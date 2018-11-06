Xuxa se reencontra com paquitas da 1ª geração: 'Onde tudo começou'

A apresentadora Xuxa Meneghel reencontrou diversas ex-paquitas que passaram pelos seus programas na TV nos anos 1980 e 1990 no último domingo, 5.
Ela compartilhou momentos do encontro em seu Instagram: "Meu povo, olha quem tá aqui! Paquitas e periquitas forever!". Em seguida, fez questão de ressaltar: "Amei encontrar minhas sempre paquitas!"
Entre elas, estavam as integrantes do que Xuxa chamou de "primeira geração de paquitas": Louise Wischermann, Ana Paula Guimarães, Andréa Veiga e Andréia Faria.