosa e agrião
PRATO PRINCIPAL
1. Tilápia grelhada ao molho de moqueca com arroz de banana da terra e farofa de urucum (ou)
2. Galinhada (arroz de galinha com bacon e quiabos tostados) (ou)
3. Costelinha assada em baixa temperatura com arroz mulato, couve crispy e ovo frito (ou)
4. Steak angus de sol, pirão de leite com manteiga de garrafa e vinagrete de feijão fradinho (ou)
5. Cupim em baixa temperatura com purê de alho assado e farofa de pipoca e bacon (ou)
6. Arroz da horta com cogumelos frescos grelhados (vegetariano)
SOBREMESA
1. Tartar de frutas com pimenta dedo de moça, calda de laranja e sorvete de gengibre (ou)
2. Cartola (banana prata grelhada, queijo coalho gratinado, açúcar e canela)
JANTAR
ENTRADA
1. Rosbife com mix de folhas crocantes, tomate cereja confit e molho de tangerina (ou)
2. Coxinha de risoto com ragú de cordeiro e maionese de hortelã
PRATO PRINCIPAL
1. Tilápia grelhada ao salmoriglio, couscous marroquino de legumes e camarão 7 barbas e palha de baroa (ou)
2. Rigatoni com ragú de moela, rúcula e farofa de milho flocada (ou)
3. Barriguinha suína assada em baixa temperatura com ratatouille caipira e farofa de couve (ou)
4. Steak angus ao poivre com purê de batata (ou)
5. Espaguete ao molho cremoso de camarão 7 barbas e abobrinha (ou)
6. Risoto da horta com cogumelos frescos grelhados (vegetariana)
SOBREMESA
1. Rabanada com sopa de morangos, sorvete de vanilla e pó de castanha do Brasil (ou)
2. Bolo de fubá e erva doce, calda de goiabada e sorvete de queijo com farofa crocante
Serviço
Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h45 às 15h30 e das 18h à 0h. Domingo das 11h45 às 16h
Telefone: (27) 3227-2747
SPAGHETTI & CIA VILA VELHA
JANTAR
ENTRADA
1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel)
2. Polenta ao creme de funghi e farofa crocante (polenta de fubá caseiro ao molho de funghi e creme de leite com farofa de crocante)
PRATO PRINCIPAL
1. Conchiglione de queijo, damasco e nozes ao sugo (conchiglione de queijo, damasco e nozes ao molho de tomate e manjericão) (ou)
2. Risoto de açafrão ao ragu de costela assada (risoto de açafrão ao ragu de costela de boi assada com azeitonas e champignon) (ou)
3. Ravióli de polenta ao ragu de linguiça calabresa (ravióli de polenta caseira e queijo canastra ao ragu de linguiça e pimenta calabresa)
SOBREMESA
1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
Serviço
Endereço: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Quarta e quinta das 19h às 23h; Sexta e sábado das 19h30 à 0h
Telefone: (27) 3299-6125
SPAGHETTI & CIA VITÓRIA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel) (ou)
2. Polenta ao creme de funghi e farofa crocante (polenta de fubá caseiro ao molho de funghi e creme de leite com farofa de crocante)
PRATO PRINCIPAL
1. Spaghetti à carbonara (spaghetti com creme de leite, cebola, bacon, gema de ovo, queijo parmesão e pimenta do reino) (ou)
2. Nhoque com tomates frescos e fonduta de queijo (nhoque de batata ao molho de tomates frescos com fonduta de queijo e manjericão) (ou)
3. Lasanha à bolonhesa (lasanha de carne ao molho de tomate com queijo prato gratinado)
SOBREMESA
1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
JANTAR
ENTRADA
1. Salada ao molho de mostarda e mel com crispy de bacon (folhas verdes com tomate cereja, crispy de bacon ao molho de mostarda e mel)
2. Polenta ao creme de funghi e farofa crocante (polenta de fubá caseiro ao molho de funghi e creme de leite com farofa de crocante)
PRATO PRINCIPAL
1. Conchiglione de queijo, damasco e nozes ao sugo (conchiglione de queijo, damasco e nozes ao molho de tomate e manjericão) (ou)
2. Risoto de açafrão ao ragu de costela assada (risoto de açafrão ao ragu de costela de boi assada com azeitonas e champignon) (ou)
3. Ravióli de polenta ao ragu de linguiça calabresa (ravióli de polenta caseira e queijo canastra ao ragu de linguiça e pimenta calabresa)
SOBREMESA
1. Gelato Romeu e Julieta (sorvete artesanal de baunilha com calda de goiaba e queijo Minas)
Serviço
Endereço: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória
