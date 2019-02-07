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CARNAVAL

Viviane Araújo diz ser a mesma 'de fantasia ou sem'

Atriz da Globo é rainha de bateria da Salgueiro

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:06

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:06

07/02/2019 - Viviane Araújo no Encontro (Globo) Crédito: Fabiano Battaglin/Gshow
Para a atriz Viviane Araújo, 43, não tem essa de se esconder por trás de adereços de Carnaval para poder  curtir a folia. "Tem gente que se esconde numa fantasia para querer se soltar. Eu sou o que sou mesmo, de fantasia ou sem", disse a artista. 
No ar como a personagem Neide de "O Sétimo Guardião", atual faixa das 21h da Globo, ela também é rainha de bateria da Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro cujo desfile na Sapucaí acontece no dia 3 de março. 
"[Carnaval] É minha alma. É eu estar viva. Tem um significado muito importante para mim, desde criança", afirmou a artista em entrevista ao site Gshow. Nesta quinta-feira (7), ela foi uma das convidadas do Encontro, programa de TV da Globo apresentado interinamente por Ana Furtada -a titular, Fátima Bernardes, está de folga.
Com agenda cheia, a atriz diz que, apesar de difícil, sempre consegue conciliar as rotinas de gravações e de ensaios. Ela também revelou que tem seu jeito de manter as medidas do corpo mesmo sem ter horário fixo para cada atividade do seu dia.
"Para entrar na avenida [Sapucaí] bacana, com pique, energia e em forma, tento, de alguma maneira, fazer uma dieta. Quando não dá um dia, compenso no outro. Treino todos os dias, mas sem horário. Às vezes, estou gravando de manhã, então vou à tarde, e vice-versa", afirmou. 

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