Vídeo: ex-BBB Wagner curte festa com outra e se irrita com filmagem

O ex-BBB Wagner Santiago não gostou nem um pouco de ser flagrado curtindo um pré-carnaval em Curitiba, sua cidade natal, com uma morena no fim de semana.
O episódio acontece, segundo o jornal Extra, duas semanas depois de Wagner se desentender com Gleici, sua namorada, campeã da edição 18 do "Big Brother Brasil".
De acordo com o Extra, o registro foi publicado no Instagram do jornalista Vladmir Alves e irritou o ex-BBB, que fez questão de comentar no próprio post, explicando que trata-se de uma amiga. Na resposta, Wagner ainda aproveitou para dizer que segue comprometido e que "ama" a namorada Gleici.