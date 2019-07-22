Zeca Pagodinho posta vídeo pegando ônibus e é elogiado por fãs

Zeca Pagodinho em ônibus Crédito: Instagram / @zecapagodinho

O cantor Zeca Pagodinho chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo enquanto pegava um ônibus em Xerém, na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 22.

Sorridente e de óculos escuros, Zeca Pagodinho, que estava ao celular no momento em que o vídeo era gravado, cumprimenta outro passageiro e ainda interage com dois garotos que estavam no coletivo.

O vídeo foi compartilhado no Instagram oficial do cantor: "Segunda-feira de manhã e o Zeca Pagodinho está como? Pegando um ônibus pro centro de Xerém".

A postagem fez sucesso com a maioria de seus fãs. "O retrato daquela simplicidade", escreveu uma seguidora. Outro fã concordou: "Grande Zeca Pagodinho! Sua simplicidade não tem preço".