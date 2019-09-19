Vera Fischer abre o jogo sobre namoro com mulheres: "Daria certo"

Vera Fischer falou tudo sobre relacionamento em entrevista a Amaury Jr na noite desta quarta-feira (18). A bonita, que será homenageada no Festival de Cinema de Vitória neste ano, admitiu que sempre achou mulheres bonitas e que acha que daria certo o affair. O bate-papo completo vai ao ar no programa do apresentador nesta sexta (20).
Durante o papo, a loira soltou: "Nunca gostei de mulher, infelizmente. Mulheres são bonitas, e daria super certo. Mas hoje em dia, não sei".
Aos 67 anos, Vera está declaradamente solteira e tem investido em uma nova fase de carreira.