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Amor plural

Vera Fischer abre o jogo sobre namoro com mulheres: "Daria certo"

Em entrevista a Amaury Jr, a bonita não teve papas na língua para falar de possíveis relacionamentos com outras mulheres

Publicado em 

19 set 2019 às 05:55

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 05:55

A atriz Vera Fischer posa para o fotógrafo Thalles Garbin Leamari em ensaio com beleza assinada por Will Felip, direção de Ale Monteiro e produção da S3 Marketing Conteúdo Crédito: Thalles Garbin Leamari
Vera Fischer falou tudo sobre relacionamento em entrevista a Amaury Jr na noite desta quarta-feira (18). A bonita, que será homenageada no Festival de Cinema de Vitória neste ano, admitiu que sempre achou mulheres bonitas e que acha que daria certo o affair. O bate-papo completo vai ao ar no programa do apresentador nesta sexta (20). 
> Vera Fischer será homenageada no Festival de Cinema de Vitória
Durante o papo, a loira soltou: "Nunca gostei de mulher, infelizmente. Mulheres são bonitas, e daria super certo. Mas hoje em dia, não sei". 
Aos 67 anos, Vera está declaradamente solteira e tem investido em uma nova fase de carreira. 

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