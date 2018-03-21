Xuxa Meneghel explica mudança no tom de voz: 'Tenho fenda na corda'

Xuxa está de olho na sua alimentação. Recentemente, de acordo com o de Purepeople, ela explicou o motivo de ter adotado o veganismo e tirado a carne vermelha de seu cardápio: "Hoje, comer proteína animal é querer, no mínimo, ter um câncer. Enfim, deu pra mim! Não quero mais matar bichos ou me alimentar deles. Muita gente acredita que o bichinho morre feliz para matar a fome dos humanos e fala cada atrocidade para defender essa teoria, chegam até a citar a Bíblia... Descobri que faço parte da tribo dos 'chatos', um grupo que não quer mais repetir que ama os bichos, mas se alimenta deles. Uma galera muito criticada, pois ninguém gosta de assumir que, para o próprio bem, é preciso casuar sofrimento e morte. Estou com quase 55 anos e descobri tudo isso muito tarde. Mas, quem sabe, os meus netos e seus amigos não precisarão se envergonhar por tantos erros cometido por nós".