Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
GENTE COMO A GENTE

Zeca Pagodinho posta vídeo pegando ônibus e é elogiado por fãs

Seguidores exaltaram 'simplicidade' do sambista, que estava indo para o centro de Xerém, segundo seu perfil no Instagram

Publicado em 

22 jul 2019 às 18:09

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 18:09

Zeca Pagodinho em ônibus Crédito: Instagram / @zecapagodinho
O cantor Zeca Pagodinho chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo enquanto pegava um ônibus em Xerém, na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 22.
Sorridente e de óculos escuros, Zeca Pagodinho, que estava ao celular no momento em que o vídeo era gravado, cumprimenta outro passageiro e ainda interage com dois garotos que estavam no coletivo.
> Ticiane Pinheiro é criticada ao comparar aeroporto com rodoviária
O vídeo foi compartilhado no Instagram oficial do cantor: "Segunda-feira de manhã e o Zeca Pagodinho está como? Pegando um ônibus pro centro de Xerém".
A postagem fez sucesso com a maioria de seus fãs. "O retrato daquela simplicidade", escreveu uma seguidora. Outro fã concordou: "Grande Zeca Pagodinho! Sua simplicidade não tem preço".
Nem todos, porém, concordaram com a exaltação: "Mais do que normal. É que brasileiro está acostumado a abaixar a cabeça ou achar anormal alguém pegar ônibus, como se fosse depreciação".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música ônibus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados