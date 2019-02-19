Vídeo: ex-BBB Wagner curte festa com outra e se irrita com filmagem

Crédito: Reprodução/Instagram @wagnersantiago_

O ex-BBB Wagner Santiago não gostou nem um pouco de ser flagrado curtindo um pré-carnaval em Curitiba, sua cidade natal, com uma morena no fim de semana.

O episódio acontece, segundo o jornal Extra, duas semanas depois de Wagner se desentender com Gleici, sua namorada, campeã da edição 18 do "Big Brother Brasil".