Viviane Araújo diz ser a mesma 'de fantasia ou sem'

07/02/2019 - Viviane Araújo no Encontro (Globo) Crédito: Fabiano Battaglin/Gshow

Para a atriz Viviane Araújo, 43, não tem essa de se esconder por trás de adereços de Carnaval para poder curtir a folia. "Tem gente que se esconde numa fantasia para querer se soltar. Eu sou o que sou mesmo, de fantasia ou sem", disse a artista.

No ar como a personagem Neide de "O Sétimo Guardião", atual faixa das 21h da Globo, ela também é rainha de bateria da Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro cujo desfile na Sapucaí acontece no dia 3 de março.

"[Carnaval] É minha alma. É eu estar viva. Tem um significado muito importante para mim, desde criança", afirmou a artista em entrevista ao site Gshow. Nesta quinta-feira (7), ela foi uma das convidadas do Encontro, programa de TV da Globo apresentado interinamente por Ana Furtada -a titular, Fátima Bernardes, está de folga.

Com agenda cheia, a atriz diz que, apesar de difícil, sempre consegue conciliar as rotinas de gravações e de ensaios. Ela também revelou que tem seu jeito de manter as medidas do corpo mesmo sem ter horário fixo para cada atividade do seu dia.