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Quadro de AVC

Ziraldo recebe alta de hospital um dia antes de completar 86 anos

Autor foi liberado do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, onde estava internado desde o dia 26 de setembro

Publicado em 

24 out 2018 às 13:46

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:46

O cartunista Ziraldo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Um dia antes de completar 86 anos (nesta quarta, 24), Ziraldo recebeu alta do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, onde estava internado desde o dia 26 de setembro. Ele deu entrada na ocasião com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e ficou alguns dias em estado grave.
Em seguida, teve "boa evolução clínica", segundo o Hospital, e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI) em 30/9, quando passou a receber tratamento fisioterápico.
Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.
Atualmente, duas exposições em São Paulo celebram a obra do autor: Os Planetas de Ziraldo, na Casa Melhoramentos, e Ziraldo... de A a Zi, que abriu no Sesc Interlagos. As mostras apresentam diversas facetas do artista de 85 anos, e evidenciam como Ziraldo uniu a capacidade de encantar públicos de todas as idades e, ao mesmo tempo, tecer críticas sociais.

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