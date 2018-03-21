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Xuxa Meneghel explica mudança no tom de voz: 'Tenho fenda na corda'

Apresentadora faz acompanhamento com fonoaudióloga

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:58
Xuxa Crédito: Reprodução
A apresentadora Xuxa Meneghel preocupa alguns fãs. Eles apontaram uma mudança no tom de voz da loira desde a época em que ela trabalhava na TV Globo até agora. Em entrevista, a namorada de Junno Andrade garantiu que o problema é uma fenda na corda. "Estou fazendo fonoaudióloga", revelou ela, ao Uol. 
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VEGANISMO
Xuxa está de olho na sua alimentação. Recentemente, de acordo com o de Purepeople, ela explicou o motivo de ter adotado o veganismo e tirado a carne vermelha de seu cardápio: "Hoje, comer proteína animal é querer, no mínimo, ter um câncer. Enfim, deu pra mim! Não quero mais matar bichos ou me alimentar deles. Muita gente acredita que o bichinho morre feliz para matar a fome dos humanos e fala cada atrocidade para defender essa teoria, chegam até a citar a Bíblia... Descobri que faço parte da tribo dos 'chatos', um grupo que não quer mais repetir que ama os bichos, mas se alimenta deles. Uma galera muito criticada, pois ninguém gosta de assumir que, para o próprio bem, é preciso casuar sofrimento e morte. Estou com quase 55 anos e descobri tudo isso muito tarde. Mas, quem sabe, os meus netos e seus amigos não precisarão se envergonhar por tantos erros cometido por nós". 

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