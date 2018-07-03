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TELEVISÃO

Veja quais artistas participarão da nova temporada do 'Popstar'

Além de atores e humoristas, jornalista e modelo também vão disputar a preferência do público

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 19:07
A Globo divulgou a lista com os participantes da segunda temporada do reality musical Popstar, programa no qual artistas de outras áreas se arriscam como cantores, disputando a preferência do público.
Apesar da maioria do elenco ser composto por atores, o programa terá a presença da modelo Carol Trentini, da jornalista Renata Capucci e dos humoristas Fernando Caruso e Fafy Siqueira. "Achei que tinha sido convidado porque era o comediante, mas o Eri Johnson e a Fafy também estão nesse time", brincou Caruso.
Da dramaturgia vêm Eri Johnson, Fábio Lago, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Jeniffer Nascimento, Sérgio Guizé e Samantha Schmütz.
Em 2017, após participação no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, Samantha Schmütz se envolveu em uma discussão com Miguel Falabella, ao afirmar que já seria uma cantora, mesmo que o ele alegando que não. Em entrevista ao E+ em fevereiro de 2018, Samantha revelou que sonha ganhar um Grammy como cantora.
Lua Blanco, que participou da versão da novela Rebelde feita no Brasil pela Record TV, contou: "Estou com o coração na boca! Nunca fiz nada eliminatório, nenhum concurso musical. Passei a adolescência assistindo competições musicais gringas e pensando como é que seria fazer um negócio desses. Agora vou descobrir".
A estreia do programa está prevista para o mês de setembro, e contará com a estreia de Taís Araújo como apresentadora da atração, substituindo Fernanda Lima.

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