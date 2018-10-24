Ziraldo recebe alta de hospital um dia antes de completar 86 anos

O cartunista Ziraldo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um dia antes de completar 86 anos (nesta quarta, 24), Ziraldo recebeu alta do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, onde estava internado desde o dia 26 de setembro. Ele deu entrada na ocasião com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e ficou alguns dias em estado grave.

Em seguida, teve "boa evolução clínica", segundo o Hospital, e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI) em 30/9, quando passou a receber tratamento fisioterápico.

Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt. Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.