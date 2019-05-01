Zeca Pagodinho e amigos cantam samba em velório de Beth Carvalho

Zeca Pagodinho e sua madrinha do samba, Beth Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram @robertajungmann

Botafogo e da escola de samba Mangueira, o corpo de Beth Carvalho começou a ser velado na manhã desta quarta-feira (1º), na sede do clube de futebol, na zona sul do Rio de Janeiro. Ao som de sucessos que marcaram sua carreira e com bandeiras doe da, o corpo decomeçou a ser velado na manhã desta quarta-feira (1º), na sede do clube de futebol, na zona sul do

A cantora morreu nesta terça, aos 72 anos, após uma infecção generalizada. Ela estava internada no hospital Pró-Cardíaco e faria aniversário no domingo (5). Para celebrar a data, um show com amigos e outros sambistas estava agendado para ocorrer no mesmo dia, na casa de shows Vivo Rio, no bairro do Flamengo.

Muitos desses amigos, ao lado de parentes e fãs, compareceram ao velório e

prestaram homenagens

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Zeca Pagodinho chegou ao clube e causou alvoroço entre fãs. Após ele se aproximar do corpo de Beth Carvalho, alguns presentes começaram a cantar, juntos, a música "Andanças", sucesso da sambista, seguida de aplausos. Por volta de 11h10, o cantorchegou ao clube e causou alvoroço entre fãs. Após ele se aproximar do corpo de Beth Carvalho, alguns presentes começaram a cantar, juntos, a música "Andanças", sucesso da sambista, seguida de aplausos.

"São muitas lembranças. É difícil... Não sei nem o que falar", disse Zeca, emocionado.

"Era a madrinha para todo mundo. Ela botou muita gente lá em cima. Eu costumo brincar que eu era só um compositor, mas virei o Zeca Pagodinho por causa dela. Meu negócio era compor, ela me colocou para cantar 'Camarão que Dorme a Onda Leva'", lembrou o cantor.

Dudu Nobre também chegou cedo à cerimônia e falou sobre a tristeza da perda. também chegou cedo à cerimônia e falou sobre a tristeza da perda.

"Cinco anos atrás fizemos uma turnê, eu, ela e Arlindo Cruz. A gente via que ela estava ali batalhando, lutando pela vida, lutando para continuar cantando, tanto que tinha um show já marcado. O último espetáculo dela no Rio de Janeiro foi muito emocionante", disse.

"Além de entrar para história como a Madrinha do Samba, ela entra como uma guerreira. Uma pessoa que venceu muitos tabus. Beth foi uma guerreira que lutou pela vida", continuou Nobre.

A cantora Teresa Cristina também foi ao velório e destacou o caráter de Beth Carvalho. "Sempre foi uma mulher de coragem e nunca teve medo quando o Brasil precisou dela", apontou a artista.

Ao lado dela, a cantora e compositora Zélia Duncan afirmou que o Brasil está de luto. "Uma mulher corajosa, que dava suas opiniões, sempre ao lado do Brasil. Uma mulher de uma teimosia, que fez história", disse.