Horário de funcionamento: Terça a sexta das 11h30 às 14h30. Quarta e quinta das 19h às 23h. Sxta e sábado das 19h30 à 0h
Telefone: (27) 3324-8866
TAURUS BAR E RESTAURANTE
ALMOÇO
ENTRADA
1. Ceaser Salad (ou)
2. Carpaccio de carne seca
PRATO PRINCIPAL
1. Carré suíno com arroz de lentilha e cebola na manteiga (ou)
2. Bife de ancho com jacket potato
SOBREMESA
1. Almendrado (ou)
2. Sarchertorte
JANTAR
ENTRADA
1. Ceaser Salad (ou)
2. Carpaccio de carne seca
PRATO PRINCIPAL
1. Salmão grelhado com batata rústica provençal (ou)
2. Medalhão de filé com risoto de tomate cereja
SOBREMESA
1. Almendrado (ou)
2. Sarchertorte
Serviço
Endereço: Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória
Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 12h às 15h; Terça a sábado das 19h30 às 23h
Telefone: (27) 3225-4888
URBANOS BURGERS
JANTAR
ENTRADA
1. Burrata frita, torrada de pão de fermentação natural, tomate confit e pesto
(burrata de queijo feita na casa servida na torrada de sourdough com tomates confit e pesto de manjericão orgânico) (ou)
2. Terrina de cabeça (embutido artesanal de cabeça de porco feito na casa servido com sourdough, mostarda feita na casa e picles)
PRATO PRINCIPAL
1. Panelinha de Pulled Pork (arroz caldoso de porco defumado e desfiado servido com ervas e tomatinhos) (ou)
2. Velho Porco do Mar (blend de porco de 200 g, queijo canastra, camarões grelhados na manteiga de ervas e maionese de limão)
SOBREMESA
1. Angels Pie (torta de chocolate branco com frutas vermelhas secas e brigadeiro de chocolate 70%)
2. Devils Pie (torta de chocolate 70%, calda de chocolate e conserva de morango e especiarias)
Serviço
Endereço: Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória
Horário de funcionamento: Terça a quinta das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h às 23h30. Domingo das 19h às 23h
Telefone: (27) 2142-3384
VENITUTI ITALIANÍSSIMO
JANTAR
ENTRADA
1. Duetto (creme de ricota com manjericão e tomate seco de produção própria acompanhado de pão caseiro) (ou)
2. Berinjela grill ao parma (fatias parma e muçarela de bufala sobre berinjelas fatiadas levemente grelhada)
PRATO PRINCIPAL
1. Bife ancho Imperiali (bife ancho uruguaio grelhado servido com spaguetti ou fettuccine artesanal salteado na manteiga e queijo grana padano) (ou)
2. Fraldinha ao cacio e pepe (deliciosa fraldinha grelhada servida com fettuccine salteado com queijo pecorino italiano, pimenta preta moída, champignon fresco com toque de raspa de limão siciliano)
SOBREMESA
1. Torta croccantino (a cremosidade do recheio de doce de leite, a leveza do butter cream e a crocância dos amendoins caramelizados) (ou)
2. Torta capricho do bosque (torta a base de creme de ricota fresca, leite condensado ao toque de raspas de limão e coberta com um gostinho de infância da groselha)
Serviço
Endereço: Rua Henrique Moscoso, 202, Praia da Costa, Vila Velha
Horário de funcionamento: Segunda, quarta e quinta das 18h30 às 23h. Sexta e sábado das 18h à 0h. Domingo das 12h às 15h e das 18h às 23h
Telefone: (27) 3020-6060
ZATTAR CULINÁRIA LIBANESA
ALMOÇO
ENTRADA
1. Salada phenícia na taça (ou)
2. Torradas com pasta homus com nozes
PRATO PRINCIPAL
1. Kibe assado com hortelã, coalhada com sumac e azeite e arroz cherry (ou)
2. Mignon frito na manteiga com cebola e tomate sobre pão árabe com coalhada, salsa e amêndoas, salada árabe e arroz de tâmara
SOBREMESA
1. Malabie aromatizado com cardamomo e cobertura de geleia de damasco (ou)
2. Sorvete de creme, com pistache e calda de cardamomo
JANTAR
ENTRADA
1. Falafel sobre molho à vinagrete na barquinha (ou)
2. Chancliche na taça
PRATO PRINCIPAL
1. Atum selado em cubos com rúcula, zattar e gergelim acompanhado com um couscouz especial de coentro (ou)
2. Cordeiro no espeto sobre cebola roxa caramelizada acompanhado com coulis de abóbora com calda de tâmara, molho à vinagrete e agrião
SOBREMESA
1. Malabie aromatizado com cardamomo e cobertura de geleia de damasco (ou)
2. Sorvete de creme, com pistache e calda cardamomo
Serviço
Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória
Horário de funcionamento: Domingo a quinta das 11h30 às 22h. Sexta e sábado das 11h30 às 23h
Telefone: (27) 3224-3730